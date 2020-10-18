Злоумышленники разбили машину и напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета Каличака и его отца, - полиция. ФОТОрепортаж

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о нападении на одного из кандидатов во Львовский городской совет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, злоумышленники повредили автомобиль кандидата в депутаты и устроили драку, в результате которой пострадал отец мужчины.

"17 октября в 17:20 на оперативную линию 102 поступило сообщение от одного из кандидатов во Львовский городской совет о том, что в поселке Рудно неизвестные лица препятствовали проводить предвыборную агитацию, устроили драку и повредили его автомобиль Opel. Правоохранители установили личности злоумышленников - местных жителей возрастом 24 и 31 год", - говорится в сообщении.

По факту следователи Железнодорожного отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №2 открыли уголовное производство по ч.2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы.

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В то же время, на facebook-странице львовской ячейки Народного руха Украины опубликована информация, что в Рудно "после встречи кандидата в председатели Львовской ОТГ от НРУ Игоря Кузьмака с общественностью жестоко и цинично избили кандидата в депутаты Львовского городского совета Богдана Каличака и его отца".

"Отец находится в больнице, а сам Богдан дает показания полиции о преступлении. Три человека в нетрезвом состоянии сначала напали на Богдана и его отца, а потом ломом разбили его машину", - говорится в сообщении.

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