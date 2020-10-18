Победный Budapest Trophy: украинские фигуристы завоевали три "золота" и "серебро". ФОТОрепортаж

Украинские фигуристы возвращаются домой с четырьмя наградами международного турнира Budapest Trophy, который завершился в столице Венгрии. Наши спортсмены были сильнейшими в трех из четырех видов соревнований, в которых они участвовали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию фигурного катания.

В последний соревновательный день на высшую ступень пьедестала взошли юниоры - одиночница Анастасия Шаботова и танцоры Мария Голубцова/Кирилл Белобров, а также "взрослый" танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин. Второе призовое место в юниорской категории заняла еще одна украинская танцевальная пара - Мария Пинчук/Никита Погорелов.

Сегодня наши фигуристы выступали с произвольными программами и в полной мере подтвердили статус лидеров, полученный после первого проката.

14-летняя Анастасия Шаботова, которая изображала "девушку Бонда" в своей произвольной композиции, допустила ряд ошибок, но компенсировала это чистым исполнением тройного акселя - элемента уровня ультра-си, который входит в арсенал считанных фигуристок в мире. Ее второе выступление судьи оценили в 102.45 баллов, а в итоге набрала победные 153.87 баллов.

В нынешнем сезоне спортсменка до турнира в Будапеште не выступала на соревнованиях. Как отметила ранее тренер спортсменки Светлана Панова, ее ученица начала тренироваться в полноценном режиме с июля и сейчас прыжковые элементы практически восстановлены. Среди важнейших задач на ближайшее будущее тренер назвала стабильное выполнение тройного акселя, а также изучение тулупа в четыре оборота, который Анастасия сейчас тренирует.

Второе и третье места на турнире Budapest Trophy сохранили за собой соответственно Мария Бреева (Литва) - 137.29 и Амалия Зеленяк (Эстония) - 126.59.

Среди юниорских танцевальных дуэтов непревзойденными в произвольном танце, как и в ритмическом, были ученики Марии Тумановской-Чайки Мария Голубцова/Кирилл Белобров. В обеих программах они показали хорошую работу над элементами и выглядели на льду уверенно, артистично и изысканно. Итоговая сумма баллов украинских танцоров составила 154.49 баллов, а за произвольный танец они получили 91.98 балла.

В следующем сезоне фигуристы переходят во взрослую категорию, которая очевидно получит интересный перспективный дуэт со своим стилем и почерком.

Второе место заняли также украинские танцоры - воспитанники харьковского тренера Галины Чуриловой Мария Пинчук/Никита Погорелов. Они набрали в общем зачете 126.53 баллов, а произвольный танец исполнили на 75.35 баллов. Эти результаты дают все основания утверждать, что "презентация" вновь созданного дуэта на международной арене была успешной.

Стоит отметить, что такое развитие событий порадовало не только тренера талантливых танцоров, но и постановщиков их программ - Александру Назарову и Максима Никитина.

Чемпионы Украины таким образом праздновали в Будапеште двойной успех - и как танцевальный дуэт, получивший безоговорочную победу, показав настоящий мастер-класс на льду, и как дебютанты-постановщики, работа которых была признана на международном уровне. Назарова и Никитин набрали в общем 178.97 баллов, самую высокую оценку - 107.22 они получили и за свою произвольную программу под музыку Рене Обри. Фигуристы показали несколько обновленный вариант своей прошлогодней композиции, в которой они выступают в образах французских мимов. Новая, более сложная поддержка и хореографические детали усовершенствовали танец, который наш дуэт исполнил динамично, ярко, с настроением.

На вторую позицию вышли немецкие танцоры Катарина Мюллер/Тем Дик - 164.99, на третьей - Саша Фиар/Джордж Уоделл из Великобритании - 152.34.

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