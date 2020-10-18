РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9505 посетителей онлайн
Новости Фото Опрос Зеленского
17 577 333

Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью "5 вопросов от президента", - СМИ. ДОКУМЕНТ

Появились новые детали о формате проведения опроса президента Украины Владимира Зеленского в день выборов 25 октября.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, 25 октября у избирательного участка будет стоять волонтер и проводить опрос избирателей, выходящих с участка. При этом исключена любая агитация, а отвечать респонденты могут только по желанию. Избиратель получит анкету, которую должен заполнить и опустить в коробку для опроса. Волонтеров можно будет узнать по накидке с логотипом и названием опроса.

Структура сети опроса, кроме волонтеров, включает областных и региональных координаторов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ответов на "вопросы Зеленского" будут политические последствия, - "слуга народа" Качура

Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 01
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 02
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 03
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 04

Также читайте: Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу "опроса Зеленского", чтобы пресечь "попытки незаконного влияния на избирателей"

Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 05
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 06
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 07
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 08
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Идея президента с опросом ох#ительна, - глава "Слуги народа" в Киевской области Дубинский. ВИДЕО

Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 10
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью 5 вопросов от президента, - СМИ 11

Напомним, 13 октября Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. В нем он призвал сограждан прийти на выборы и анонсировал 5 "важных вопросов" к каждому.

Читайте также: Если у Зеленского есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, а не на свой опрос, - Ирина Геращенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) местные выборы (2752) опрос (2826)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью "5 вопросов от президента", - СМИ - Цензор.НЕТ 201
показать весь комментарий
18.10.2020 21:35
+52


Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3410
показать весь комментарий
18.10.2020 21:46
+41
А зачем ящичек то пломбировать? Опросники не номерные...напечатанное количество их никому не ведомо...выдаются они по желанию и от балды...нигде сее не регистрируется...наблюдателей независимых нет...
Для чего цирк с пломбами??
показать весь комментарий
18.10.2020 21:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
А наблюдатели от разных партий и ОБСЕ тоже будут участвовать в подсчёте бюллетеней с ответами этих дурацких вопросов. Ясно точно то что за эти 5 вопросов "проголосуют" в несколько раз больше чем за самих продажных ЗЕбилов ворюг и капитулянтов на местных выборах, где то так под 100%.
показать весь комментарий
19.10.2020 00:21 Ответить
В Україні держави немає!...
Будь-яка бізнесова гнида, яка дорветься до поста президента, може безперешкодно діяти всупереч Конституції України, законам України та її національним інтересам!
показать весь комментарий
19.10.2020 00:36 Ответить
Ойц! Припиніть! Для вас це порушення закону, а Зебілки вже починають готуватись до цього опросніка, роблять манікюр, зачіски, обирають вбрання. Для них це свято, вони будуть відповідати на будь які питання, тому що вони розумововідсталі. Вони не розуміють, що відбувається і які наслідки від цього можуть бути.
показать весь комментарий
19.10.2020 01:04 Ответить
це найпідступниша зрада всіх часів у всьому Всесвіті.
уууу, ненавиджу-ненавиджу.
показать весь комментарий
19.10.2020 01:15 Ответить
пыню?
показать весь комментарий
19.10.2020 01:53 Ответить
ненавиджу-ненавиджу всех конкурентов светлейшего, мудрейшего, сывочолейшего.
показать весь комментарий
19.10.2020 02:34 Ответить
Тю, бояры фуфырик (на грудь) попустит.
показать весь комментарий
19.10.2020 02:46 Ответить
молодец, давай,выпей ещё один бояры фуфырик (на грудь) попустит.
показать весь комментарий
21.10.2020 03:17 Ответить
Шо бы вы не решили , но не откажитесь сфотать лицо "ЗЕвоолонтеров" , дл я протокола, если шо.
показать весь комментарий
19.10.2020 01:51 Ответить
Бейджики хотелось бы видеть на этих волонтерах что бы знать эту сволочь . Может когда нибудь придется с ними еще раз встретиться . Ну и выложить в интернет их фото с бейджиками . Своего рода сайт , типа Миротворец , что бы появился - хорошо бы было . Идентифицировать этих людей просто необходимо , хотя бы для будущих судебных решений .
показать весь комментарий
19.10.2020 02:03 Ответить
Вы правы. наверное, вдогонку, нужно фотать и плебс без бэйджика, кто будет опОросничать... SURE, вскрывшаяся консерва обнаружится, вместе с сепарней. Ловко Зебик затеял спалить контору. А всего-то, где-нить рядом будет скрытая камера.
показать весь комментарий
19.10.2020 04:12 Ответить
те , кто позарится поОпоросничать.выдадут себя, мол, за кого проголосовал на официальных выборах. Здесь зебика как бы нужно и поблагодарить за это, но это не значит, шо он уйдет от ответственности за попирание( в такий кшталт) прав человека , совершающего таинство при голосовании.
показать весь комментарий
19.10.2020 04:43 Ответить
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в саванах с надписью "5 вопросов от президента"
...
fixed
показать весь комментарий
19.10.2020 04:38 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2020 04:44 Ответить
І всіх Зе-волонтерів, загиблих під час оп(о)росу, вважати хасідами...
чи шахідами?..
(а какая разница)
показать весь комментарий
19.10.2020 04:56 Ответить
а какая разница - издержки производства... Но бубочке не легче будет... мало того , шо впаяют ему за нарушение закона о выборах(скрытая агитация) , еще и за пiдбурювання к гражданскому противостоянию
показать весь комментарий
19.10.2020 05:04 Ответить
А хто оплачує накидки,папір,друк тих анкет ?
показать весь комментарий
19.10.2020 06:51 Ответить
Эти опросники с самого начала не имеют ни малейшей юридической силы! Если Перзиндент попробует принять какое-то решение на основе якобы пожеланий неустановленной группы лиц то это уже весомый повод привлечь его в дальнейшем, а может и не очень, будущем к ответственности за злоупотребление, мошенничество в государственных размерах или попытку узурпации власти... Хотя выпускник Криворожского юмористического факультета об этом не догадывается. У меня вопрос - он шо, верит шо ему Шофер и Ермак будут передачи у туръму носить? А ведь должен знать, что любые революционные изменения серъезно нарушают чьи-то сильноденежные интересы и тут горе побежденным и гильотина проигравшим. А с его вдруг сильно импотентным рэйтингом о победе думать смешно, как на концерте Дизель Шоу. Мой совет нежелающему слушать советы перзинденту - Вова, получи авансом зарплату президентскую за пять лет и съедь отдохнуть куди нить на Оман, пока тут будут мордобойки после тебя... Пока твои дружки приведут к тебе в ОП и не познакомят тебя с Цугундером! Заместо убывшего Фокина...
показать весь комментарий
19.10.2020 07:10 Ответить
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4217
Всі п'ять питань для цього опитування, як і для вже наступного і швидкого всеукраїнського референдуму. Так вибачайте за них, адже тему цих питань мені підказують мої строгі володарі.
Ваш улюблений на вже трохи не 73% .... резидент ЗЕбіл - капітулянт.
показать весь комментарий
19.10.2020 07:14 Ответить
Какой-то правовой песпредел!
показать весь комментарий
19.10.2020 07:30 Ответить
Чому я повинен давати відповіді на питання зеленого олігофрена?
показать весь комментарий
19.10.2020 07:50 Ответить
Чому населення має хвилювати впровадження МЕДИЧНОГО каннабісу? Буде виписуватися на спецбланках і для важких онкохворих. І зараз є медичні опіати, ніхто ж не голосував. Не голосуємо за таргетну, наприклад, терапію. (ну, може є недобросовісні медики, але там складно, печатки, підписи, рожевий бланк...цей канал мізерний). Чому мислять: медичний каннабіс продаватиметься в гастрономі!
показать весь комментарий
19.10.2020 08:06 Ответить
Опрос - это просто смешно!
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8475
показать весь комментарий
19.10.2020 08:27 Ответить
Саме для Зебілок - це радість.
показать весь комментарий
19.10.2020 09:57 Ответить
накидка с надписью *5 дябилов от дябила*
показать весь комментарий
19.10.2020 09:00 Ответить
Интересно, как они после 18.00 в темноте опрашивать будут на улице ?
показать весь комментарий
19.10.2020 09:14 Ответить
До 18.00 їх вже повбивають чи вони повтікають.
показать весь комментарий
19.10.2020 09:59 Ответить
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7108
показать весь комментарий
19.10.2020 10:03 Ответить
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 176
показать весь комментарий
19.10.2020 10:10 Ответить
за чей счет банкет?
показать весь комментарий
19.10.2020 12:10 Ответить
будут отволонтёрены и даже покажу ближайший путь
показать весь комментарий
19.10.2020 12:39 Ответить
Не. Надо было писАть: "поле чудес".
показать весь комментарий
19.10.2020 14:10 Ответить
А непогано придумано! Цікаво було б побачити реакцію зелепухи, коли б на всіх "анкетах" було б вписане від руки: Чи вважаєте Ви що Зеленський має бути засуджений до довічного ув'язнення?
показать весь комментарий
19.10.2020 20:57 Ответить
Страница 4 из 4
 
 