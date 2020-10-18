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"Слуга народа" Качура: руководителем ячейки медведчуковского "Украинского выбора" я стал без моего ведома. ДОКУМЕНТ

Народный депутат СН Александр Качура рассказал, как в 2012 году вместе со сторонниками Медведчука раздавал презервативы студентам КПИ. После этого его имя оказалось в реестрах как руководителя ячейки "Украинского выбора".

Об этом Качура рассказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Фамилия Качуры, согласно данным ресурса YouControl и официальному ответу Министерства юстиции Украины, в государственных реестрах указана у отметки "руководитель обособленного подразделения №800896 Всеукраинской общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" в Соломенском районе города Киева".

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По словам Качуры, в 2012-м году вместе с представителями созданной им молодежной организации он провел совместную акцию с молодежным крылом "Украинская выбора", которая была посвящена борьбе с распространением ВИЧ/СПИД. Во время этого мероприятия студентам раздавали презервативы. При этом идеологический вектор самой партии для Качури важным не был.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол. ФОТО

"Когда мне было 20 с лишним лет или даже меньше, то никто вообще не знал, кто такой Медведчук, и что это за организация, на самом деле ... Тогда еще не было оккупации Крыма, всех известных событий на Донбассе, когда Российская Федерация напала на нашу страну ... Мне было тогда 20 с лишним лет, когда эта акция проходила, и я не видел ничего плохого в этом. И я сейчас не вижу ничего плохого", - объясняет Качура.

Слуга народа Качура: руководителем ячейки медведчуковского Украинского выбора я стал без моего ведома 03

Политик утверждает, что в руководители ячейки "Украинского выбора" его записали без его ведома.

Также на Цензор.НЕТ: Качура заявил, что его слова о создании коалиции "Слуги Народа" и ОПЗЖ "вырваны из контекста" и требует удалить соответствующую новость

"Я думаю, что в тот момент, когда регистрировали какие-то ячейки, таким образом были просто записаны люди какие-то, возможно, которые были участниками акции. Знаете, как в Партию регионов записывали просто всех, а люди не знали, и записали в эту ячейку меня в том числе", - сказал Качура.

Качура говорит, что инициировал по этому поводу судебный иск и обратился за разъяснениями в Минюст, а сейчас еще и планирует обратиться к представителям "Украинского выбора".

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"Первый ответ которая есть, что никакой нет протоколов. Если, например, обособленное подразделение регистрируется, собирается конференция и тогда те, кто избираются, подписывают протоколы. Таких протоколов на сегодняшний день нет в регистрационном деле и никогда не было таких протоколов", - утверждает Качура.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+36
"Слуга народа" Качура: руководителем ячейки медведчуковского "Украинского выбора" я стал без моего ведома - Цензор.НЕТ 5328
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18.10.2020 17:13
+34
"Слуга народа" Качура: руководителем ячейки медведчуковского "Украинского выбора" я стал без моего ведома - Цензор.НЕТ 8757
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18.10.2020 17:14
+32
Презерватив раздавал презервативы. Какой хитрый ход!
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18.10.2020 17:11
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https://bihus.info/goncharenko-khochu-kolis-stati-prezidentom/
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18.10.2020 18:27 Ответить
какой ты неразвитый ))) по 2014 это 2013 включительно))) зебила сразу видно
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18.10.2020 18:47 Ответить
Для порохоботов - даю отдельную ссылку:
https://korrespondent.net/ukraine/politics/3307930-pervyi-zamhlavy-odesskoho-oblsoveta-aleksei-honcharenko-slozhyl-************-y-vyshel-yz-pr Первый замглавы Одесского облсовета Алексей Гончаренко сложил полномочия и вышел из ПР
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18.10.2020 18:52 Ответить
А до 2005 р.в якій він був партіі??)))
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18.10.2020 21:08 Ответить
зебил, читай что ни будь по серьезней)))
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19.10.2020 19:33 Ответить
А з початком війни Гончаренко Олексій підтримує Україну. У чому проблема тоді?
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18.10.2020 18:18 Ответить
Він вийшов з партії на початку 2014, коли риги почали стріляти в людей і не було зрозуміло чим це закінчиться. Особливо в Одесі. Мужній поступок.
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18.10.2020 18:26 Ответить
Манипулировать бесполезно - документы не горят!

