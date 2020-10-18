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Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро воскресенья, 18 октября, обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская – 3", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В частности, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей вследствие непогоды повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтопления 11 домохозяйств. В больницы Кропивницкого обратилось 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы. К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко. ФОТОрепортаж

Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС 01
Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС 02
Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС 03
Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС 04
Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС 05
Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС 06

Автор: 

непогода (816) ГСЧС (4965) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+2
У нас звечора і всю ніч лив дощ і молоньи блистали.
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18.10.2020 08:48
+1
За кільцем "стопершого" в сторону"Ліани" - смерч йшов з площадки "Агроекспо" на "Нашу рябу" і "Градолію".
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18.10.2020 09:46
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странный фронт какой то-черниговская,донецкая и кировоградская области...
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18.10.2020 08:42 Ответить
Агент кримля, ти чого ляпнути в черговий раз то хотів? Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2719
Хто по твоєму винуватий, що вчора три смерчі (а не ураганний вітер, як пишуть ЗМІ. Один бачив на власні очі) по Кропивницкому пройшли: Бубочка, кремлівське ***** чи Трамп?
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18.10.2020 08:47 Ответить
виборці недолугі винні
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18.10.2020 09:07 Ответить
Я так і знав, що без політика і вчорашні смерчі взаємопов'язані!
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18.10.2020 09:09 Ответить
о,це вже гарно...починаєш здогадуватись
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18.10.2020 09:10 Ответить
Гига, тобто треба вступити до вас в церкву свідків святого Порошенко та почати відбивати поклони святому Петру, щоб такого не повторювалось?
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18.10.2020 09:14 Ответить
якого такого?ти про шо?
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18.10.2020 09:16 Ответить
Ну ти ж сам написав вище.
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18.10.2020 09:17 Ответить
то залежить від того,чого ти хочешь...
аби не було смерчів,чи шоб не було політики...
шось мені здається,шо друге.і шоб була ера йуліанства
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18.10.2020 09:24 Ответить
Так ти ж сам написав, що у вчорашніх смерчах винуваті виборці, котрі отвєрглі істєннага Бога-святого Пошенка, відправивши його на минулорічних виборах в дальокоє еротічєскоє путєшествіє.
І то була кара божа.
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18.10.2020 09:29 Ответить
порівняй,шо написано,та шо ти навидумував...https://censor.net/ru/comments/locate/3225415/019214ae-64e1-720c-be4f-5d9adb1da7f7
отак і с виборчими обісцянками-вони пишуть одне-а ти замріюєшься
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18.10.2020 09:33 Ответить
Гига, я ісправілся - ти мене наставив на путь істєнний!
Я більше не хочу повторення вчорашнього і тому вирішив податися до вашої церкви. Навіть молитву вже маю:" О, святой Петро Рошенко, да придьот царствіє твоє нині, прісно та во вєкі вєков! ". Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6479
Будеш за мене поручітєлєм?
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18.10.2020 09:44 Ответить
неа...бо ти ще в секті йуліанців.от як очистися-тоді приходь
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18.10.2020 09:50 Ответить
Агент кримля, в секті святої Юлі https://censor.net/ru/user/27028, а не я. Я вообщє бєзбожнік, але прагну на путь ісправлєнія вступити.
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18.10.2020 09:53 Ответить
противсіх,чи шо?
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18.10.2020 09:55 Ответить
Гига, ну одне малолітки... А ми ж з тобою вже дорослі дядьки. Ти до цього часу віриш в святого чиновника, котрий по головах колег проліз в вищі ешелони влади заради всєобщєго благодєнствія?
От ти дійсно віриш, що начальник ЖЕКу мудак, тому, що ти його добре знаєш, а його начальник - святой чілавєк, бо "правильно говорить" по телевізору (хоч свого часу і "з'їв" твого начальника ЖЕКу, щоб посісти крісло повище)?
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18.10.2020 10:02 Ответить
коли хочешь мати хату-то будуєш з того матеріалу,шо є в наявності...навіть багном стіни обмазуєш...
а коли хочеш гарні матеріали-то хати може і зовсім не бути
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18.10.2020 10:06 Ответить
От саме тому я свій дім-Україну і не пов'язую з чиновниками. Згадай як в 2014-му одні дерлися "Бєз Януковіча України большє нєт! " і поглянь на ваше "Без Порошенко України большє нєт - ета Маларосія! ". Різниця є? Як на мене, то різниці в дурості "ізрєчєній" немає взагалі.
Так самой й той Бубочка відійда в історію, а Україна залишиться.
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18.10.2020 10:12 Ответить
о,та ти махновець... добрий дядька-але такий же мрійник...бо йому чиновники УНР не подобались.після нього прийшлось бандерівцям воювати
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18.10.2020 10:18 Ответить
Ти не повіриш, але я і є націоналіст. А от до "бандерівців" Порошенко лише ваша церква причісляєт, а не націоналісти та ті самі бандерівці.
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18.10.2020 10:26 Ответить
сюди не бажаєш вступити? вона має шо показати...але за 100 рублів

Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2693
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18.10.2020 10:03 Ответить
Гига, от що я тобі такого поганого зробив, що ти мені такі ужаси показуєш з самого ранку?
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18.10.2020 10:05 Ответить
чого?диви яка гарнюня .і недорого за сьогоднішним курсом *****
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18.10.2020 10:07 Ответить
Хай бог милує...
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18.10.2020 10:08 Ответить
У нас звечора і всю ніч лив дощ і молоньи блистали.
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18.10.2020 08:48 Ответить
Трохи зранку полило (з годину), потім небо вияснилось та сонце з'явилося, а післяобіду десь о 14-й чорнота на небі зайшла із заходу. Я якраз в машині їхав, коли метрах в 500 зпереду один із смерчів пройшов. Картина "весела" - стовп метрів з тридцять та з десять в діаметрі, що все кидає в повітря на своєму шляху... До цього таке лиш в телевізорі бачив.
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18.10.2020 08:55 Ответить
Це де було ?
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18.10.2020 09:30 Ответить
За кільцем "стопершого" в сторону"Ліани" - смерч йшов з площадки "Агроекспо" на "Нашу рябу" і "Градолію".
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18.10.2020 09:46 Ответить
а в нас ясно...трошки прохолодніше лише.
а дощу треба вкрай.але й не чутно навіть
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18.10.2020 09:09 Ответить
Это вопиющий акт агресси! Враждебная погода. Тварь!
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18.10.2020 14:49 Ответить
 
 