Мужчина угрожал взорвать госучреждение, если ирпенская полиция не разыщет его любимую. ФОТО

От 34-летнего жителя Ирпеня ушла возлюбленная. Вначале он заявил в полицию о пропаже девушки, а после стал угрожать, что если ее не вернут, взорвет госучреждение. Теперь он может сесть на 6 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

И о пропаже любимой, и о том, что он собирается устроить взрыв, мужчина сообщал, просто позвонив на "102".

"Полицейские быстро установили личность заявителя. Им оказался 34-летний местный житель. Выяснилось, что таким образом мужчина решил вернуть женщину. Однако сожительница никуда не исчезала, а просто забрала вещи и решила порвать с ним отношения", - сказано в сообщении.

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Псевдоминера задержали. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

"До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания", - отметили в полиции.