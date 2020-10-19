На Львовщине сожгли "Мерседес" кандидата на пост главы ОТГ Веселого, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на пост главы объединенной территориальной громады Дрогобыча Андрея Веселого.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 19 октября, на оперативную линию "102" поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТГ, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, а также проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

О поджоге автомобиля кандидат на голову ОТГ Андрей Веселый сообщил в Facebook.

"Только что неизвестный совершил поджог моего автомобиля - бросил бутылку с горючей жидкостью. К счастью, никто из людей не пострадал - только имущество. Но я не могу быть уверенным, что злоумышленники не пойдут дальше!" - написал он.

Кандидат связывает нападение со своей политической деятельностью. "Ранее неизвестные уничтожали мою агитацию, а недавно я получил угрозы по смс с требованием снять свою кандидатуру", - добавил он.









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