Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро воскресенья, 18 октября, обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская – 3", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В частности, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей вследствие непогоды повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтопления 11 домохозяйств. В больницы Кропивницкого обратилось 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы. К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто по твоєму винуватий, що вчора три смерчі (а не ураганний вітер, як пишуть ЗМІ. Один бачив на власні очі) по Кропивницкому пройшли: Бубочка, кремлівське ***** чи Трамп?
аби не було смерчів,чи шоб не було політики...
шось мені здається,шо друге.і шоб була ера йуліанства
І то була кара божа.
отак і с виборчими обісцянками-вони пишуть одне-а ти замріюєшься
Я більше не хочу повторення вчорашнього і тому вирішив податися до вашої церкви. Навіть молитву вже маю:" О, святой Петро Рошенко, да придьот царствіє твоє нині, прісно та во вєкі вєков! ".
Будеш за мене поручітєлєм?
От ти дійсно віриш, що начальник ЖЕКу мудак, тому, що ти його добре знаєш, а його начальник - святой чілавєк, бо "правильно говорить" по телевізору (хоч свого часу і "з'їв" твого начальника ЖЕКу, щоб посісти крісло повище)?
а коли хочеш гарні матеріали-то хати може і зовсім не бути
Так самой й той Бубочка відійда в історію, а Україна залишиться.
а дощу треба вкрай.але й не чутно навіть