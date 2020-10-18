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"Не завидуй, лох", - "слуга народа" Дубинский ответил тем, кто критиковал его за неправильную парковку. ФОТО

Глава ячейки СН Киевской области Александр Дубинский припарковал автомобиль с нарушением, машину забрал эвакуатор. Обсуждение случившегося быстро выплеснулось на просторы интернета.

На неправильно припаркованный автомобиль Дубинского обратил внимание журналист проекта Bihus.info Максим Опанасенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то запарковался, как рагуль. Кто бы это мог быть ... Ммм... Александр Дубинский, не знаете, чье?" - написал журналист.

Дубинский в комментариях подтвердил, что автомобиль принадлежит ему.

"Машина моя. Штраф оплачен. Не завидуй, лох", - написал он.

"Я не завидую людям, которые не могут запомнить элементарных правил. Мне их жалко. Лохи", - ответил Опанасенко.

Не завидуй, лох, - слуга народа Дубинский ответил тем, кто критиковал его за неправильную парковку 01
Не завидуй, лох, - слуга народа Дубинский ответил тем, кто критиковал его за неправильную парковку 02

Также на Цензор.НЕТ: Идея президента с опросом ох#ительна, - глава "Слуги народа" в Киевской области Дубинский. ВИДЕО

Дубинский не впервые замечен в пикировке с сотрудниками Bihus.info в социальных сетях. Так, ранее он обзывал руководителя проекта Дениса Бигуса "рогулем".

Не завидуй, лох, - слуга народа Дубинский ответил тем, кто критиковал его за неправильную парковку 03

Автор: 

парковка (288) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+154
"Не завидуй, лох", - "слуга народа" Дубинский ответил тем, кто критиковал его за неправильную парковку - Цензор.НЕТ 4186
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18.10.2020 18:12
+72
А его самого эвакуировать, случайно, нельзя? Куда-нибудь, в Гондурас. Ну, на крайняк, в Ростов.
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18.10.2020 18:13
+65
Он давно уже кандидат на эвакуацию на два метра ниже уровня асфальта.
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18.10.2020 18:27
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Страница 3 из 3
и это... представитель народа, власть... что вы твари повыбирали???? Напомните хотябы одного высокомерного долбана до этого, который бы писал и говорил больше за этого? Да в любйо европейской стране его бы за второе уже слово выгнали ссаными тряпками и сделали нерукопожатым даже в общественном туалете...
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19.10.2020 15:51 Ответить
собаче очко)
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19.10.2020 15:56 Ответить
Глава ячейки СН Киевской области Александр Дубинский припарковал автомобиль с нарушением, машину забрал эвакуатор. Обсуждение случившегося быстро выплеснулось на просторы интернета. Источник: https://censor.net/ru/n3225457

ЦЕ МОРАЛЬНЕ ДНО - С.Н. ЦЕ ПРИХИСТОК МОРАЛЬНИХ ВИРОДКІВ І СЛУГ КРЕМЛЯ
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19.10.2020 16:21 Ответить
Здравия вам! " Мор ал"- дословно означает Смерть всего. Я например ,не использую это слово вообще. Для меня норм Морали не существует. Я тспользую другое, более подходящее слово-" нравственные" в вашем контексте - уроды! Но опять- " У Род" в древнее времена назывался первенец, " В семье не без Урода"- означала что семья всегда имеет первого ребенка, и он посвящен Творцу и Всему Роду. Извини, но наши предки исповедовали РОДОБОЖИЕ- отсюда такие старые славянские термины- Родимичи, Рожать, Родственники, ЧужеРодцы и т.д. Все это было до прихода христианства. Было еще одно слово " Юродивый" или " Юродство". Так вот после прихода Хрестиан- Юрод, стал хорошим, а Урод - плохим. Хотя дословно известно что Святослав Храбрый, Князь Киевский, очень нелецеприятно, но в точеу отозвался о Хрестианстве- дословно- " Хрестианство- Юродство есть!". Я почему обратился к вашему коментарию? Я не защищаю этого дебила, не в коем случае! Я обрращаю внимание вас на чистоту речи! Вы просто очевидео не знали об этих нюансах, как и подавляющее большинство людей! Когда вы пишите и произносите " ух этот моральный урод!" - вы делаете посыл в этот Мир, и негативно отзываетесь о собственном Роде, сами того не понимая. А ведь ваш предок не Адам, верно? И вы никак не относите себя к каму либо Колену Израиля, коих как известно 12! Я верно утверждаю? Значит ,следовательно, создал вас и ваших предков кто то другой, нежели еврейский Бог Яхве!
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19.10.2020 17:18 Ответить
Друже ти мабуть голосував за Зе
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19.10.2020 18:37 Ответить
Я не голосовал вообще, не имею права, я принял добровольно гоажданство другой страны. Я разве похож на человека ,который проголосовал бы за Торчковую власть???? Если бы я голосовал, то мой голос и в первом и во втором туре был бы за Пороха,потому что это наименьшее Зло из всех представленнных на тот период, а згачит - был шанс не начать новые круги исторических мытарств. И ,кстати, из моего жизненного опыта - первым кто кричит- держи вора, является сам Вор. Поэтому, как насчет тебя ,мой друг?
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20.10.2020 02:26 Ответить
А вавілонський цар Набапаласар був расєяніном. Неба і поля царь)))

Припиняй рентв дивитись)
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06.02.2021 19:00 Ответить
Совесть - не аппендицит. Её не вырежешь. Тем, кто собственную совесть задушил еще в колыбели точно не позавидуешь. На все свое время.
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19.10.2020 17:33 Ответить
"Не заздри, лоху", - "слуга народу" Дубінський відповів тим, хто критикував його за неправильну парковку - Цензор.НЕТ 9404
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19.10.2020 18:11 Ответить
Чему завидовать ты же ущербный и предатель той страны в которой живёшь, таких как ты жалеть надо, убогий ты
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19.10.2020 20:04 Ответить
был Бузина, был Кобзон, пока есть еще Дубинский. Улавливаете?...
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19.10.2020 20:31 Ответить
он свое *бало не видел штоли. типичный лох
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19.10.2020 20:39 Ответить
Навіщо взагалі такі "новини" ?
Навіщо піарите ує#анця дубінскаго?
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20.10.2020 08:46 Ответить
3 Д -
Дубинський
Дебільний

Дегенерат
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20.10.2020 12:16 Ответить
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