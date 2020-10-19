СБУ задержала на взятке в $4 тыс. следователя одного из отделений Нацполиции на Киевщине. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции следователя одного из отделений Ирпенского отдела полиции ГУ НП в Киевской области.
По данным предварительного следствия, следователь вместе с сообщником - оперуполномоченным уголовного розыска - организовали схему незаконного обогащения за ненаправленные в суд обвинительных актов, предусматривающих лишение свободы фигурантов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления СБУ Киевщины.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что у одного из местных жителей злоумышленники требовали 4000 долларов за "мягкий" обвинительный акт по делу о краже, который не будет предусматривать срок заключения.
Правоохранители задокументировали получение полицейскими первой части взятки в 400 долларов несколькими днями ранее в одном из заведений общественного питания.
При получении оставшейся суммы - 3,6 тысячи долларов - работники спецслужбы задержали одного из злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Проходят обыски, решается вопрос о сообщении задержанному и его сообщнику о подозрении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБУ действовали совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
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