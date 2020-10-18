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Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену. ФОТО

Старший солдат 53-й бригады Ким Дуванов был в плену у боевиков незаконного формирования "ДНР" с мая по декабрь 2019 года. Теперь его не стало из-за проблем с сердцем. У Кима остались жена и двое детей.

О смерти Дуванова сообщила журналистка и волонтер Моника Андрушевская, информирует Цензор.НЕТ.

"Плен убивает даже тех, кто из него вернулся. Друзья, сегодня скончался Ким Дуванов - солдат Вооруженных Сил Украины, который вернулся из плена при обмене пленными в конце 2019 года. Его сердце не выдержало", - написала Андрушевская.

Ким Дуванов служил в Вооруженных силах Украины с 2017 года. Он попал в плен в 2019 году на Донетчине, когда восемь украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию.

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Вдова Кима Дуванова Елена осталась одна с двумя сыновьями. Помочь семье можно, перечислив деньги на карту 5168 7573 9462 4912 (Елена Дуванова).

Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену 01Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену 02
Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену 03
Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену 04
Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену 05
Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену 06

Автор: 

плен (2609) смерть (9222) Донбасс (26956) пленные (2139)


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Топ комментарии
+49
Царство Небесне..
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18.10.2020 19:31
+35
Вечная Память.
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18.10.2020 19:36
+33
Царство небесне, вічна пам'ять, співчуття його родині.
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18.10.2020 19:37
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Царство Небесне..
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18.10.2020 19:31 Ответить
R. I. P.
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18.10.2020 19:33 Ответить
Царство Небесное рабу божьему Киму.
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18.10.2020 19:33 Ответить
Вечная Память.
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18.10.2020 19:36 Ответить
Царство небесне, вічна пам'ять, співчуття його родині.
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18.10.2020 19:37 Ответить
_Пленник оккупантов, а не "террористов". Напали на нас оккупанты, с расией воюет за свободу Украина, а не с какими-то "террористами"! Кретины...
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18.10.2020 19:37 Ответить
Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену - Цензор.НЕТ 1313
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18.10.2020 19:39 Ответить
Пусть земля будет пухом, соболезнование семье и близким. Вечная память!
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18.10.2020 19:46 Ответить
сколько хороших настоящих людей погибло и умерло из-за старых совковых .ук, которые захотели похавать колбасы по 2.20 в 2014 году
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18.10.2020 19:47 Ответить
Хай з Богом спочиває.
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18.10.2020 19:56 Ответить
Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену - Цензор.НЕТ 6005
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18.10.2020 19:59 Ответить
Воїну вічна шана. Гинуть Герої України. Кров за кров.
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18.10.2020 20:39 Ответить
Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну - Цензор.НЕТ 8630
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18.10.2020 20:48 Ответить
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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18.10.2020 20:54 Ответить
Человек достойно исполнил свой Долг: не зря прожил, дети могут гордиться их отцом.
Вечная память.
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19.10.2020 00:19 Ответить
Царствия Небесного Воину! Но не нужно забывать и о тех, кто пытал наших воинов в плену и кого выменивает зеленая шмаркля в обмен на убийц!
Напомним, на днях освобожденный из лугандонского плена Станислав Асеев снова обратил внимание украинского общества на то, что палачи с «подвалов» ДНР Кусков, Бражников и Иваненко, которые зверски пытали узников оккупантов, сейчас благополучно живут в Украине, в частности в Киеве.
Станислав Асеев уже писал об этом заявления в СБУ, общался о проблеме лично с президентом Владимиром Зеленским, однако палачи и душегубы по-прежнему пребывают на свободе. Станислав Асеев уже не верит в справедливость: «Хочу обратиться ко всем военным преступникам и боевикам, которым дали пожизненные сроки в родных «республиках» - не бойтесь возвращаться через обмен в Украину. Эта страна себя не уважает, вам здесь ничего не грозит».
Напомним, оккупанты умышленно впихивали в списки на обмен кого-угодно, при этом не выдавая многих украинских патриотов. В Киеве ради политических дивидендов соглашались на обмены, после которых никак не могли объяснить, почему отпускают террористов взамен случайных людей. Но это, оказывается, еще не самое страшное - Кусков, Бражников и Иваненко также получили свободу по обмену…
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18.10.2020 21:00 Ответить
Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну - Цензор.НЕТ 1555
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18.10.2020 21:05 Ответить
перечислил
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18.10.2020 21:26 Ответить
Царствие Небесное Герою! Будь проклята кремлёвская крыса путен и вся его гнилая кодла!
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18.10.2020 23:01 Ответить
Героям слава!
Схиляю голову....
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19.10.2020 00:26 Ответить
перечислил
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19.10.2020 00:33 Ответить
Одним карателем меньше. Земля стекловатой.
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19.10.2020 10:50 Ответить
 
 