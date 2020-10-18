Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену. ФОТО

Старший солдат 53-й бригады Ким Дуванов был в плену у боевиков незаконного формирования "ДНР" с мая по декабрь 2019 года. Теперь его не стало из-за проблем с сердцем. У Кима остались жена и двое детей.

О смерти Дуванова сообщила журналистка и волонтер Моника Андрушевская, информирует Цензор.НЕТ.

"Плен убивает даже тех, кто из него вернулся. Друзья, сегодня скончался Ким Дуванов - солдат Вооруженных Сил Украины, который вернулся из плена при обмене пленными в конце 2019 года. Его сердце не выдержало", - написала Андрушевская.

Ким Дуванов служил в Вооруженных силах Украины с 2017 года. Он попал в плен в 2019 году на Донетчине, когда восемь украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию.

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Вдова Кима Дуванова Елена осталась одна с двумя сыновьями. Помочь семье можно, перечислив деньги на карту 5168 7573 9462 4912 (Елена Дуванова).









