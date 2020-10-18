Водители более сотни грузовиков саботируют взвешивание и заблокировали движение на трассе под Николаевом, - Укртрансбезопасность. ФОТОрепортаж
На отремонтированном участке дороги на Николаевщине развернут пункт габаритно-весового контроля (ГВК). Перевозчики второй день подряд саботируют взвешивание и создают искусственный затор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укртрансбезопасности.
Также 17 октября на участке а/д Н-11 в городе Новый Буг Николаевской области развернули дополнительный передвижной пункт габаритно-весового контроля, который должен был работать круглосуточно. Соответствующее решение принято "для предотвращения разрушения дороги".
"По состоянию на вечер 17 октября водители грузовых автомобилей отказываются проехать через ГВК и создают искусственный затор из более чем 100 грузовиков. По предварительной информации - ночью планируется прорыв. На месте дежурит Национальная полиция", - говорится в сообщении.
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І ще одне - це якось пов язано з монополією грузоперевезень на залізниці де один олігарх диктує ціни на перевезення, вродє цим Ахмєтка заправляє
выполнение стандартов возложено на государство в виде структур мвд, https://www.facebook.com/DSBT.UA/posts/1727599224074086?__tn__=-R Укртрансбезопасности и т. д.
государство это президент, кабмин и далее по нисходящей. эта вся цепочка не выполняет свои функции. что надо делать? правильно, менять правящую мразь. поменяли и что ? правильно, на манеже все те же. так кто виноват в проблемах? правильно, лохторат, который за пачку речки выбирает всякую мразь во власть. так что нечего на зеркало пенять (правящая мразь), ко ли морда кривая( лохторат). это так, размышление в слух, логическая так сказать цепочка. не претендую на истину в первой инстанции.
" https://censor.net/ru/user/200885
Для того, чтобы узнать, схалтурили или нет нужно одно лето проэксплуатировать дорогу с сооблюдением всех норм. После этого, если дорога все равно поплыла и разбилась всех автодорожников, которые строили и руководили арестовать, все конфисковать, вплоть до бабушкиных дач и фирм, расстрелять, а на конфискованное построить новую дорогу."
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Приїхав знайомий з Ізраїлю(за два роки ,заробив на 3-х кімнатну і купу хвороб).
Якось працював на дорогах.Одного разу,побачили на свіжій дорозі дирку,розміром з
3-х літрову банку і глибоку до землі.Перелякані.покликали прораба,думали :палестинці,міна!
Той пояснив,що в ночі,приїхала незалежна провірка і алмазною коронкою,вирізала керн на
всю товщину дороги. І недай Бог,там буде менша товщина асфальту,щебню і тд.
" https://censor.net/ru/user/433332
Тьі читай внимательно. Вопрос такого плана. Если произведенньіе в Швеции, Франции, Немеции, США машиньі имеют грузоподьемность(расчитаньі,цуко) 30-40 тонн,"
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Так там і на спідометрі 200! Але по наших дорогах 200,відважному https://censor.net/ru/user/433332
страшнувато, а 40тон,можна(бо відкупиться?????????......... )