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Новости Фото Местные выборы-2020
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На агитации написали "Будем стрелять", кандидат СН в Киевсовет Палийчук заявляет об угрозах убийством. ФОТО

Кандидат "Слуги народа" в Киевсовет Юлия Палийчук заявляет об угрозах убийством: на ее агитационном кубе написали "Будем стрелять". Политик утверждает, что ее агитационные кубы регулярно ночью кромсают неизвестные.

Об этом сообщает пресс-службу партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Кандидат в депутаты Киевсовета от партии "слуги народа" Юлия Палийчук (№1 в списке партии в Днепровском района) сегодня утром получила угрозу убийством. Надписи с угрозами были нанесены на агитационные кубы кандидата, расположенные в Киеве возле домов по номерам 1 и 9 на улице Раисы Окипной", - сказано в сообщении.

В партии утверждают, что такая надпись была нанесена впервые, но до этого неизвестные регулярно уничтожали по ночам агитацию Палийчук. За последние 10 дней было уничтожено 52 рекламных баннера.

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"Каждую ночь, примерно в одно и то же время, к нашим кубам приходят два человека, один из которых режет агитационные материалы, другой - фотографирует и отсылает заказчику. Иногда это один человек, который и режет, и фотографирует", - цитирует пресс-служба партии слова Палийчук.

Кубы систематически портят в одних и тех же районах, на одних и тех же местах - Русановка, Березняки, проспект Соборности, улица Раисы Окипной, добавили в партии.

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На агитации написали Будем стрелять, кандидат СН в Киевсовет Палийчук заявляет об угрозах убийством 01
На агитации написали Будем стрелять, кандидат СН в Киевсовет Палийчук заявляет об угрозах убийством 02
На агитации написали Будем стрелять, кандидат СН в Киевсовет Палийчук заявляет об угрозах убийством 03
На агитации написали Будем стрелять, кандидат СН в Киевсовет Палийчук заявляет об угрозах убийством 04
На агитации написали Будем стрелять, кандидат СН в Киевсовет Палийчук заявляет об угрозах убийством 05
На агитации написали Будем стрелять, кандидат СН в Киевсовет Палийчук заявляет об угрозах убийством 06

Автор: 

Киев (25518) местные выборы (2752) угрозы (851) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+42
На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством - Цензор.НЕТ 1749
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18.10.2020 14:12
+31
Дешевий піар для тупого лохторату. Го всі голосовать за бідняжку!
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18.10.2020 13:36
+26
Не бойся,палийчук. Будешь сасат.
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18.10.2020 13:35
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Не бойся,палийчук. Будешь сасат.
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18.10.2020 13:35 Ответить
Сами написали сами порвали а потом заявили что им угрожали
Цирк продолжается
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18.10.2020 14:43 Ответить


Буду резать, буду бить -

С кем останешься дружить?
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18.10.2020 13:35 Ответить
Вова, народ уже досрочно отвечает на твои вопросы.
Не трать деньги и время, Вова !

