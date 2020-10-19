РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4624 посетителя онлайн
Новости Фото
35 192 422

Порошенко построит "Концерт-холл Рошен", чтобы нацию "не воспитывали полудилетанты из "95 квартала". ФОТОрепортаж

В Киеве к 2025 году создадут концерт-холл международного уровня. Проект реализуется на средства компании "Рошен" и Фонда Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", на презентации проекта, которая состоялась в столичном микрорайоне Отрадный, пятый президент Петр Порошенко с Мариной Порошенко рассказали о деталях проекта.

Порошенко построит Концерт-холл Рошен, чтобы нацию не воспитывали полудилетанты из 95 квартала 01
Фото: eurosolidarity.org

"Сегодня всех нас собрало стремление возродить культуру в Украине, потому что культура - это то, вокруг чего ведущие страны Европы восстанавливают национальную идею и формируют собственную идентичность. Сейчас Киеву катастрофически не хватает современных площадок для реализации художественных проектов мирового уровня, особенно тех, которые создадут классическую музыку. Наша страна воспитывает виртуозов-музыкантов и дирижеров и отпускает их по миру, потому что здесь им негде работать. Даже в столице, которая должна подавать пример всей стране, нет филармонических залов надлежащего уровня", - говорит лидер столичной команды "Европейской Солидарности" Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко

Порошенко построит Концерт-холл Рошен, чтобы нацию не воспитывали полудилетанты из 95 квартала 02
Фото: eurosolidarity.org

"Именно поэтому у нас возникла идея создать современный концертный зал международного уровня. Зал, который будет символом возрождения украинской культуры, зал, в котором будут звучать лучшие образцы мировой классики и выступать легенды мировой музыки - "Концерт-холл Рошен", - отметила Порошенко. Бюджет проекта - это десятки миллионов долларов, сообщили его инициаторы.

Концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко - это и самый большой в мире речной светомузыкальный фонтан "Рошен" в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости театра на Подоле. Более 150 000 киевлян и гостей города прошлой зимой посетили Roshen Winter Village, а еще есть зоопарк в Черкассах, катки в Киеве, Днепре, Харькове - говорит Петр Порошенко.

Порошенко построит Концерт-холл Рошен, чтобы нацию не воспитывали полудилетанты из 95 квартала 03
Фото: eurosolidarity.org

Порошенко подчеркнул, что подобные проекты обычно реализуются государством или муниципалитетами. Есть только несколько мировых прецедентов, когда подобные заведения создавались исключительно за средства меценатов. "Мы даже не можем назвать в Восточной Европе примеры, когда за средства благотворителей, негосударственные, а не муниципальные средства был бы построен или хотя бы замахнулись на объект такого уровня. Но мы смелые", - говорит Порошенко.

Также читайте: Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере культуры, - решение правительства

"Этот проект рассчитан на помощь украинским отечественным артистам - и симфонического оркестра, и филармонии, и консерваториям, многим талантливым украинским музыкантам. Это - воспитание нации. Потому что есть два способа. Один - полудилетанты из "95 квартала", которые формируют одни чувства. А другой - лучшие образцы мировой симфонической музыки, мировой классики. И очень важно, что это делается не на Крещатике, а тут, на Отрадном", - отмечает Петр Порошенко.

"Это будет центр культуры, центр развития целого Киева. И многие артисты мирового уровня, много оркестров мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были, потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. "Рошен" вдохновился примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла", - говорит пятый президент.

Порошенко построит Концерт-холл Рошен, чтобы нацию не воспитывали полудилетанты из 95 квартала 04
Фото: eurosolidarity.org

Как рассказал главный менеджер проекта Евгений Полтавцев, это будет первый в Украине концертный зал для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Например, в Германии есть семь залов мирового уровня. В соседней Польше за последние годы открыли два подобных заведения. Украина же с ее огромными традициями классической музыки, с дирижерами, исполнителями, композиторами и коллективами мирового уровня не имеет никакого акустического зала для большого симфонического оркестра. В концерт-холле будет большой акустический концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей. А также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров. По словам Полтавцева, заведение уже планирует проводить по 250 художественных событий в год. Для реализации проекта "Рошен" на торгах выкупил бывший ДК имени Королева.

