РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10401 посетитель онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
35 585 262

Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в "режим повышенной готовности". ФОТОрепортаж

Проблема обеспечения водой в оккупированном Крыму усугубляется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды. Российские власти утверждают, что запасов воды в городе не хватит и на три месяца.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что Симферополь к концу января следующего года дополнительно получит 30 тысяч куб. м воды из скважин. При этом на полуострове продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Также власти Крыма планируют опреснять морскую воду, но это произойдет не раньше, чем через несколько лет.

Водохранилища продолжают мелеть, несмотря на ограничения по подаче воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России анонсировали проект плана "надежного водоснабжения" оккупированного Крыма

Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в режим повышенной готовности 01
Так выглядит обмелевшее из-за засухи Бахчисарайское водохранилище (озеро Эгиз-Оба)
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в режим повышенной готовности 02
А это часть 60-километрового трубопровода между двумя водохранилищами в Крыму
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в режим повышенной готовности 03
Воду из Тайганского водохранилища продолжают перебрасывать в Симферопольское
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в режим повышенной готовности 04
Из-за обмеления водохранилищ в Симферополе и двух районах Крыма снижена подача воды до 100 тысяч кубометров в сутки
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в режим повышенной готовности 05
Несмотря на введенные меры, количество воды в водохранилище Симферополя продолжает уменьшаться
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в режим повышенной готовности 06

Также читайте: В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ

Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в режим повышенной готовности 07
Бахчисарайское водохранилище
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в режим повышенной готовности 08
Вид на Симферопольское водохранилище

Читайте также: Оккупанты рассчитывают, что Симферополю хватит воды до января, если подавать по графику

Автор: 

Крым (26380) водоснабжение (722) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+113
Готовы уже мочу пить? Это хорошо.
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" - Цензор.НЕТ 3457
показать весь комментарий
18.10.2020 19:00
+86
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" - Цензор.НЕТ 4811

..
показать весь комментарий
18.10.2020 19:01
+74
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 3622
показать весь комментарий
18.10.2020 19:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Избавление от проблем начнется, когда ватники будут друг дружку убивать за глоток живительной влаги и менять камни с неба на булылку обычной воды.
показать весь комментарий
18.10.2020 21:01 Ответить
"Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" это значит

