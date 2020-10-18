Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро воскресенья, 18 октября, обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская – 3", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В частности, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей вследствие непогоды повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтопления 11 домохозяйств. В больницы Кропивницкого обратилось 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы. К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

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