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В результате столкновения четырех автомобилей на Львовщине погибли три человека, - Нацполиция. ФОТО

ДТП произошло сегодня, 19 октября, около 10.00 на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Зубра Пустомытовского района Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" и "Ситроен".
От травм, полученных в результате ДТП, на месте происшествия погибли водитель и пассажир "ВАЗ", травмированный пассажир автомобиля "Ситроен" скончался по дороге в больницу. Личные данные участников ДТП уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины.

Решается вопрос правовой квалификации события.

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В результате столкновения четырех автомобилей на Львовщине погибли три человека, - Нацполиция 01

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