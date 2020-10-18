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В Херсонской области неизвестные ворвались на заседание ячейки ОПЗЖ, украли ноутбук и облили присутствующих зеленкой, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Херсонщины устанавливают лиц, совершивших разбойное нападение на квартиру кандидата в мэры города Берислав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Вчера около 21:00 в квартиру одного из жителей города Берислав ворвались 5 злоумышленников и похитили ноутбук у одного из гостей хозяина квартиры. Полиция устанавливает личности злоумышленников, расследование находится на контроле у ​​руководства полиции области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хозяин квартиры - кандидат в мэры города Берислав и кандидат в депутаты облсовета. В его квартире проходило заседание представителей одной из политических партий. На нем присутствовали еще трое гостей, все кандидаты в депутаты районных или городских советов. В это время в незакрытую квартиру зашли 5 злоумышленников в масках. Угрожая битой, один из преступников забрал у 49-летней гостьи ноутбук. Другой злоумышленник облил всех присутствующих зеленкой, после чего неизвестные покинули квартиру и скрылись в неизвестном направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Злоумышленники разбили машину и напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета Каличака и его отца, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст.187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.

В Херсонской области неизвестные ворвались на заседание ячейки ОПЗЖ, украли ноутбук и облили присутствующих зеленкой, - полиция 01
Фото: facebook.com/ustinov.egor
В Херсонской области неизвестные ворвались на заседание ячейки ОПЗЖ, украли ноутбук и облили присутствующих зеленкой, - полиция 02
Фото: facebook.com/ustinov.egor
В Херсонской области неизвестные ворвались на заседание ячейки ОПЗЖ, украли ноутбук и облили присутствующих зеленкой, - полиция 03
Фото: facebook.com/ustinov.egor
В Херсонской области неизвестные ворвались на заседание ячейки ОПЗЖ, украли ноутбук и облили присутствующих зеленкой, - полиция 04
Фото: facebook.com/ustinov.egor

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Автор: 

