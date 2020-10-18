РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10329 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
6 554 21

Злоумышленники разбили машину и напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета Каличака и его отца, - полиция. ФОТОрепортаж

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о нападении на одного из кандидатов во Львовский городской совет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, злоумышленники повредили автомобиль кандидата в депутаты и устроили драку, в результате которой пострадал отец мужчины.

"17 октября в 17:20 на оперативную линию 102 поступило сообщение от одного из кандидатов во Львовский городской совет о том, что в поселке Рудно неизвестные лица препятствовали проводить предвыборную агитацию, устроили драку и повредили его автомобиль Opel. Правоохранители установили личности злоумышленников - местных жителей возрастом 24 и 31 год", - говорится в сообщении.

По факту следователи Железнодорожного отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №2 открыли уголовное производство по ч.2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время съемок репортажа о кандидате на Одесчине был избит журналист Варшанидзе. Он заявляет, что нападавшие - представители "ОПЗЖ"

В то же время, на facebook-странице львовской ячейки Народного руха Украины опубликована информация, что в Рудно "после встречи кандидата в председатели Львовской ОТГ от НРУ Игоря Кузьмака с общественностью жестоко и цинично избили кандидата в депутаты Львовского городского совета Богдана Каличака и его отца".

"Отец находится в больнице, а сам Богдан дает показания полиции о преступлении. Три человека в нетрезвом состоянии сначала напали на Богдана и его отца, а потом ломом разбили его машину", - говорится в сообщении.

Злоумышленники разбили машину и напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета Каличака и его отца, - полиция 01
Фото: facebook.com/nru.lviv
Злоумышленники разбили машину и напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета Каличака и его отца, - полиция 02
Фото: facebook.com/nru.lviv
Злоумышленники разбили машину и напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета Каличака и его отца, - полиция 03
Фото: facebook.com/nru.lviv

Также читайте: Кандидата в главы ОТГ на Киевщине подозревают в подкупе избирателей: раздавал конверты с деньгами учителям, - Нацполиция

Автор: 

местные выборы (2752) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Львовская область (2903)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Жопоблок и слуг урода переживет.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:23
+3
Это показатель работы полиции - не сраные камеры на дорогах, а что вот так средь бела дня, в центре города могут побить группу депутатов от Народного Руха во Львове
показать весь комментарий
18.10.2020 23:15
+2
Ніц незрозуміло, бо зустрічався один, а побили іншого.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніц незрозуміло, бо зустрічався один, а побили іншого.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:09 Ответить
Да им какая разница.
показать весь комментарий
18.10.2020 21:25 Ответить
а "Народний рух" ще живий..?
показать весь комментарий
18.10.2020 20:12 Ответить
Жопоблок и слуг урода переживет.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:23 Ответить
?
показать весь комментарий
18.10.2020 20:24 Ответить
НРУ, зареєстрована партія, ну маленька, але чи ще жива нікому не відомо.
Може десь на перефірії.
Сайт партії з 2018 року занедбаний.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:35 Ответить
это без сомнения, простоит до конца кацапо-территорий, может еще немного на толерантности и тупости чисто по-инерции.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:36 Ответить
Штук 5 этих рухов имеется.
Один шустрей другого.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:33 Ответить
Така вона політика, брудна і сунуться туди тільки злодюги.
показать весь комментарий
18.10.2020 20:36 Ответить
Нe тільки.
показать весь комментарий
19.10.2020 06:00 Ответить
победит сильнейший
показать весь комментарий
18.10.2020 20:43 Ответить
чумв преследует других
показать весь комментарий
18.10.2020 20:50 Ответить
такой страны как УКРАИНА не будет всё гниль медведчуки фирташи ахмедовы выбрали а трудягам осталось только им ходить без туалетной бумаги языки готовы всё сделать..
показать весь комментарий
18.10.2020 20:56 Ответить
А нахєр нам СБУ? Скоротити фінансування... Вони і так усі за зебіла.... або за ху-ла
показать весь комментарий
18.10.2020 21:00 Ответить
Это они специально на 20-летнем автомобиле приехали на агитацию, чтоб не жалко было разбить?
И если они кандидаты в горсовет - кого они агитировали в поселке?
показать весь комментарий
18.10.2020 21:21 Ответить
пешеходов на переходах надо пропускать...
показать весь комментарий
18.10.2020 21:22 Ответить
Идет война за депутатство, беспощадная война! На кону местная казна.
показать весь комментарий
18.10.2020 21:23 Ответить
Дикари.
показать весь комментарий
18.10.2020 21:34 Ответить
От какой бы политсилы не были потерпевшие во Львове, в Николаеве, Харькове и др. местах, где произошли эти преступления, возмущает сам факт происходящего и полное отсутствие действий со стороны полиции аВАКОВА. Зато деньги лихо из бюджета тянет, а за что? За то, что "не замечает" происходящего в стране разгула бандитизма? Везде одна и та же хвастливая болтовня ни о чем!
показать весь комментарий
18.10.2020 22:47 Ответить
Это показатель работы полиции - не сраные камеры на дорогах, а что вот так средь бела дня, в центре города могут побить группу депутатов от Народного Руха во Львове
показать весь комментарий
18.10.2020 23:15 Ответить
Розпочалась брудна компанія , захоплення влади на місцях.,призом буде роздерібан земелдьних ділянок від смт що увійшли у межу міста.
показать весь комментарий
19.10.2020 22:32 Ответить
 
 