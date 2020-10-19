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Новости Фото Местные выборы-2020
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17-летний парень в Запорожской области похитил урну для голосования, чтобы выращивать улиток, - Нацполиция. ФОТО

17-летний парень из помещения избирательной комиссии в Запорожской области украл урну. Он объяснил, что хотел приспособить урну для разведения улиток. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

18 октября около 18:20 в Каменско-Днепровское отделение полиции поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством. Сотрудники полиции установили, что кража была совершена в течение последних суток. Всего на избирательном участке находились 5 пустых урн для голосования, одна из которых была похищена.

Личность нарушителя была установлена ​​сотрудниками местной полиции утром 19 октября. Им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители пришли к подозреваемому домой, парень сразу признался в содеянном.

Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако, действия парня имеют признаки уголовного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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17-летний парень в Запорожской области похитил урну для голосования, чтобы выращивать улиток, - Нацполиция 01
17-летний парень в Запорожской области похитил урну для голосования, чтобы выращивать улиток, - Нацполиция 02

Автор: 

воровство (662) местные выборы (2752) Нацполиция (16463) Запорожская область (3079)


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Топ комментарии
+30
Украл урну - посадят. Украл полстраны, сделают депутатом.
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19.10.2020 13:21
+25
Свободу равликам.
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19.10.2020 13:23
+14
Правильно пацан рассудил,что улитки ,выращенные в избирательной урне,будут гораздо умнее,чем избиратели и избранные ими депутаты.
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19.10.2020 13:55
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Украл урну - посадят. Украл полстраны, сделают депутатом.
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19.10.2020 13:21 Ответить
Правильно пацан рассудил,что улитки ,выращенные в избирательной урне,будут гораздо умнее,чем избиратели и избранные ими депутаты.
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19.10.2020 13:55 Ответить
Я хз но выращивание улиток в урне это чес.просто сп здил потому что плохо лежало.он бы ещё в ней бройлеров выращивал блд
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19.10.2020 21:34 Ответить
вСЕ ОДНО -КОРИСТІ БІЛЬШЕ БУЛО Б.
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19.10.2020 22:52 Ответить
Если стоимость урны меньше 500 грн, то нельзя заводить уголовное дело. Неподсуден.
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19.10.2020 16:20 Ответить
А не, 121 грн. Или что- то около этого.
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19.10.2020 16:26 Ответить
Там закупочная цена может оказаться не то что 500 грн, а все 5000 грн...
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19.10.2020 16:47 Ответить
Правильно сделал 😀, хоть какая-то польза !
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19.10.2020 17:07 Ответить
Один хрен, от избранных всё равно никакого толку нету, а так пацан в дело её мог бы пустить.
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04.12.2020 18:49 Ответить
зелёненьким о́н был...
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19.10.2020 13:22 Ответить
Свободу равликам.
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19.10.2020 13:23 Ответить
Он объяснил, что хотел приспособить урну для разведения улиток. Открыто уголовное производство.

