Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену. ФОТО
Старший солдат 53-й бригады Ким Дуванов был в плену у боевиков незаконного формирования "ДНР" с мая по декабрь 2019 года. Теперь его не стало из-за проблем с сердцем. У Кима остались жена и двое детей.
О смерти Дуванова сообщила журналистка и волонтер Моника Андрушевская, информирует Цензор.НЕТ.
"Плен убивает даже тех, кто из него вернулся. Друзья, сегодня скончался Ким Дуванов - солдат Вооруженных Сил Украины, который вернулся из плена при обмене пленными в конце 2019 года. Его сердце не выдержало", - написала Андрушевская.
Ким Дуванов служил в Вооруженных силах Украины с 2017 года. Он попал в плен в 2019 году на Донетчине, когда восемь украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию.
Также на Цензор.НЕТ: Рахманин о Донбассе: Война будет долгой
Вдова Кима Дуванова Елена осталась одна с двумя сыновьями. Помочь семье можно, перечислив деньги на карту 5168 7573 9462 4912 (Елена Дуванова).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вечная память.
Напомним, на днях освобожденный из лугандонского плена Станислав Асеев снова обратил внимание украинского общества на то, что палачи с «подвалов» ДНР Кусков, Бражников и Иваненко, которые зверски пытали узников оккупантов, сейчас благополучно живут в Украине, в частности в Киеве.
Станислав Асеев уже писал об этом заявления в СБУ, общался о проблеме лично с президентом Владимиром Зеленским, однако палачи и душегубы по-прежнему пребывают на свободе. Станислав Асеев уже не верит в справедливость: «Хочу обратиться ко всем военным преступникам и боевикам, которым дали пожизненные сроки в родных «республиках» - не бойтесь возвращаться через обмен в Украину. Эта страна себя не уважает, вам здесь ничего не грозит».
Напомним, оккупанты умышленно впихивали в списки на обмен кого-угодно, при этом не выдавая многих украинских патриотов. В Киеве ради политических дивидендов соглашались на обмены, после которых никак не могли объяснить, почему отпускают террористов взамен случайных людей. Но это, оказывается, еще не самое страшное - Кусков, Бражников и Иваненко также получили свободу по обмену…
Схиляю голову....