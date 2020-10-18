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Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три "золота" и "серебро". ФОТОрепортаж

Украинские фигуристы возвращаются домой с четырьмя наградами международного турнира Budapest Trophy, который завершился в столице Венгрии. Наши спортсмены были сильнейшими в трех из четырех видов соревнований, в которых они участвовали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию фигурного катания.

В последний соревновательный день на высшую ступень пьедестала взошли юниоры - одиночница Анастасия Шаботова и танцоры Мария Голубцова/Кирилл Белобров, а также "взрослый" танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин. Второе призовое место в юниорской категории заняла еще одна украинская танцевальная пара - Мария Пинчук/Никита Погорелов.

Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три золота и серебро 01

Сегодня наши фигуристы выступали с произвольными программами и в полной мере подтвердили статус лидеров, полученный после первого проката.

14-летняя Анастасия Шаботова, которая изображала "девушку Бонда" в своей произвольной композиции, допустила ряд ошибок, но компенсировала это чистым исполнением тройного акселя - элемента уровня ультра-си, который входит в арсенал считанных фигуристок в мире. Ее второе выступление судьи оценили в 102.45 баллов, а в итоге набрала победные 153.87 баллов.

Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три золота и серебро 02

В нынешнем сезоне спортсменка до турнира в Будапеште не выступала на соревнованиях. Как отметила ранее тренер спортсменки Светлана Панова, ее ученица начала тренироваться в полноценном режиме с июля и сейчас прыжковые элементы практически восстановлены. Среди важнейших задач на ближайшее будущее тренер назвала стабильное выполнение тройного акселя, а также изучение тулупа в четыре оборота, который Анастасия сейчас тренирует.

Второе и третье места на турнире Budapest Trophy сохранили за собой соответственно Мария Бреева (Литва) - 137.29 и Амалия Зеленяк (Эстония) - 126.59.

Среди юниорских танцевальных дуэтов непревзойденными в произвольном танце, как и в ритмическом, были ученики Марии Тумановской-Чайки Мария Голубцова/Кирилл Белобров. В обеих программах они показали хорошую работу над элементами и выглядели на льду уверенно, артистично и изысканно. Итоговая сумма баллов украинских танцоров составила 154.49 баллов, а за произвольный танец они получили 91.98 балла.

В следующем сезоне фигуристы переходят во взрослую категорию, которая очевидно получит интересный перспективный дуэт со своим стилем и почерком.

Второе место заняли также украинские танцоры - воспитанники харьковского тренера Галины Чуриловой Мария Пинчук/Никита Погорелов. Они набрали в общем зачете 126.53 баллов, а произвольный танец исполнили на 75.35 баллов. Эти результаты дают все основания утверждать, что "презентация" вновь созданного дуэта на международной арене была успешной.

Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три золота и серебро 03

Стоит отметить, что такое развитие событий порадовало не только тренера талантливых танцоров, но и постановщиков их программ - Александру Назарову и Максима Никитина.

Чемпионы Украины таким образом праздновали в Будапеште двойной успех - и как танцевальный дуэт, получивший безоговорочную победу, показав настоящий мастер-класс на льду, и как дебютанты-постановщики, работа которых была признана на международном уровне. Назарова и Никитин набрали в общем 178.97 баллов, самую высокую оценку - 107.22 они получили и за свою произвольную программу под музыку Рене Обри. Фигуристы показали несколько обновленный вариант своей прошлогодней композиции, в которой они выступают в образах французских мимов. Новая, более сложная поддержка и хореографические детали усовершенствовали танец, который наш дуэт исполнил динамично, ярко, с настроением.

На вторую позицию вышли немецкие танцоры Катарина Мюллер/Тем Дик - 164.99, на третьей - Саша Фиар/Джордж Уоделл из Великобритании - 152.34.

Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три золота и серебро 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские фигуристы Голубцова и Белобров победили на международном турнире в Венгрии. ФОТО

Автор: 

Будапешт (51) спорт (2429) фигурное катание (45)


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Топ комментарии
+22
ВІТАЄМО !!!!
Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три "золота" и "серебро" - Цензор.НЕТ 9464

...
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18.10.2020 11:53
+10
Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три "золота" і "срібло" - Цензор.НЕТ 7331
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18.10.2020 12:03
+8
Україна надзвичайно багата талантами. Як тільки в Україні тривалий час при владі будуть дійсно проукраїнські, некомпрадорські,що не будуть заглядати в рота Орді,проєвропейські сили, Україна розквітне.
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18.10.2020 12:59
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ВІТАЄМО !!!!
Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три "золота" и "серебро" - Цензор.НЕТ 9464

...
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18.10.2020 11:53 Ответить
Спорт вне политики.(С)
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18.10.2020 11:55 Ответить
и вне коронавируса ))))
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18.10.2020 11:58 Ответить
Молодцы!!!
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18.10.2020 11:58 Ответить
Переможний Budapest Trophy: українські фігуристи завоювали три "золота" і "срібло" - Цензор.НЕТ 7331
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18.10.2020 12:03 Ответить
Украиночки красотульки, а кацапки страшные, шо моя жисть
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18.10.2020 18:46 Ответить
Лидеры конечно этот третьестепенный турнир проигнорировали, но всё-равно приятно!
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18.10.2020 12:09 Ответить
вам ,кацапам, не о "третьесортных" турнирах бы сейчас думать и не о олимпиадах ,куда вас больше не пускают... а о том, как ваше вЯличие расползается к чертям прямо на глазах, со страшной скоростью)
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18.10.2020 12:16 Ответить
И это в воюющей, обнищалой стране!
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18.10.2020 12:18 Ответить
Твои лидеры сейчас говно едят, лаптеногое
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18.10.2020 18:47 Ответить
посмотрела все выступления ... они действительно были сильнейшими ...
а вот у женщин победила бельгийка !
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18.10.2020 12:16 Ответить
тройного акселя - элемента уровня ультра-си, который входит в арсенал считанных фигуристок в мире. Источник: https://censor.net/ru/p3225426

Вроде четверные уже давно девушки прыгают.
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18.10.2020 12:31 Ответить
Четверные прыгают 15-16, а тройной аксель 4 девушки в мире, среди них и наша Анастасия Шаботова. Это крайне сложный прыжок и камень преткновения всех фигуристов.
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18.10.2020 14:20 Ответить
Получается, тройной аксель сложнее, чем четверной?
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19.10.2020 02:14 Ответить
Да.
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19.10.2020 07:54 Ответить
Україна надзвичайно багата талантами. Як тільки в Україні тривалий час при владі будуть дійсно проукраїнські, некомпрадорські,що не будуть заглядати в рота Орді,проєвропейські сили, Україна розквітне.
показать весь комментарий
18.10.2020 12:59 Ответить
 
 