"Южные крысы напряглись, шерсть встала дыбом"
показать весь комментарий
18.10.2020 21:02 Ответить
Надеюсь наши заранее предустматривают возможность захвата плотины в Херсонской области
показать весь комментарий
18.10.2020 21:03 Ответить
Этого мало - плотину захватить. После шестилетнего неиспользования Северокрымского канала он пришел в полнейшую негодность.
показать весь комментарий
18.10.2020 21:07 Ответить
"негодность" это если качать по снипам , экономно и цивилизованно, посему кацапам пох эта "негодность", они насосы поставят передвижные на каждую станцию подъёма (опуска) и будут качать и в такой канал, лишь бы было что
показать весь комментарий
18.10.2020 21:39 Ответить
В связи с тем, что военные корабли НАТО уже видно с набережной Ялты невооруженным глазом, а Черное море посинело от обилия синих флагов этого военного блока, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Православных Сил РФ господин Владимир Путин подписал Указ о призыве находящихся в запасе граждан (партизан) с целью наращивания военного присутствия в оккупированном Крыму. Как говорит пословица: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не какало». Как военная ядерная база, Крым Москву не спасет от неприятностей. Время подлета американских «Томагавков» с базы НАТО в Бердянске и в Очакове к Кремлю - несколько минут.
Чего опасалась Москва - стало реальностью. Американское военно-морское присутствие в Черном море возросло до 120 дней в году.
80 суток в прошедшем году гостями одесситов были американские, турецкие, румынские, испанские, итальянские и германские ракетные эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Количество «Томагавков» на борту ракетного эсминца ВМС США «Donald Cook» мы не можем сообщить, но их значительно больше, чем во всём Черноморском флоте РФ устаревших «Гранитов» и новейших «Калибров». Как курорт, на котором после купания в Черном море нет пресного душа, чтобы смыть с тела соль - крымский анклав европейских туристов не интересует
Если говорить о прибылях, то Крым стал «чёрной дырой» (как и оккупированный Московией Донбасс) и пробил серьезную брешь в экономике РФ. Расширение Империи за счёт аннексированных земель Украины ценой невероятных усилий - произошло, но без днепровской воды пахотные земли и виноградники Крыма зачахнут и превратятся в солончаки.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Естественно, что никто из бизнесменов не будет инвестировать свои средства в область рискованного земледелия. Оккупационные власти Крыма подсчитали ущерб, причиненный крымским аграриям весенней засухой в 2019 году. Около 100 тысяч гектаров практически выгорело. В основном, это зерновые культуры.
По предварительным данным, эта сумма превысила 1 миллиард рублей. Об этом сообщил гауляйтер острова Крыма, дважды судимый господин Сергей Аксенов.
Як сказала одна українська дівчина про воду в Крим: «Нас в дитинстві вчили, що коли йдуть з дому, світло та воду треба виключати».
показать весь комментарий
19.10.2020 19:27 Ответить
апять путєн фсех переіграл
показать весь комментарий
18.10.2020 21:08 Ответить
Якщо у крані немає води , значить воду випили..............
показать весь комментарий
18.10.2020 21:36 Ответить
Фуйло, хочешь большой, но чистой воды, звиздуй в Сибирь лаптеголовый.
показать весь комментарий
18.10.2020 22:20 Ответить
Режим повышенной готовности к чему? К камням с неба? Их еще не было выходит ...
показать весь комментарий
18.10.2020 21:39 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 8230
показать весь комментарий
18.10.2020 21:46 Ответить
Вывесили трехцветную тряпку и пропала вода... Кто бы мог подумать...
показать весь комментарий
18.10.2020 22:00 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 8105
показать весь комментарий
18.10.2020 22:20 Ответить
А что Росстух с импортным пивом делает-то? У него импортозамещенное должно быть!
показать весь комментарий
18.10.2020 23:12 Ответить
От переливания с пустого в порожнее вода не появится, а испарится под жаркими лучами украденного крымского солнца.
показать весь комментарий
18.10.2020 22:10 Ответить
Будут скоро вонять своим "русским духом" на 10 км в диаметре
показать весь комментарий
18.10.2020 22:26 Ответить
Перешел в режим повышенной готовности к чему? К пизнецу?
показать весь комментарий
18.10.2020 22:47 Ответить
К осеннему дождю. Все выставляют на крыши ведра и тазики. Запасают впрок чтоб на всю зиму хватило.
показать весь комментарий
18.10.2020 23:11 Ответить
Говорят, что климат меняется, зим со снегом в Украине уже не будет, зимой только дожди, а лето будет 6 месяцев, и очень жарким, что превратит юг Украины в пустыню
показать весь комментарий
18.10.2020 23:19 Ответить
тут ирригация. какая пустыня?
показать весь комментарий
19.10.2020 07:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tkOsgXHUGs0&feature=emb_logo&ab_channel=truly https://www.youtube.com/watch?v=tkOsgXHUGs0&feature=emb_logo&ab_channel=truly Та не пропадуть..до всього люди звикають .
показать весь комментарий
18.10.2020 23:48 Ответить
до верблюжої колючки ?
показать весь комментарий
18.10.2020 23:52 Ответить
коров тоже надо предварительно напоить, иначе и лепешки не вылезут
показать весь комментарий
19.10.2020 07:56 Ответить
Ниха себе, там на видео Сивохо мочу пьёт, наверное в знак солидарности со страдающими от любви ***** крысчанами.
показать весь комментарий
19.10.2020 17:30 Ответить
мы вам воду а вы нам весь свой ядерный арсенал,так не гуманно?
показать весь комментарий
19.10.2020 02:03 Ответить
не їм, а в Крим, воду в Крим, а вони нам його назд, без кацапів, отак гуманно.
показать весь комментарий
20.10.2020 08:07 Ответить
Будем выращивать зебр на мясо и кожаные куртки.
показать весь комментарий
19.10.2020 02:13 Ответить
ГЛАВНОЕ ДО ДЕОККУПАЦИИ ВОДУ НЕ ДАВАТЬ !!!
показать весь комментарий
19.10.2020 03:03 Ответить
- станьте лицом на восток и повторяйте мантру "ПУТЕН ПУТЕН ПУТЕН ПУТЕН ...
и вода воздастся...
показать весь комментарий
19.10.2020 04:31 Ответить
В Краснодаре тоже нет воды, водохранилище пересохло, ближайший источник Днепр, потом Дон.
показать весь комментарий
19.10.2020 08:10 Ответить
А Днепр через Краснодар течет?
показать весь комментарий
