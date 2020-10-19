РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5963 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 887 6

СБУ провела на Луганщине учения по нейтрализации диверсионно-разведовательных групп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины провела в Луганской области тактико-специальные учения по предупреждению диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В двухдневных тренировках приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службы.

По сценарию учений, условная "диверсионно-разведывательная группа" пыталась совершить ряд диверсионно-террористических актов на промышленных объектах в Лисичанске.

Силовики отработали алгоритм совместных действий по выявлению и нейтрализации условных "злоумышленников". На завершающем этапе тренировок сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с другими участниками собрания провели операцию с привлечением военной авиации по блокированию и уничтожению "террористов".

СБУ провела на Луганщине учения по нейтрализации диверсионно-разведовательных групп 01

Организаторы учений проанализировали каждую из них фазу, отметив высокий уровень готовности подразделений силовых структур к выполнению задач по назначению. Также участникам тренировок были предоставлены дополнительные рекомендации по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия по предупреждению соответствующих угроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева. ФОТОрепортаж

СБУ провела на Луганщине учения по нейтрализации диверсионно-разведовательных групп 02

Мероприятия проводились Координационной группой Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

СБУ провела на Луганщине учения по нейтрализации диверсионно-разведовательных групп 03
СБУ провела на Луганщине учения по нейтрализации диверсионно-разведовательных групп 04
СБУ провела на Луганщине учения по нейтрализации диверсионно-разведовательных групп 05
Фото: сайт СБУ

Госпогранслужба (6425) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) СБУ (19898) силовики (2799) военные учения (3457) ГСЧС (4966)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо провести примерно такую как в карабахе...
показать весь комментарий
19.10.2020 13:21 Ответить
Контртеррористические операции надо в ВР,КС,ОГП и ОП проводить
показать весь комментарий
19.10.2020 13:22 Ответить
І все ще з калашами бігають..А де ж вінницькк Форти ??
показать весь комментарий
19.10.2020 13:24 Ответить
Який гарний песик на останньому фото, якщо не помиляюсь, то це бельгійська вівчарка <3
показать весь комментарий
19.10.2020 13:33 Ответить
Там і "хатинка" , де проходили навчання теж бельгійська...
показать весь комментарий
19.10.2020 14:26 Ответить
Я пам*ятаю, як провододили такі навчання і в Донецьку і в Луганську, в Криму і в Києві у 2012-2013 роках. А як прийшлося захищатися від рашимстів, то пішов дядя Петя і тьотя Валя з палицями, якими пасли корів. Ні одного СБУ-шника не знайшлося і їх хвальоні спецождежа і спецзброя. Правда деякі за допомогою нових технологій, яких їх навчили за наші клошти, проводили ворога а аєропорт, в банки і інші заклади, щоб пограбувати і захопити, а також відкривати банкомати, щоб забрати гроші.
показать весь комментарий
19.10.2020 14:15 Ответить
 
 