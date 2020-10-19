Порошенко построит "Концерт-холл Рошен", чтобы нацию "не воспитывали полудилетанты из "95 квартала". ФОТОрепортаж

В Киеве к 2025 году создадут концерт-холл международного уровня. Проект реализуется на средства компании "Рошен" и Фонда Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", на презентации проекта, которая состоялась в столичном микрорайоне Отрадный, пятый президент Петр Порошенко с Мариной Порошенко рассказали о деталях проекта.

"Сегодня всех нас собрало стремление возродить культуру в Украине, потому что культура - это то, вокруг чего ведущие страны Европы восстанавливают национальную идею и формируют собственную идентичность. Сейчас Киеву катастрофически не хватает современных площадок для реализации художественных проектов мирового уровня, особенно тех, которые создадут классическую музыку. Наша страна воспитывает виртуозов-музыкантов и дирижеров и отпускает их по миру, потому что здесь им негде работать. Даже в столице, которая должна подавать пример всей стране, нет филармонических залов надлежащего уровня", - говорит лидер столичной команды "Европейской Солидарности" Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко

"Именно поэтому у нас возникла идея создать современный концертный зал международного уровня. Зал, который будет символом возрождения украинской культуры, зал, в котором будут звучать лучшие образцы мировой классики и выступать легенды мировой музыки - "Концерт-холл Рошен", - отметила Порошенко. Бюджет проекта - это десятки миллионов долларов, сообщили его инициаторы.

Концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко - это и самый большой в мире речной светомузыкальный фонтан "Рошен" в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости театра на Подоле. Более 150 000 киевлян и гостей города прошлой зимой посетили Roshen Winter Village, а еще есть зоопарк в Черкассах, катки в Киеве, Днепре, Харькове - говорит Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что подобные проекты обычно реализуются государством или муниципалитетами. Есть только несколько мировых прецедентов, когда подобные заведения создавались исключительно за средства меценатов. "Мы даже не можем назвать в Восточной Европе примеры, когда за средства благотворителей, негосударственные, а не муниципальные средства был бы построен или хотя бы замахнулись на объект такого уровня. Но мы смелые", - говорит Порошенко.

Также читайте: Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры, - решение правительства

"Этот проект рассчитан на помощь украинским отечественным артистам - и симфонического оркестра, и филармонии, и консерваториям, многим талантливым украинским музыкантам. Это - воспитание нации. Потому что есть два способа. Один - полудилетанты из "95 квартала", которые формируют одни чувства. А другой - лучшие образцы мировой симфонической музыки, мировой классики. И очень важно, что это делается не на Крещатике, а тут, на Отрадном", - отмечает Петр Порошенко.

"Это будет центр культуры, центр развития целого Киева. И многие артисты мирового уровня, много оркестров мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были, потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. "Рошен" вдохновился примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла", - говорит пятый президент.

Как рассказал главный менеджер проекта Евгений Полтавцев, это будет первый в Украине концертный зал для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Например, в Германии есть семь залов мирового уровня. В соседней Польше за последние годы открыли два подобных заведения. Украина же с ее огромными традициями классической музыки, с дирижерами, исполнителями, композиторами и коллективами мирового уровня не имеет никакого акустического зала для большого симфонического оркестра. В концерт-холле будет большой акустический концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей. А также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров. По словам Полтавцева, заведение уже планирует проводить по 250 художественных событий в год. Для реализации проекта "Рошен" на торгах выкупил бывший ДК имени Королева.

Читайте также: Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко

Евгений Полтавцев также отметил, что архитектурный проект будет выбран на международном конкурсе с привлечением мировых специалистов и компаний. По планам проекта, "Концерт-холл Рошен" откроет свои двери в сентябре 2025 года. Проект концерт-холла будет представлен киевлянам весной 2021 года.