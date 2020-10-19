В штабе ООС анонсировали на 10 ноября запуск нового КПВВ "Счастье". ФОТОрепортаж

На Луганщине продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Решение о создании нового КПВВ было принято 22 июля 2020 г. во время встречи Трехсторонней контактной группы. К строительству пешеходного сообщения привлечены представители военно-гражданских администраций Луганской области, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при поддержке международных гуманитарных организаций, на новом пункте будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Открытие КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября 2020 г. Его ожидаемая пропускная способность въезда-выезда - 10-15 тысяч человек в сутки.

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Фото: пресс-центр ОС