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Глава одного из сельсоветов Хмельнитчины задержан на взятке в $15 тыс., - Нацполиция. ФОТО

Чиновник требовал и получил указанные средства от местного жителя за предоставление разрешения на изготовление технической документации о передаче в частную собственность земельного участка площадью 10 га.

Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 19 октября, следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области совместно с коллегами из управления стратегических расследований на Изяславщине задержали сельского голову, который требовал от местного жителя 15 тыс. долларов США за предоставление разрешения на изготовление технической документации о передаче в частную собственность земельного участка площадью 10 га", - говорится в сообщении.

Задержали чиновника в помещении сельского совета во время получения им указанной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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Глава одного из сельсоветов Хмельнитчины задержан на взятке в $15 тыс., - Нацполиция 01
Глава одного из сельсоветов Хмельнитчины задержан на взятке в $15 тыс., - Нацполиция 02

Автор: 

взятка (6158) Нацполиция (16463) Хмельнитчина (896) сельсовет (82)


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Тоже мне гроши 😀😀😀
Власть выгребает бюджет миллиардами уже 30 лет.

А тут бедный голова села попался 😀😀😀
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19.10.2020 15:52 Ответить
А можно и я буду таких задерживать?? Готов даже половину государству отдавать..
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19.10.2020 16:05 Ответить
Не можна так... перед самими виборами. Навіщо ви відлякуєте кандидатів, вони туди йдуть, не для того, щоби їх ловили!
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19.10.2020 16:14 Ответить
не хило так голова села бабло загребает.
жадность фраера голову сгубила. меньше надо было брать.
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19.10.2020 19:32 Ответить
 
 