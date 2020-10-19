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Новости Фото Операция Объединенных сил
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В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ "Счастье". ФОТОрепортаж

На Луганщине продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Решение о создании нового КПВВ было принято 22 июля 2020 г. во время встречи Трехсторонней контактной группы. К строительству пешеходного сообщения привлечены представители военно-гражданских администраций Луганской области, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при поддержке международных гуманитарных организаций, на новом пункте будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 01

Открытие КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября 2020 г. Его ожидаемая пропускная способность въезда-выезда - 10-15 тысяч человек в сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Станица Луганская" закрыли на карантин, полсотни украинцев не могут попасть домой на оккупированную территорию

В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 02
В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 03
В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 04
В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 05
В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 06
В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 07
В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 08
В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 09
Фото: пресс-центр ОС

В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ Счастье 10

пункт пропуска (676) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+5
Нам. Кармільци і дали будут карміть всю Україну.
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19.10.2020 12:52
+5
Хтось миє руки,а хтось бабло
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19.10.2020 12:53
+4
После КПП "Счастье" нужно будет открыть КПП "Радость","Улыбка" и "Оргазм".Ну,чтоб полностью отобразить настроения электората и очередного Прэзыдэнта мыру
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19.10.2020 13:19
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Счастье ... Кому ?
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19.10.2020 12:44 Ответить
Нам. Кармільци і дали будут карміть всю Україну.
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19.10.2020 12:52 Ответить
а про карантин ниче не слышали?
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19.10.2020 12:45 Ответить
Хтось миє руки,а хтось бабло
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19.10.2020 12:53 Ответить
ой вей, щось нагадує хуцпате єврейське щастя..
Навіщо гатити гроші у новий КПВВ, якщо діючи тільки зачинили з приводу погіршення епідситуації на окупованій території?!
Невже не можна було їх витратити, наприклад, для допомоги тим родинам, що постраждали нещодавна при пожежах на тій самій Луганщині?!
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19.10.2020 12:54 Ответить
У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ "Щастя" - Цензор.НЕТ 5534
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19.10.2020 13:00 Ответить
Какое-такое счастье? Назвали бы, я понимаю, "Амнистия" или "Это же наши люди".
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19.10.2020 13:03 Ответить
Счастье, это тот город в Луганской области, в котором после освобождения от русни ,по версии москалей, мы вырезали всех жителей мужского пола от 14 лет.
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19.10.2020 13:31 Ответить
После КПП "Счастье" нужно будет открыть КПП "Радость","Улыбка" и "Оргазм".Ну,чтоб полностью отобразить настроения электората и очередного Прэзыдэнта мыру
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19.10.2020 13:19 Ответить
КПВВ "Счастье" зеленский вместе с сепарами запланировал открыть еще осенью 2019 года, когда москва начала ремонтировать дорогу от Луганска до моста, а мэрия г. Счастье приперлась к нам на мост и требовала разблокировать мост, разминировать мост, убрать ежи и блоки, освободить автовокзал с общим посылом "ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ, БАНДЕРОВЦЫ, ВАЛИТЕ НАХЕР, МЫ ПОБЕДИЛИ".
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19.10.2020 13:28 Ответить
А коли відкриють КПВВ "Конча-Заспа"?
Нехай одразу к Зеленському їдуть, якщо він так за ними скучив.
Пушилін з березня місця закрив усі блокпости у Донецький області з боку ДНР, чомусь ніхто, ні Медведчук, ні ОПЗЖ, ніхто цим не переймається.
Але тільки вони починають вимагати чергове відведення військ, або чергове КПВВ "зелена" влада наввипередки старається виконати.
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19.10.2020 14:03 Ответить
а чому мене не запитали чи згоден з відкриттям нових пунктів ? з відведенням військ ? з викиданням грошей на всяку хрінь ?
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19.10.2020 14:04 Ответить
Казлятник оборудуют для дамбасов ))))))
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19.10.2020 14:29 Ответить
ПРИДНЕСРОВЬЕ-2 теперь в Украине. Рашка сделало свое дело.
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19.10.2020 20:26 Ответить
 
 