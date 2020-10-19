17-летний парень в Запорожской области похитил урну для голосования, чтобы выращивать улиток, - Нацполиция. ФОТО

17-летний парень из помещения избирательной комиссии в Запорожской области украл урну. Он объяснил, что хотел приспособить урну для разведения улиток. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

18 октября около 18:20 в Каменско-Днепровское отделение полиции поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный похитил урну для голосования.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством. Сотрудники полиции установили, что кража была совершена в течение последних суток. Всего на избирательном участке находились 5 пустых урн для голосования, одна из которых была похищена.

Личность нарушителя была установлена ​​сотрудниками местной полиции утром 19 октября. Им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители пришли к подозреваемому домой, парень сразу признался в содеянном.

Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако, действия парня имеют признаки уголовного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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