И это при том, что в таком виде, эта урна больше пользы принесла бы. Через неделю граждане выберут очередных воров.
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19.10.2020 13:23 Ответить
не говори . Этих тварей с ОПЗЖ, СН, ЗБ сажать нужно!
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19.10.2020 13:30 Ответить
мозг улитки
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19.10.2020 13:25 Ответить
Хоч якусь користь від цих урн можна отримати. Молодець!
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19.10.2020 13:26 Ответить
Хоть один ей полезное место нашел...
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19.10.2020 13:26 Ответить
Свободу будущим животноводам !!!
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19.10.2020 13:26 Ответить
викраду урну з ділянки
равликам буде домівка
а голові ЦВК - харакірі
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19.10.2020 13:31 Ответить
сеппуку...
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19.10.2020 13:48 Ответить
...буккаке
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19.10.2020 20:35 Ответить
Камшот
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19.10.2020 21:27 Ответить
Как-то странно. Есть жеж вроде порог по стоимости украденного, до которого уголовка не наступает. Неужели эта кучка говна и палок стоит хоть сколько-то?
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19.10.2020 13:28 Ответить
это политическое преступление )))
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19.10.2020 13:29 Ответить
пятьдесят восьмую чуваку навесить и на Колыму?
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19.10.2020 13:37 Ответить
колыма в московии осталась. справжним панам она не светит...
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19.10.2020 14:00 Ответить
Погодите немного. Я верю в этих талантливых зелёных ребят.
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19.10.2020 15:34 Ответить
***хокку (как бы)))) (навеяло)))
в щель избирательной урны
спичку горящую брошу
песни споём у костра.
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19.10.2020 13:28 Ответить
викраду урну з ділянки
равликам буде домівка
а голові ЦВК - харакірі 17-летний парень в Запорожской области похитил урну для голосования, чтобы выращивать улиток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8706
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19.10.2020 13:32 Ответить
*** або так )))
винесу урну з ділянки
равликам буде домівка
а голові ЦВК головняк
)))
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19.10.2020 13:33 Ответить
там вище вже видалили))
Адмін не розуміє японської творчості..
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19.10.2020 13:33 Ответить
так...подумав - закликаю до протидій))))
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19.10.2020 13:34 Ответить
Святой человек...
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19.10.2020 13:28 Ответить
Адназначна зебил!!! Хотел сорвать выборы!!!!
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19.10.2020 13:31 Ответить
Cудя по умственному развитию, - несомненный зебил!
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19.10.2020 13:31 Ответить
выборы выборами, а выживать надо !
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19.10.2020 13:32 Ответить
ЛСД ат зєлєнаго пітуха...хіхі хаха
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19.10.2020 13:32 Ответить
Ни один миллионер не признается как заработал первый миллион.
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19.10.2020 13:38 Ответить
Трєш !!)))))
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19.10.2020 13:40 Ответить
...стартап!
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19.10.2020 13:42 Ответить
Ну так !) Треба ж з чогось починати бізнес )
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19.10.2020 13:45 Ответить
а ЗЕльоні гівенця на "опросє" в урну збирати ?
то що не бізнес ?
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19.10.2020 13:48 Ответить
Подаруйте йому 10 урн... МОлодець.
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19.10.2020 13:43 Ответить
Майбутній успішний бізнесмен. Свободу Юрію Дєточкіну!!!
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19.10.2020 13:49 Ответить
Самое разумное использование.
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19.10.2020 14:01 Ответить
Дати штраф,та поставити на облік.Якщо збитків не має не потрібно сурово карати,все життя попереду,можливо і не мав злого умислу, потрібно провести роз'яснювальну роботу що так робити не можна,що за кожну неправомірну діяльність буде покарання.
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19.10.2020 14:25 Ответить
какой облик что ты несёшь? Отпустить и подарить 10 урн
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19.10.2020 15:15 Ответить
Сергію,да там за ті урни цінять як за батька рідного.Дешевше вже акваріуми подарувати.А на облік,бо крадіжка це є погано в любому випадку.
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19.10.2020 20:03 Ответить
Пусть собьет ещё одну урну из фанеры и подарит в комиссию. Вот и восполнит убыток. Или еще парочку.😒
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19.10.2020 16:32 Ответить
Из фанеры не годится. По закону должна прозрачной быть.
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19.10.2020 19:16 Ответить
Между прочим улитки - это существенная статья украинского экспорта в страны ЕС. А этот парень явно в теме!

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/eksport-ulitok-iz-ukrainy-v-es-vyros-pochti-v-tri-raza
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19.10.2020 14:39 Ответить
підтримую start-up. Хлопця внести в списки кандидатів в депутати, може підніме економіку хоч у своєму районі.
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19.10.2020 15:04 Ответить
Американские ученые нашли в организме морских улиток сильнодействующее наркотическое вещество, которое можно будет использовать как обезболивающее.
Вещество было обнаружено в яде улитки Conus regius. Оно воздействует на сигнальные пути, отвечающие за болевые ощущения. Его соединение при взаимодействии с ацетилхолиновым рецептором может полностью блокировать боль.
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19.10.2020 15:08 Ответить
Ну и дурик. А голосовать то не за кого - одни олигархи, место которых давно на том свете. Но народ не хочет заканчивать с ними.
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19.10.2020 15:13 Ответить
Вообще-то выборы местные. То есть не за олигархов голосуют, а за мемтных царьков.
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19.10.2020 16:33 Ответить
Та ні, коміків хоч греблю гати. 95-й квартал, це якась нескінченність. Сьогодні на Оболоні, на бигбордах скрізь якийсь веселий кандидат від ліги сміху під лозунгом "разом з преЗЕзидентом обнулимо обновимо Оболонь". Нехай обнуляють, посміємось!
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19.10.2020 18:21 Ответить
Это была бы первая урна, которую в этой стране использовали хоть на что-то толковое.
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19.10.2020 16:58 Ответить
Тихоходные улитки - природные враги турбовласти. Налицо - подрыв гос. устройства.
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19.10.2020 17:21 Ответить
Там паском по дупі треба бити, а не судити.
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19.10.2020 18:21 Ответить
Ой, какой скандал, урну стырил, та пол страны олигархи обокрали и ничего - тишина и молчок...
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04.12.2020 19:02 Ответить
 
 