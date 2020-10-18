На агитации написали "Будем стрелять", кандидат СН в Киевсовет Палийчук заявляет об угрозах убийством. ФОТО

Кандидат "Слуги народа" в Киевсовет Юлия Палийчук заявляет об угрозах убийством: на ее агитационном кубе написали "Будем стрелять". Политик утверждает, что ее агитационные кубы регулярно ночью кромсают неизвестные.

Об этом сообщает пресс-службу партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Кандидат в депутаты Киевсовета от партии "слуги народа" Юлия Палийчук (№1 в списке партии в Днепровском района) сегодня утром получила угрозу убийством. Надписи с угрозами были нанесены на агитационные кубы кандидата, расположенные в Киеве возле домов по номерам 1 и 9 на улице Раисы Окипной", - сказано в сообщении.

В партии утверждают, что такая надпись была нанесена впервые, но до этого неизвестные регулярно уничтожали по ночам агитацию Палийчук. За последние 10 дней было уничтожено 52 рекламных баннера.

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"Каждую ночь, примерно в одно и то же время, к нашим кубам приходят два человека, один из которых режет агитационные материалы, другой - фотографирует и отсылает заказчику. Иногда это один человек, который и режет, и фотографирует", - цитирует пресс-служба партии слова Палийчук.

Кубы систематически портят в одних и тех же районах, на одних и тех же местах - Русановка, Березняки, проспект Соборности, улица Раисы Окипной, добавили в партии.

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