местные выборы (2752) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) разбой (287) силовики (2799) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+45
шкода що не сірчаною кислотою !
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18.10.2020 21:05
+37
Вы - мой единомышленник! Я тоже считаю, что канистра с бензином могла бы благополучно покончить с антиукраинской деятельностью херсонской ОПЗЖопной ячейки.... И так по всей стране...До последнего пропутинского гнуса и опарыша...
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18.10.2020 21:26
+27
Лищнехромосомное ***** тебе товарищ!
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18.10.2020 21:13
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На другій світлині ОПЖоповець з таким гарним черевцем. Я аж облизався - мабуть з нього дуже смачний шашлик можна зробити...
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18.10.2020 22:16 Ответить
Сомневаюсь, что это было в квартире - мебель из сельского клуба.
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18.10.2020 22:23 Ответить
Добре, що хоч не обпісяли.
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18.10.2020 22:34 Ответить
Що ж тут доброго?
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18.10.2020 23:37 Ответить
Треба було не зеленкою їх помітити, а фукарцином. Зеленка - для зебілів (бо вона зелена); червоний фукарцин - для кремлядей.
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18.10.2020 22:37 Ответить
Лучше говном , два в одном и цвет и вонь
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18.10.2020 23:47 Ответить
До гадалки не ходи, примитивно сработанный пиар тупой свиноты, иначе хоть кому то рыло начистили, слегка чем то облили старое тряпье и позирует грустный бухарик, смех и горе.
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18.10.2020 22:40 Ответить
оно кончно круто
надо было еще пернуть и заколотить форточки и двери
😂😂😂
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18.10.2020 22:59 Ответить
Ну и бомжатник а не квартира! Жаль что еще им кизды не накидали!
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18.10.2020 23:01 Ответить
Якщо країна захворіла ЗаЖОПою, зєльонка допомагає лише на ранніх стадіях.
А у випадку запущеної ЗаЖОПи необхідно проведення хірургічної ампутації хворого тіла.
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18.10.2020 23:01 Ответить
Там у сепарюги пузяра,як гарбузище.
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18.10.2020 23:38 Ответить
Не одобряю. Подводить под заурядный гоп-стоп патриотическую базу а-ля большевики в 1917 -- не делает чести патриотам Украины.
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18.10.2020 23:05 Ответить
Коли патріотів-українців вбивають в Україні---це їм "дєлає честь"?
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18.10.2020 23:40 Ответить
Как это оправдывает бериславских патриотов, которые конкретно в данном случае своим патриотизмом прикрыли обычное ограбление?
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18.10.2020 23:44 Ответить
Єсє б єта було аграблєніє(абичьнає), то забрали б ці козаки не лише єдиний н-бук,а й готівкові тиньгє,карточки,телефони і (ймовірно) кокс чи дешевше лайно.Можливо,на тім н-буці були ригівські таємниці.
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18.10.2020 23:55 Ответить
А кто кроме тебя подводит под это патриотическую базу?
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18.10.2020 23:43 Ответить
99% комментаторов под этой новостью, очевидно же.
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18.10.2020 23:44 Ответить
Это их частное мнение.
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18.10.2020 23:47 Ответить
Мелкое хулиганство, лучше фиксировать личные данные Медведчуковского сброда и после смены власти лишать их гражданства, если Европе не понравится выразить им глубокую обеспокоенность
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19.10.2020 18:54 Ответить
опзж это вообще перебор. он коммунистов запретили, и нормалёк. запусти их сейчас на выборы - может и украдут у опзж полпроцента. то же нужно сделать с опзж
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18.10.2020 23:10 Ответить
Зе-влада гірша за опзж. Бо останні декларують свої наміри відкрито!
Ненавидять Путіна. "Білогвардійська" церква будує грандіозний кремль під Києвом | "Стоп реванш"
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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18.10.2020 23:16 Ответить
Неправильно назвали статью, нужно было так: «У чувака, который раннее бомбанул пару строенных откидных кресел из ленинской комнаты сельского клуба, неизвестные увели ноутик» возможно работники того самого клуба сельской молодежи, не исключено что это криминальные разборки бывшей советской номенклатуры. А применение зелёнки может свидетельствовать об участии в нападении медработника или фармацевта.
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18.10.2020 23:21 Ответить
Там кімната не чьЛєньєнская,а ще Сральєнская.
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18.10.2020 23:41 Ответить
Это ужос! Это просто ужос! Хулиганы почти зрения лишили. Прям чернилом по табуретке. столу!!
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18.10.2020 23:30 Ответить
Інфа з ноутбука гадаю скоро стане відома загалу або проукраїнській частині СБУ
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18.10.2020 23:38 Ответить
Последние проукраинские сотрудники СБУ были оттуда изгнаны пр бз*донецкой диктатуре Свинохряка. Показатель "проукраинского" качества СБУшников 100% предательство управления СБУ по республике крым в 2014 году.
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19.10.2020 10:21 Ответить
ліпше викласти до інтернету списочки той "ячєйкі" та хто і скільки грошенят отримував, це буде надійніше, ніж до сбушників здавати
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19.10.2020 13:13 Ответить
Весь порноархив? Йомайо!
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19.10.2020 16:38 Ответить
Это прекрасно.
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18.10.2020 23:41 Ответить
Чувак на фото похож на Швондера : это позор какой то .
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18.10.2020 23:50 Ответить
Швондер в кожанке .А этот дрыщ секнд-хендовский.
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18.10.2020 23:56 Ответить
Рабинович всё подстроил ,а исполнитель Кива и Медведчук ,это ж всем и так понятно.
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18.10.2020 23:56 Ответить
Совсем стыд потеляли. Обливать зеленкой беременного мужчину. У него на почве стресса может быть выкидыш.
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19.10.2020 00:31 Ответить
Выкид дерьма разве что.
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19.10.2020 07:02 Ответить
це найславетніша перемога всіх часів у всьому Всесвіті.
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19.10.2020 01:17 Ответить
