На Львовщине сожгли "Мерседес" кандидата на пост главы ОТГ Веселого, - полиция. ФОТОрепортаж
Во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на пост главы объединенной территориальной громады Дрогобыча Андрея Веселого.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 19 октября, на оперативную линию "102" поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТГ, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче", - сказано в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, а также проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.
О поджоге автомобиля кандидат на голову ОТГ Андрей Веселый сообщил в Facebook.
"Только что неизвестный совершил поджог моего автомобиля - бросил бутылку с горючей жидкостью. К счастью, никто из людей не пострадал - только имущество. Но я не могу быть уверенным, что злоумышленники не пойдут дальше!" - написал он.
Кандидат связывает нападение со своей политической деятельностью. "Ранее неизвестные уничтожали мою агитацию, а недавно я получил угрозы по смс с требованием снять свою кандидатуру", - добавил он.
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Где-то к обеду.
Значит, борьба идёт жесткая.
Шкода Андрія, ніби прогресивний чоловік , але така наша реальність, коли немає аргументів, то шукають як спалити машину чи заподіяти іншу біду... , бо такі наші люди.
представляю, что будет на президентских и парламентских выборах, когда земразь буде прорываться опять к корыту .100% веселуха будет еще та.