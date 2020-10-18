"Слуга народа" Качура: руководителем ячейки медведчуковского "Украинского выбора" я стал без моего ведома. ДОКУМЕНТ

Народный депутат СН Александр Качура рассказал, как в 2012 году вместе со сторонниками Медведчука раздавал презервативы студентам КПИ. После этого его имя оказалось в реестрах как руководителя ячейки "Украинского выбора".

Об этом Качура рассказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Фамилия Качуры, согласно данным ресурса YouControl и официальному ответу Министерства юстиции Украины, в государственных реестрах указана у отметки "руководитель обособленного подразделения №800896 Всеукраинской общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" в Соломенском районе города Киева".

По словам Качуры, в 2012-м году вместе с представителями созданной им молодежной организации он провел совместную акцию с молодежным крылом "Украинская выбора", которая была посвящена борьбе с распространением ВИЧ/СПИД. Во время этого мероприятия студентам раздавали презервативы. При этом идеологический вектор самой партии для Качури важным не был.

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"Когда мне было 20 с лишним лет или даже меньше, то никто вообще не знал, кто такой Медведчук, и что это за организация, на самом деле ... Тогда еще не было оккупации Крыма, всех известных событий на Донбассе, когда Российская Федерация напала на нашу страну ... Мне было тогда 20 с лишним лет, когда эта акция проходила, и я не видел ничего плохого в этом. И я сейчас не вижу ничего плохого", - объясняет Качура.

Политик утверждает, что в руководители ячейки "Украинского выбора" его записали без его ведома.

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"Я думаю, что в тот момент, когда регистрировали какие-то ячейки, таким образом были просто записаны люди какие-то, возможно, которые были участниками акции. Знаете, как в Партию регионов записывали просто всех, а люди не знали, и записали в эту ячейку меня в том числе", - сказал Качура.

Качура говорит, что инициировал по этому поводу судебный иск и обратился за разъяснениями в Минюст, а сейчас еще и планирует обратиться к представителям "Украинского выбора".

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"Первый ответ которая есть, что никакой нет протоколов. Если, например, обособленное подразделение регистрируется, собирается конференция и тогда те, кто избираются, подписывают протоколы. Таких протоколов на сегодняшний день нет в регистрационном деле и никогда не было таких протоколов", - утверждает Качура.