СБУ провела на Луганщине учения по нейтрализации диверсионно-разведовательных групп. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины провела в Луганской области тактико-специальные учения по предупреждению диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В двухдневных тренировках приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службы.
По сценарию учений, условная "диверсионно-разведывательная группа" пыталась совершить ряд диверсионно-террористических актов на промышленных объектах в Лисичанске.
Силовики отработали алгоритм совместных действий по выявлению и нейтрализации условных "злоумышленников". На завершающем этапе тренировок сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с другими участниками собрания провели операцию с привлечением военной авиации по блокированию и уничтожению "террористов".
Организаторы учений проанализировали каждую из них фазу, отметив высокий уровень готовности подразделений силовых структур к выполнению задач по назначению. Также участникам тренировок были предоставлены дополнительные рекомендации по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия по предупреждению соответствующих угроз.
Мероприятия проводились Координационной группой Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
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