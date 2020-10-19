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На Львовщине сожгли "Мерседес" кандидата на пост главы ОТГ Веселого, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на пост главы объединенной территориальной громады Дрогобыча Андрея Веселого.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 19 октября, на оперативную линию "102" поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТГ, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль "Мерседес", который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче", - сказано в сообщении.

На Львовщине сожгли Мерседес кандидата на пост главы ОТГ Веселого, - полиция 01

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, а также проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.

О поджоге автомобиля кандидат на голову ОТГ Андрей Веселый сообщил в Facebook.

"Только что неизвестный совершил поджог моего автомобиля - бросил бутылку с горючей жидкостью. К счастью, никто из людей не пострадал - только имущество. Но я не могу быть уверенным, что злоумышленники не пойдут дальше!" - написал он.

Кандидат связывает нападение со своей политической деятельностью. "Ранее неизвестные уничтожали мою агитацию, а недавно я получил угрозы по смс с требованием снять свою кандидатуру", - добавил он.

На Львовщине сожгли Мерседес кандидата на пост главы ОТГ Веселого, - полиция 02
На Львовщине сожгли Мерседес кандидата на пост главы ОТГ Веселого, - полиция 03
На Львовщине сожгли Мерседес кандидата на пост главы ОТГ Веселого, - полиция 04
На Львовщине сожгли Мерседес кандидата на пост главы ОТГ Веселого, - полиция 05

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Автор: 

Дрогобыч (58) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+2
Теперь он Грустный...
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19.10.2020 14:22
+2
Т.е. допустимость методов зависит от принадлежности к партии?
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19.10.2020 14:45
+2
Вот такое авто должно быть у кандидата!
На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 2835
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19.10.2020 17:22
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Теперь он Грустный...
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19.10.2020 14:22 Ответить
Вот такое авто должно быть у кандидата!
На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 2835
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19.10.2020 17:22 Ответить
да ну...На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 7612На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 7612На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 7612
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19.10.2020 23:19 Ответить
"Очкарика" спалили. Не дожив бідака до "шрота"
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19.10.2020 14:23 Ответить
Номера "модные"...не сиротские...местные мутные разборки....
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19.10.2020 14:34 Ответить
Мабуть він з Клуба Вісьолих і Находчівих
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19.10.2020 14:26 Ответить
Отакі в нас люди, темна ніченька - червоного півні під стріху і шукай вітра в полі.
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19.10.2020 14:29 Ответить
9-та ранку це для вас темна ніченька?
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19.10.2020 14:36 Ответить
На Западе поздно светлеет.
Где-то к обеду.
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19.10.2020 14:40 Ответить
К обіду наступного дня?
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19.10.2020 14:41 Ответить
Примерно так...
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19.10.2020 14:43 Ответить
))))
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19.10.2020 14:45 Ответить
Непогана реклама на всю країну. А що там насправді відбулося ми навряд чи дізнаємося.
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19.10.2020 14:35 Ответить
Он пишет, что грязные методы борьбы перешли все границы.
Значит, борьба идёт жесткая.
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19.10.2020 14:43 Ответить
Я теж ту пишу, і що?
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19.10.2020 14:44 Ответить
Понял...
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19.10.2020 14:46 Ответить
Та вроді бізнсмен цей Веселий справжній, а з якою політичною силою співпрацює - не сказано.
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19.10.2020 14:41 Ответить
Т.е. допустимость методов зависит от принадлежности к партии?
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19.10.2020 14:45 Ответить
На Дрогобиччині 2 реальні кандидати на голову ОТГ: Веселий Андрій (підприємець, директор ТЗОВ "Брати") і Задорожний Михайло ( голова райспоживспілки, діючий депутат обласної Ради). Решта ілюзорні кандидати з нульовим рейтингом, навіть теперішній міський голова Тарас Кучма, який потонув у скандалах, бійках, а його оточення у корупційних гучних затриманнях. На початку каденції Кучма Т.( для правди- учасник АТО) насправді подавав надію для Дрогобичан, але щось пішло не так, злі радники (чи то радниця) задумали навіть вільну економічну зону упровадити на Дрогобиччині, ледь не накоїли біди. А далі...., далі цілий центр відгородив від містян, за 2 км до центру знаків понавішував, в т.ч. на деревах і електроопорах, водіїв нагло тупі інспектори від благоустрою штрафують, голова міста на справедливі скарги не реагує. Хіба за такого хтось тепер проголосує.
Шкода Андрія, ніби прогресивний чоловік , але така наша реальність, коли немає аргументів, то шукають як спалити машину чи заподіяти іншу біду... , бо такі наші люди.
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19.10.2020 15:18 Ответить
А їздив би на "Таврії" - побрезгували б.
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19.10.2020 16:22 Ответить
я вот смотрю на всю эту срань с затрапезными местными выборами и офигиваю.
представляю, что будет на президентских и парламентских выборах, когда земразь буде прорываться опять к корыту .100% веселуха будет еще та.
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19.10.2020 19:10 Ответить
 
 