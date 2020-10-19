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Мужчина угрожал взорвать госучреждение, если ирпенская полиция не разыщет его любимую. ФОТО

От 34-летнего жителя Ирпеня ушла возлюбленная. Вначале он заявил в полицию о пропаже девушки, а после стал угрожать, что если ее не вернут, взорвет госучреждение. Теперь он может сесть на 6 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

И о пропаже любимой, и о том, что он собирается устроить взрыв, мужчина сообщал, просто позвонив на "102".

"Полицейские быстро установили личность заявителя. Им оказался 34-летний местный житель. Выяснилось, что таким образом мужчина решил вернуть женщину. Однако сожительница никуда не исчезала, а просто забрала вещи и решила порвать с ним отношения", - сказано в сообщении.

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Псевдоминера задержали. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

"До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания", - отметили в полиции.

Мужчина угрожал взорвать госучреждение, если ирпенская полиция не разыщет его любимую 01

Автор: 

Киевская область (4132) любовь (32) минирование (1446) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+10
Я спросил полицию
Где моя любимая?
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19.10.2020 21:33
+2
ну вот, ещё один жертва поверившии байке - она никуда не денеться
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19.10.2020 21:35
+2
Опер скрылся в бобике,
Не ответил мне.
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19.10.2020 21:45
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Я бы его отпустил - он и так больной. Додуматься же
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19.10.2020 21:31 Ответить
Может он до нее был девственником...
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19.10.2020 22:39 Ответить
Я спросил полицию
Где моя любимая?
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19.10.2020 21:33 Ответить
Опер скрылся в бобике,
Не ответил мне.
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19.10.2020 21:45 Ответить
Я спросил у бобика,
Где моя любимая?
Долго опер слезы лил,
В бобике моем.... )
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19.10.2020 23:05 Ответить
Следак ответил искренний,
Адвокат ответил преданный
Была твоя любимая
А в зоне будешь ты
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19.10.2020 23:17 Ответить
ну вот, ещё один жертва поверившии байке - она никуда не денеться
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19.10.2020 21:35 Ответить
а рожу зачем залепили? тайный агент?
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19.10.2020 22:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3xdmO4kjWO0 Но ты ушла в своём оранжевом плаще, ну даёшь ваще, ну ты даёшь ваще, блин! (с)
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19.10.2020 21:40 Ответить
Вот она, сила настоящих чувств, способная взорвать не только мозг... а целое госучреждение
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19.10.2020 21:58 Ответить
Ой дурак!!! Не даром его сожительница бросила.
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19.10.2020 22:17 Ответить
Характерные костяшки пальцев - любит подраться
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19.10.2020 22:51 Ответить
Ну и дебил, надо-же до такого додуматься, молодец сожительница, что ушла от дурака, а то неизвестно, чтоб он ещё натворил.
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19.10.2020 22:58 Ответить
Ну а любимую таки нашли?
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19.10.2020 23:17 Ответить
Такого парня бросила дура.
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19.10.2020 23:20 Ответить
Я спросил у Яндекса, где моя любимая.
Яндекс не ответил мне, на Яхуу послал.
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20.10.2020 01:17 Ответить
Можна собі тільки уявити яка там коханна, як що такий штрих.
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20.10.2020 06:58 Ответить
Руки строителя Беломорканала
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20.10.2020 11:15 Ответить
 
 