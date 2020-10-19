СБУ провела на Луганщине учения по нейтрализации диверсионно-разведовательных групп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины провела в Луганской области тактико-специальные учения по предупреждению диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В двухдневных тренировках приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службы.

По сценарию учений, условная "диверсионно-разведывательная группа" пыталась совершить ряд диверсионно-террористических актов на промышленных объектах в Лисичанске.

Силовики отработали алгоритм совместных действий по выявлению и нейтрализации условных "злоумышленников". На завершающем этапе тренировок сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с другими участниками собрания провели операцию с привлечением военной авиации по блокированию и уничтожению "террористов".

Организаторы учений проанализировали каждую из них фазу, отметив высокий уровень готовности подразделений силовых структур к выполнению задач по назначению. Также участникам тренировок были предоставлены дополнительные рекомендации по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия по предупреждению соответствующих угроз.

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Мероприятия проводились Координационной группой Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.







Фото: сайт СБУ