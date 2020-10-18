В Херсонской области неизвестные ворвались на заседание ячейки ОПЗЖ, украли ноутбук и облили присутствующих зеленкой, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Херсонщины устанавливают лиц, совершивших разбойное нападение на квартиру кандидата в мэры города Берислав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Вчера около 21:00 в квартиру одного из жителей города Берислав ворвались 5 злоумышленников и похитили ноутбук у одного из гостей хозяина квартиры. Полиция устанавливает личности злоумышленников, расследование находится на контроле у ​​руководства полиции области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хозяин квартиры - кандидат в мэры города Берислав и кандидат в депутаты облсовета. В его квартире проходило заседание представителей одной из политических партий. На нем присутствовали еще трое гостей, все кандидаты в депутаты районных или городских советов. В это время в незакрытую квартиру зашли 5 злоумышленников в масках. Угрожая битой, один из преступников забрал у 49-летней гостьи ноутбук. Другой злоумышленник облил всех присутствующих зеленкой, после чего неизвестные покинули квартиру и скрылись в неизвестном направлении.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст.187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.

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