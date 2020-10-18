"Не завидуй, лох", - "слуга народа" Дубинский ответил тем, кто критиковал его за неправильную парковку. ФОТО

Глава ячейки СН Киевской области Александр Дубинский припарковал автомобиль с нарушением, машину забрал эвакуатор. Обсуждение случившегося быстро выплеснулось на просторы интернета.

На неправильно припаркованный автомобиль Дубинского обратил внимание журналист проекта Bihus.info Максим Опанасенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то запарковался, как рагуль. Кто бы это мог быть ... Ммм... Александр Дубинский, не знаете, чье?" - написал журналист.

Дубинский в комментариях подтвердил, что автомобиль принадлежит ему.

"Машина моя. Штраф оплачен. Не завидуй, лох", - написал он.

"Я не завидую людям, которые не могут запомнить элементарных правил. Мне их жалко. Лохи", - ответил Опанасенко.





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Дубинский не впервые замечен в пикировке с сотрудниками Bihus.info в социальных сетях. Так, ранее он обзывал руководителя проекта Дениса Бигуса "рогулем".