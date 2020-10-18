Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью "5 вопросов от президента", - СМИ. ДОКУМЕНТ

Появились новые детали о формате проведения опроса президента Украины Владимира Зеленского в день выборов 25 октября.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, 25 октября у избирательного участка будет стоять волонтер и проводить опрос избирателей, выходящих с участка. При этом исключена любая агитация, а отвечать респонденты могут только по желанию. Избиратель получит анкету, которую должен заполнить и опустить в коробку для опроса. Волонтеров можно будет узнать по накидке с логотипом и названием опроса.

Структура сети опроса, кроме волонтеров, включает областных и региональных координаторов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

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Напомним, 13 октября Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. В нем он призвал сограждан прийти на выборы и анонсировал 5 "важных вопросов" к каждому.

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