19.10.2020 12:59 Ответить
Через Иссык-Куль!
показать весь комментарий
19.10.2020 13:53 Ответить
а краснодарцы к Днепру с ведрами за водой пешком ходють ?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:19 Ответить
После аннексии Крымского полуострова и перекрытия дамбы Северо-Крымского канала, Украина получила свой небольшой бонус - днепровскую воду, которую стали активно использовать на засушливом юге.
По мере того как оккупированный Крым умирает, юг Украины расцветает.
«Крымская» вода стала настоящим спасением для украинского юга.
Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи.
В 2020 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.
По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.
Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации в регионе.
Вследствие увеличения стока днепровской воды в Днепровский лиман, уменьшилась его соленость и начали возрождаться осетровые рыбы. Кто забыл: В составе питательного мяса осетра входят незаменимые аминокислоты, витамины, полезные полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, минералы, фосфор и калий. Его плоть имеет практически мясной вкус из-за присутствия в рыбе глутаминовой кислоты - природного усилителя вкуса. Осетрина полезна для мозга и сердечно-сосудистой системы, рекомендуется для людей, страдающих атеросклерозом или другими заболеваниями, связанными с высоким уровнем холестерина, потому что жирные кислоты способны расщеплять его и способствовать выведению из организма.
А от опресненной воды, которой хотят снабжать оккупированный Крым, выпадают зубы, рано лысеют и вообще цепляются всякие болезни.
Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит сельскому хозяйству Украины, народу Украины.
Так, что большой привет крымским оккупантам.
показать весь комментарий
19.10.2020 09:08 Ответить
Херсонские помидоры каждый сезон продаются в Беларуси. Вкусные, сочные и сладкие! Всегда их покупаем!
показать весь комментарий
19.10.2020 11:54 Ответить
Режим повышенной готовности к чему? К камням с неба?
показать весь комментарий
19.10.2020 11:28 Ответить
Воду можно получить из камней с неба! Или подключить водную трубу к телевизору с кремлепропагандой!
показать весь комментарий
19.10.2020 11:53 Ответить
Україну не повинно хвилювати проблеми з водою в окупованому Криму
показать весь комментарий
19.10.2020 12:02 Ответить
Перекуём мечи на орала... Там это, ***** атомные лодки пригнало в Крым, пускай используют реактора для опреснения воды. Но лучше крымчане гоните этих паразитов и возвращайтесь в Украину и в правовое международное поле с признанием, туристами, водой и достатком.
показать весь комментарий
19.10.2020 12:12 Ответить
кримчаном в Україну повертатись не треба, вони тут нафіг не потрібні, за винятком невеликого відсотка українців, вони нехай повертаються туди звідки понавезли/понаїхали - підарасію, а Україні повернуть територію.
показать весь комментарий
20.10.2020 08:12 Ответить
Вони мріють за ті часи коли були з Україною, наросії вони вже спробували.
показать весь комментарий
20.10.2020 08:17 Ответить
нехай мріють, Україні вони не потрібні, вони ж будуть верещати про автономію, про якийсь кримський нарот, рузге ізик, якісь права їм, преференції, і таке інше, вже було, досить. Тільки територія з повною зачисткою від кацапні і іншої чорної мразоти туди понаїхавшою, з т.з. кримськими татарами окрема розмова - ніяких автономій, і взагалі Кримська область, а краще дві.
показать весь комментарий
20.10.2020 08:23 Ответить
Я думаю, що їх запал вже застиг, будуть любити не *****, а волю та свободи.
показать весь комментарий
20.10.2020 08:35 Ответить
кацапи на підсвідомому рівні ненавидять Україну, українців, вони мали свободу, а захотіли сцаря, вони ж не можуть без сцаря, та й нафіг непотрібне воно нам, у них хє своя родіна, мокшанські болота, от туди нехай повертаються, або баранів пасти.
показать весь комментарий
20.10.2020 09:45 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 8182
показать весь комментарий
19.10.2020 12:17 Ответить
,,Должок!,,©
показать весь комментарий
19.10.2020 14:24 Ответить
Кримські щурі, як вам там живеться? А як ви нас хаяли, як ненавиділи і не думали, як буде нам житися.Мріяли за високі кацакпські зарплати і дешеві наші продукти. То пішли ви в тріщину кобили. Для нас ви вороги і зрадники. Скоро ще той металобрухт, що завезли кацапи буде вибухати, буде протікати, буде розсипатися. Хай вам щурі щастить. Чекайте каміння з неба.
показать весь комментарий
19.10.2020 13:17 Ответить
Эй, крысчане позорные!
Хренло Обнуленное вам разрешило использовать природные воды вторично.
Хлебайте на здоровье! Предателям Родины - даешь воды журчащей из рева Белого Друга!
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 8527
показать весь комментарий
19.10.2020 13:38 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 6822
показать весь комментарий
19.10.2020 13:40 Ответить
Крысчане, трудности не означают невозможности! Решительней пейте то, что есть!
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 3151
показать весь комментарий
19.10.2020 13:44 Ответить
И экономьте воду, крысчани!
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 7117
показать весь комментарий
19.10.2020 13:46 Ответить
Бахатая Кацапія не може воду з моря опрісняти... Лідер Світу...😂😂😂
показать весь комментарий
19.10.2020 14:23 Ответить
По идее, все проблемы можно решить - питьевую воду использовать только для питья, техническую (очищенные стоки) - для канализации, питьевую воду получать с помощью установок обратного осмоса или атомных опреснителей из морской и т.д.Все это очень недешево,но, похоже, орда не желает ничего вкладывать в Крым, кроме денег на строительство военных баз.Сразу было понятно, для чего ордынцы лезут в Крым, а для вояк питьевую воду можно и танкерами возить.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:14 Ответить
так знають, що доведеься віддати, тому і не вкладають, заселяють всяким непотребом, так як вірмени з Карабахом
показать весь комментарий
20.10.2020 08:20 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 764
показать весь комментарий
20.10.2020 08:09 Ответить
Страница 3 из 3
 
 