Февраль 2014 года - это не начало года!
https://korrespondent.net/ukraine/politics/3307930-pervyi-zamhlavy-odesskoho-oblsoveta-aleksei-honcharenko-slozhyl-************-y-vyshel-yz-pr Первый замглавы Одесского облсовета Алексей Гончаренко сложил полномочия и вышел из ПР
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18.10.2020 18:42 Ответить
Ти читати вмієш: коли почали стріляти в людей. Лютий -це кінець року?
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18.10.2020 18:54 Ответить
Вовремя предать это не предать, а предвидеть. Леша молодец, с Петра пример взял.
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18.10.2020 19:13 Ответить
значить, ти вважаєш, що Гончаренко зрадив ригів. Тобто, в т.ч. тебе особисто.
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18.10.2020 19:26 Ответить
"Не верь единожды обманувшему"(с) Козьма Прутков.
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18.10.2020 19:43 Ответить
"Вчасно" було в червні 2014. А в лютому Гончаренко сильно рискував в Одесі. Та і зараз в Одесі повно вати і рашистів.
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19.10.2020 12:31 Ответить
А гекльмінт мімікрувати та мігрувати з одного кубла до іншого !!))
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18.10.2020 18:08 Ответить
*гельмінт* -перепрошую ,очепятка !!)))
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18.10.2020 18:09 Ответить
Без меня, меня женили.
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18.10.2020 17:56 Ответить
Я уже много дней хожу по Харькову и собираю газетную макулатуру от разных партий для хозяйственных нужд.Самая дорогая и увесистая у Успешного Харькова Гепы. На вощёной и толстой бумаге.Такую трудно применять в сортире.Самая малюсенькая -у Слуги народа.Даже Удар Кличка прописался в Харькове.Большинство раздающих эту макулатуру -студенты!.Они принимают на себя наибольший шквал критики от граждан Украины.Моё искреннее сочуствие молодым разносчикам макулатуры и Ковида за весьма небольшую зарплату.Качура был тоже на подработке презервативами.Видно и себе и друзьям неплохо помог с этим дорогим,но очень востребованным реманентом.Не исключено,что он их прокалывал.И это надо проверить!
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18.10.2020 17:57 Ответить
Оправдание типа ... против Украины не воевал, я только на блок-посту стоял...
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18.10.2020 17:58 Ответить
Качура таки тупой ботинок.
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18.10.2020 18:06 Ответить
Біда Касапії в Україні, що не усі прокрем@лядські політични скотини так хитро сдєлані ,як Разумков
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18.10.2020 18:10 Ответить
Оце ліг спати, а зранку в штани хтось гімна накидав.
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18.10.2020 18:19 Ответить
Це не перший зашквар Качури. Молодий, а вата ватою.
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18.10.2020 18:29 Ответить
Этому недоноску все равно с кем и за что, главное поближе к кормушке.
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18.10.2020 18:29 Ответить
Кіно!!!! Я пам*ятаю як він з кожи ліз пепеконував,що ніколи НЕ БУВ в ніякій ячейці!!! Повний отстой!! Короче я так думаю,наближається на Україну страшенна біда,розпалюють ненависть в середині всі канали Медведчука,тягнуть за все що є ВЗАД до рашки і все кацапське СТАДО,яке прижилось в нас,РАДІЄ цьому по повній,показують всілякі інтервью з Донеччини,зобіжених на нас,бо ми вбили їх дітей,а хто НАШИХ ВБИВ,ви тварі ,привели в мій дім **руський мір** і ще й хавло відкриває
те!!!!! БОЖЕ!!! ЗБЕТЕЖИ І ЗАХИСТИ УКРАЇНУ!!!! Вам все---як-би не Порох,а хто---Пуйло
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18.10.2020 18:46 Ответить
Цікаво, цікаво. А інвестором цієї програми, тобто боротьби зі ВІЧ/СНІДом був іноземний інвестор. І програма була розгорнута по всім регіонам, включаючи Луганську і Донецьку області. Так? Хто в курсі, напишіть
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18.10.2020 19:05 Ответить
ФУФЛОміцин, який служка не українського народу Качура хотів нав'язати українцям, не допоміг Медведчуку.

"Вакцина Путина" не помогла: Медведчук заразился коронавирусом.
Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусом."
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18.10.2020 19:58 Ответить
не знашим щастям
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18.10.2020 22:36 Ответить
Вже ніби закликає молитись за нього.
Нехай його гебнявий бох допоможе йому, як і Васі Ломаченку. 😏
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18.10.2020 23:00 Ответить
Зашморг на його шиї допоможе йому найкраще
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18.10.2020 20:30 Ответить
Зашморг на його шиї допоможе йому найкраще
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18.10.2020 20:31 Ответить
детский лепет - как всегда у слуг
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18.10.2020 20:35 Ответить
"Ган**н" раздавал презервативы... Как символично.
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18.10.2020 20:39 Ответить
Пьяная качура п-де не хозяйка
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18.10.2020 21:12 Ответить
этого nuзgюкa надо было еще тогда отбуцать
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18.10.2020 21:57 Ответить
Ага, нівінаватая я, он сам прішол...
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18.10.2020 22:01 Ответить
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