що аж у кондрашова почалась кондрашка
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19.10.2020 22:29 Ответить
все сочувствуют, что у тебя, кондрашова, кондрашка почалась.
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21.10.2020 03:09 Ответить
кондрашов какашка і у нього кондрашка
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21.10.2020 08:43 Ответить
точно. именно и лично ты "кондрашов какашка і у нього кондрашка"
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25.10.2020 18:19 Ответить
у кондрашова какашки приступ кондрашки.
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25.10.2020 18:31 Ответить
ты просто интеллектуал. и да, лишь ты и именно ты " у кондрашова какашки приступ кондрашки."
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26.10.2020 02:50 Ответить
у кондрашова приступ кондракшки, у нього в голові какашки
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26.10.2020 07:23 Ответить
да. лишь ты и именно ты "у кондрашова приступ кондракшки, у нього в голові какашки"
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26.10.2020 07:57 Ответить
кондрашова вхопила кондрашка бо він какашка
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26.10.2020 09:52 Ответить
да. лишь ты и именно ты "кондрашова вхопила кондрашка бо він какашка"
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26.10.2020 12:05 Ответить
кондрашов какашка, тому його вхопила кондрашка.
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26.10.2020 12:17 Ответить
ты победил, интеллектуал. в смысле, ты олигофрен.
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26.10.2020 12:26 Ответить
у олігофрена кондрашова кондрашка, і живе як какашка.
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26.10.2020 12:49 Ответить
да. ты снова победил. лично и тоьлко ты "у олігофрена кондрашова кондрашка, і живе як какашка."
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26.10.2020 12:56 Ответить
кондрашов в приступі кондрашки кидає какашки
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26.10.2020 13:18 Ответить
да. ты снова победил. лично и тоьлко ты "кондрашов в приступі кондрашки кидає какашки"
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26.10.2020 13:25 Ответить
кондрашов лайняшка, в приступі кондрашки
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26.10.2020 13:40 Ответить
да. лично и только ты "кондрашов лайняшка, в приступі кондрашки."
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26.10.2020 13:44 Ответить
у кондрашова кондрашка, бо він лайняшка
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26.10.2020 16:04 Ответить
да. лично и только ты "у кондрашова кондрашка, бо він лайняшка"
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26.10.2020 17:11 Ответить
кондрашов живе як лайняшка, тому у нього кондрашка
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26.10.2020 17:29 Ответить
да. лично и только ты "кондрашов живе як лайняшка, тому у нього кондрашка"
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26.10.2020 17:38 Ответить
кодрашов жре лайняшки, тому у нього приступи кондрашки
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26.10.2020 19:18 Ответить
да. лично и только ты "кодрашов жре лайняшки, тому у нього приступи кондрашки"
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27.10.2020 02:40 Ответить
у кондрашова від коментарів кондрашка і він зі злості жре лайняшки.
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27.10.2020 10:08 Ответить
да, олигореник. лично и только ты "у кондрашова від коментарів кондрашка і він зі злості жре лайняшки."
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27.10.2020 12:20 Ответить
у олігофрена кондрашова кондрашка, з рота лізуть какашки.
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27.10.2020 12:39 Ответить
да, олигореник. лично и только ты "у олігофрена кондрашова кондрашка, з рота лізуть какашки"
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27.10.2020 12:49 Ответить
у какашки кондрашова черговий приступ кондрашки, бо він олігофрен і в голові какашки.
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27.10.2020 13:14 Ответить
да, олигореник. лично и только ты "у какашки кондрашова черговий приступ кондрашки, бо він олігофрен і в голові какашки."
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27.10.2020 13:15 Ответить
кондрашов підарашка, у нього кондрашка
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27.10.2020 13:24 Ответить
да, олигореник. лично и только ты "кондрашов підарашка, у нього кондрашка"
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27.10.2020 13:34 Ответить
кондрашов гавняшка, у ного приступ кондрашки
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27.10.2020 13:43 Ответить
да, олигореник. лично и только ты "кондрашов гавняшка, у ного приступ кондрашки"
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27.10.2020 13:46 Ответить
Как говаривали латыняне? "Смотри, кому выгодно?" Очевидно, что эта агитационно-"террористическая" акция выгодна исключительно мертвечуковско-рабиновичской ватной кодле, именуемой ОПЗЖД.
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19.10.2020 10:17 Ответить
Вот почему в США запрещен ввоз, продажа и использование зеленки.
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19.10.2020 10:24 Ответить
Ну хоть так.
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19.10.2020 10:39 Ответить
Слава Украине! Героям слава!
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19.10.2020 11:43 Ответить
суровые годы уходють
в борьбе за свободу страны.
за ними другие приходють...
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19.10.2020 11:56 Ответить
Подякуйте краще хлопцям, що не спалили вашу "ячєйку" опзжопи, бо вона того вартує
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19.10.2020 13:09 Ответить
РИГІВ МОЖНА - ТЕ ЩО ВОНИ ПОСІЯЛИ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО НИХ
РИГИ ПРИНЕСЛИ ВІЙНУ В УКРАЇНУ.
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19.10.2020 16:25 Ответить
Отличная новость!! ЧЖаль только, что пилюлей ещё в добавок не получили!! Козлы российские!!
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19.10.2020 18:00 Ответить
они по моему так уже 100 раз сами с своими офисами делали...это тупая кремлевская заготовка....но и
они от выборов к выборам это всё равно делавют по тем же желтым от старости методичкам))):

"СМИ СООБЩИЛИ О ВЗРЫВЕ ВОЗЛЕ ОФИСА МЕДВЕДЧУКА 23.05.2020
Полиция открыла производство по факту поджога офиса партии Шария в Херсоне 23.01.2020

Взрыв в офисе ОПзЖ в Полтаве 03.07.2020

В Краматорске облили красной краской офис «ОПЗЖ» 29.06.2020

26 августа неизвестные повредили фасад офиса городской организации пророссийской политпартии "ОПЗЖ", открытый накануне.

савпадение?)) не думаю)))
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20.10.2020 09:55 Ответить
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