На агитации написали "Будем стрелять", кандидат СН в Киевсовет Палийчук заявляет об угрозах убийством. ФОТО
Кандидат "Слуги народа" в Киевсовет Юлия Палийчук заявляет об угрозах убийством: на ее агитационном кубе написали "Будем стрелять". Политик утверждает, что ее агитационные кубы регулярно ночью кромсают неизвестные.
Об этом сообщает пресс-службу партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.
"Кандидат в депутаты Киевсовета от партии "слуги народа" Юлия Палийчук (№1 в списке партии в Днепровском района) сегодня утром получила угрозу убийством. Надписи с угрозами были нанесены на агитационные кубы кандидата, расположенные в Киеве возле домов по номерам 1 и 9 на улице Раисы Окипной", - сказано в сообщении.
В партии утверждают, что такая надпись была нанесена впервые, но до этого неизвестные регулярно уничтожали по ночам агитацию Палийчук. За последние 10 дней было уничтожено 52 рекламных баннера.
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"Каждую ночь, примерно в одно и то же время, к нашим кубам приходят два человека, один из которых режет агитационные материалы, другой - фотографирует и отсылает заказчику. Иногда это один человек, который и режет, и фотографирует", - цитирует пресс-служба партии слова Палийчук.
Кубы систематически портят в одних и тех же районах, на одних и тех же местах - Русановка, Березняки, проспект Соборности, улица Раисы Окипной, добавили в партии.
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Цирк продолжается
Буду резать, буду бить -
С кем останешься дружить?
Не трать деньги и время, Вова !
Беги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На останньому етапі важливо додати ложку соди - і негайно зняти піну, щоб очистити кінцевий продукт від небажаних домішок.
Або: "Неудачей закончился эксперимент на МКС по выращиванию конопли в условиях невесомости - глупо хихикая, астронавты, сообщили, что ничего не выросло"
- Конечно, приготовила. Я уже поела, очень вкусно - я твою приправу в суп бросила!
- К-какую приправу?
- Ну, как какую? Которая у тебя в спичечной коробке была! Гыыы... В коробке-моробке... Бугагагага!!! Приправа-миправа в коробке-моробке!!!..
Патроны на фронте нужны, а веревка - многоразовая.
на ПРИслуг жалко пули-только на каштаны развешивать
У Харкові агітатор партії "Слуга народу" з ножем здійснив напад на активіста "Європейської Солідарності"
и так зелеными соплями все заляпали...
А у нас уже "неуловимые мстители" с баллончиками краски.
Правильно кажеш, Алкс. От і бійся, Алкс.
Давить на жалість.
Пригадуєте Наталію Баласинович, яку в БПП вели на вибори до ВР минулого року, але через всі https://t.me/baldtrue/1134 твої фотографії по гробам Васильківщини будуть лежати () виключили зі списку
Баласинович хоче стати мером Василькова
Пішла дворами засипати ями
Щоб кожен знав, хто ремонтує - повісила великий банер
На питання, навіщо на комунальну техніку вішати агітацію, сказала, що ремонтує за власні гроші.
Додала, що підкупу немає - бо асфальт по руках не роздає
А як так можна, власноруч приїжджати щось засипати? Чи є проект? Хто відповідатиме, коли той асфальт з першим дощем потече з водою? На це пані не відповіла
Виклику поліції, вона обурилася, адже "заважають робити добрі справи"
5 років ти депутатат районної ради, заступник голови адміністрації, а потім і голова районної ради - і за тиждень до виборів берешся засипати ями власним коштом. Кращої відповіді на питання чим вона займалася всі ці 5 років і не знайти
Лиса правда by Kuksin (https://t.me/baldtrue)
Стрелять в тебя вряд ли будут. В Верещучку - да. Хотя я ограничился бьі ей битой по ее бестолковке. Чтобьі та хабалка навеки заткнула свой поганьій рот.
А вообще сообщи в полицию и будь осторожна чтобьі в процессе расследования они на твоих соратников не вьішли
Тут - Україна ...
А тут - лжедемократія ..., хто більше зала(О)тить