Беги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.10.2020 13:56 Ответить
"Вова, народ уже досрочно отвечает на твои вопросы." Краще не скажеш.
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18.10.2020 13:59 Ответить
І саме це обговорюють на кухнях. А не "чуєш, жінко, а чи не зробити вільну економічну зону в Лугандоні"...
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18.10.2020 14:07 Ответить
На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством - Цензор.НЕТ 1749
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18.10.2020 14:12 Ответить
только за!! зебарена в первую очередь.
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18.10.2020 14:25 Ответить
А я "думаю" що ж мені в борщ докласти щавлю чи коноплі?
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18.10.2020 14:21 Ответить
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18.10.2020 14:32 Ответить
У такому випадку спочатку коноплі треба довго і цілеспрямовано відварювати у молоці. А вже потім на відварі можна готувати борщ... Але краще цього не робити (гидота вийде), а просто пити заздалегідь підсолоджений чимось відвар.
На останньому етапі важливо додати ложку соди - і негайно зняти піну, щоб очистити кінцевий продукт від небажаних домішок.
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18.10.2020 14:38 Ответить
Щоб не зварити "веселої гидоти" утримаюсь. )))
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18.10.2020 14:52 Ответить
"Агрономы скрестили вишню с коноплёй. Варенье получилось вкусное и смешное".
Або: "Неудачей закончился эксперимент на МКС по выращиванию конопли в условиях невесомости - глупо хихикая, астронавты, сообщили, что ничего не выросло"
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18.10.2020 17:17 Ответить
- Мам, ты мне поесть что-нибудь приготовила?
- Конечно, приготовила. Я уже поела, очень вкусно - я твою приправу в суп бросила!
- К-какую приправу?
- Ну, как какую? Которая у тебя в спичечной коробке была! Гыыы... В коробке-моробке... Бугагагага!!! Приправа-миправа в коробке-моробке!!!..
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18.10.2020 17:21 Ответить
Тим більше ніхто не знає що саме розуміють ляльководи зеленського під лугандоном.
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18.10.2020 15:12 Ответить
Надо просто перестать стрылять
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18.10.2020 14:20 Ответить
Дешевий піар для тупого лохторату. Го всі голосовать за бідняжку!
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18.10.2020 13:36 Ответить
Самопиар. Сама режет ночью и заявляет шо это враги. Зебизы...
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18.10.2020 13:36 Ответить
Не вижу никакой угрозы убийством. Шо стрилять будут - вижу, что конкретно по этой корабельной сосне - не вижу.
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18.10.2020 13:38 Ответить
Ну, стрелять слуг це вже занадто. Так, дать пургену и по сраке надавать этим бородатым фрикам в штанишках по щиколотку. А вот насчет опазажопистов я бы даже не сомневался.
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18.10.2020 13:38 Ответить
Закономірно,зрозуміло,обгрунтовано!
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18.10.2020 13:38 Ответить
а ты не ходи ,где стреляют
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18.10.2020 13:41 Ответить
тебя стрелять только с рогатки, так что не сцы.
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18.10.2020 13:44 Ответить
Дама вроде симпатичная. Может под словами стрилять имелось ввиду не совсем с винтовки, а с другого ружжа в нее выстрелить?
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18.10.2020 13:44 Ответить
Влаштувати "тонельну атаку зі шкіряним автоматом в умовах підвищеної вологості"
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18.10.2020 13:49 Ответить
с нескольких сторон.
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18.10.2020 14:22 Ответить
Зря он взволновался.
Патроны на фронте нужны, а веревка - многоразовая.
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18.10.2020 13:46 Ответить
та нет-это шутка..
на ПРИслуг жалко пули-только на каштаны развешивать
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18.10.2020 13:48 Ответить
каштаны тоже жалко только столбы
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18.10.2020 15:32 Ответить
Палійчук сама найняла хлопців. Тепер про неї будуть говорити, сюжет покажуть по ТБ. Інакше хто б знав про якусь задрипану слугу?
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18.10.2020 13:49 Ответить
Старые типа профессионалы сели на все телеканалы и сделали свое черное дело - натравили малолетних зомби на типа кухарок из Зекоманды.
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18.10.2020 13:55 Ответить
На банері написали? "Жах який".
У Харкові агітатор партії "Слуга народу" з ножем здійснив напад на активіста "Європейської Солідарності"
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18.10.2020 13:58 Ответить
гарне рішення намет відпрацював двічі ! але навіть це не допоможе слугам урода їх програш це справа часу . хіба що вчителі подякують за 4000 !
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18.10.2020 13:58 Ответить
Стрелять так стрелять, допросились гниды?, теперь не нойте.
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18.10.2020 14:00 Ответить
ну вот когда стрельнут, тогда приходи...так жеж в ментовке говорят ? не? )))))
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18.10.2020 14:00 Ответить
Вася, смотри, чтобы рикошетом не зацепило.
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18.10.2020 14:03 Ответить
так смотрю... и поправку на ветер учитываю )))
и так зелеными соплями все заляпали...
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18.10.2020 14:07 Ответить
Твоими?
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18.10.2020 14:18 Ответить
абы ж то...(мои меня не так беспокоят)))... чужими...мерзкими...
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18.10.2020 14:21 Ответить
В Белоруси хоть с цветами ходят.
А у нас уже "неуловимые мстители" с баллончиками краски.
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18.10.2020 14:02 Ответить
зесрань, даже не мечтай о цветах)
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18.10.2020 14:12 Ответить
"Волай" дальше.
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18.10.2020 14:35 Ответить
Зима прийде - стріляти будемо.

