Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в "режим повышенной готовности". ФОТОрепортаж

Проблема обеспечения водой в оккупированном Крыму усугубляется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды. Российские власти утверждают, что запасов воды в городе не хватит и на три месяца.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что Симферополь к концу января следующего года дополнительно получит 30 тысяч куб. м воды из скважин. При этом на полуострове продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Также власти Крыма планируют опреснять морскую воду, но это произойдет не раньше, чем через несколько лет.

Водохранилища продолжают мелеть, несмотря на ограничения по подаче воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России анонсировали проект плана "надежного водоснабжения" оккупированного Крыма



Так выглядит обмелевшее из-за засухи Бахчисарайское водохранилище (озеро Эгиз-Оба)



А это часть 60-километрового трубопровода между двумя водохранилищами в Крыму



Воду из Тайганского водохранилища продолжают перебрасывать в Симферопольское



Из-за обмеления водохранилищ в Симферополе и двух районах Крыма снижена подача воды до 100 тысяч кубометров в сутки



Несмотря на введенные меры, количество воды в водохранилище Симферополя продолжает уменьшаться



Также читайте: В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ



Бахчисарайское водохранилище



Вид на Симферопольское водохранилище

Читайте также: Оккупанты рассчитывают, что Симферополю хватит воды до января, если подавать по графику