На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством - Цензор.НЕТ 8969
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18.10.2020 14:05 Ответить
Підстилки не мішені! Вони для іншого створені.
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18.10.2020 14:05 Ответить
шЫколадные во всей красе......, отморозки!
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18.10.2020 14:07 Ответить
"Отморозки", кажеш, Алкс?
Правильно кажеш, Алкс. От і бійся, Алкс.
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18.10.2020 14:09 Ответить
Шо, неужто шЫколадом обплюёшь? Ой боюсь, боюсь, боюсь.....
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18.10.2020 14:19 Ответить
Дело рук красных дьяволят. Хуже, если б мёртвые с косами возле палаток стояли б. И канабиса не надо б было.
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18.10.2020 14:09 Ответить
PR... чорний піар...
Давить на жалість.
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18.10.2020 14:09 Ответить
Респект "неизвестным". Все правильно делают.
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18.10.2020 14:23 Ответить
А говнокомандуючий каже ністрілять. Тоді будете висіти на гілляках, як альтернатива.
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18.10.2020 14:24 Ответить
прикиньте, какая "любовь" к зеленым олигофренам . кто то там вякал про 25 % поддержку зебаранов?доверить зебаранам власть на местном уровне , это как пустить себе пулю в голову.
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18.10.2020 14:29 Ответить
вони такі довбні! Це зараз люди пишуть що будуть стріляти, а потім нє. Вже писати не будуть!
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18.10.2020 15:11 Ответить
А чого Вона сциться? Вже ж була весна, коли "саджати будемо" і не одна... Що, не виконали обіцянок? То тепер обсцикайтеся!
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18.10.2020 15:20 Ответить
🤦 Тільки заради таких кадрів варто проводити місцеві вибори
Пригадуєте Наталію Баласинович, яку в БПП вели на вибори до ВР минулого року, але через всі https://t.me/baldtrue/1134 твої фотографії по гробам Васильківщини будуть лежати () виключили зі списку

Баласинович хоче стати мером Василькова
Пішла дворами засипати ями
Щоб кожен знав, хто ремонтує - повісила великий банер
На питання, навіщо на комунальну техніку вішати агітацію, сказала, що ремонтує за власні гроші.
Додала, що підкупу немає - бо асфальт по руках не роздає
А як так можна, власноруч приїжджати щось засипати? Чи є проект? Хто відповідатиме, коли той асфальт з першим дощем потече з водою? На це пані не відповіла
Виклику поліції, вона обурилася, адже "заважають робити добрі справи"


5 років ти депутатат районної ради, заступник голови адміністрації, а потім і голова районної ради - і за тиждень до виборів берешся засипати ями власним коштом. Кращої відповіді на питання чим вона займалася всі ці 5 років і не знайти
Лиса правда by Kuksin (https://t.me/baldtrue)
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18.10.2020 15:25 Ответить
"мудрий нарід", дай 200 грн, і за чорта лисого проголосує!!!
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18.10.2020 16:34 Ответить
Читаю коменти і дивуюся! Ну нічим багато наших "грамотіЇв" не відрізняється від ординців,а може ви ними і є?Основна Їх риса - образити і принизити! Бидло тай годі!!!
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18.10.2020 16:00 Ответить
Образити і принизити Зе скот це нормально і передбачувано. Скоро від принижень люди перейдуть до більш рішучих дій.
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18.10.2020 17:19 Ответить
Чому вони всі такі перелякані, починаючи з блаЗЄ? Маєте всю владу в руках, чому не шукаєте "погрожувачів_убивством"?
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18.10.2020 16:16 Ответить
Палийчук, то что будут стрелять - будет вполне закономерньім финалом попьітки зеленого шобла сфальсифицировать в свою пользу вьіборьі. Но.
Стрелять в тебя вряд ли будут. В Верещучку - да. Хотя я ограничился бьі ей битой по ее бестолковке. Чтобьі та хабалка навеки заткнула свой поганьій рот.
А вообще сообщи в полицию и будь осторожна чтобьі в процессе расследования они на твоих соратников не вьішли
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18.10.2020 16:26 Ответить
сколько не хотел порезать агитационный куб, ну хоть один, все уже порезаные стоят, слуги урода и опзж. думаю, они сами их и режут, чтобы списать на нетолерантных украинцев, типа слуга урода - маланская партия, а опжз - кацапская, ну и типа украинцы их притесняют по национальному признаку
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18.10.2020 16:41 Ответить
Самі розмістили, самі написали. Фішечка слуг. На Лісовому, ніби обкидали фарбою бігборд зі слугою. Бігборд далеко від пішохідного руху ніхто не піде, бо є ближче. І від дороги деличенько, зате добре видно. Складається враження, що "слуги" зазнають переслідувань...
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18.10.2020 19:48 Ответить
Как много дерьма вылилось в комментариях. Чтобы вы писали оказавшись на их месте?
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18.10.2020 20:16 Ответить
Дик тут вам не Білорусія з перехідними процесами ...
Тут - Україна ...
А тут - лжедемократія ..., хто більше зала(О)тить
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18.10.2020 21:07 Ответить
при Янукавичу, дійсно стріляли самі у себе щоби депутатом стати, а що СН слабо.
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18.10.2020 21:42 Ответить
 
 