Читайте также: Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко

Порошенко построит Концерт-холл Рошен, чтобы нацию не воспитывали полудилетанты из 95 квартала 05
Фото: eurosolidarity.org

Евгений Полтавцев также отметил, что архитектурный проект будет выбран на международном конкурсе с привлечением мировых специалистов и компаний. По планам проекта, "Концерт-холл Рошен" откроет свои двери в сентябре 2025 года. Проект концерт-холла будет представлен киевлянам весной 2021 года.

Порошенко построит Концерт-холл Рошен, чтобы нацию не воспитывали полудилетанты из 95 квартала 06
Фото: eurosolidarity.org

Автор: 

культура (841) Порошенко Петр (19601) Roshen (103) Порошенко Марина (99) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+91
Плюс Порошенку.
показать весь комментарий
19.10.2020 23:00
+72
Заголовок - огонь.
И вообще, отличная инициатива. Поддерживаю на 1000%
показать весь комментарий
19.10.2020 23:02
+59
Вот "марадер" хренов...
Вместо того, что б задницу де-то на экваториальных островах греть, попивая шампань, он эту неблагодарную сырковую массу еще облагодетельствовать собирается...
показать весь комментарий
19.10.2020 23:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Поверь - порохоботы смогут себе позволить.

Не всем же, как зебилы, с пивасом за гаражами время проводить.
показать весь комментарий
20.10.2020 19:20 Ответить
Да хрень это все. "Зебилы", "порохоботы"... что среди тех, что среди других, есть и бедные и богатые. Но первых в разы больше. Дети верхушки что ЕС, что СН учатся в рдних и тех же английских колледжах. И верхушка сидит в одних ресторанах, просто периодически от одних к другим уходят проценты ахметовских тем. Ну а низы грызут друг другу горло, веря что это как-то улучшит их жизнь, выражаясь словами Маньки Облигации "и так задрипанную".
показать весь комментарий
20.10.2020 19:34 Ответить
Конечно хрень.

Вы же уверены, что все вокруг такое ограничеснное быдло, как и вы.
показать весь комментарий
20.10.2020 19:35 Ответить
Да куда уж нам до тебя, олигарха)))
показать весь комментарий
20.10.2020 19:37 Ответить
задрiпана,-ий - звичайне слово. це тiльки для зкацапленого лайна воно незвичне.
показать весь комментарий
20.10.2020 20:59 Ответить
Алилуйя святому Петру ! Алилуйя ! И Марине Деви Христос ! Аминь .Во истину .Помолимся же .Обязательно сообщите когда они замироточат . Я что нибудь приложу , хотя у меня ничего не болит слава Богу !!
показать весь комментарий
20.10.2020 17:15 Ответить
Все эти люди которые политики и связаны с этим, несут какой-то бред им реально заняться нечем, какие-то холлы и концерты толк какой?
показать весь комментарий
20.10.2020 17:17 Ответить
А как з обнищанием людей в 10 раз, имени рошен.
показать весь комментарий
20.10.2020 18:58 Ответить
А и вправду. Семки и пиво во дворе - вот ваш уровень.
показать весь комментарий
20.10.2020 19:19 Ответить
Герхард, ты хочешь сказать, что 25% украинцев ходят на концерты мировых симфонических оркестров? Если не секрет, на каком концерте и где ты был последний раз?
показать весь комментарий
20.10.2020 19:36 Ответить
Холл на хлеб не намажешь. Угу
показать весь комментарий
20.10.2020 21:39 Ответить
Мы все должны возрадоваться, что порошенко построит себе частный концерт холл? Ну, допустим, хорошее капиталовложение, некоторые стадионы строили , вон кивалов построил частную школу недавно вместе с церковью- 500 долларов в месяц с ребёнка. Но при чем здесь государство? Плати налоги , желательно в Украине, и работай.
показать весь комментарий
20.10.2020 17:24 Ответить
Ідійотко, слово меценат ніколи не чула, чмо ти зебільне?
показать весь комментарий
20.10.2020 18:49 Ответить
Не. У лядей в словаре таких слов нет.
показать весь комментарий
20.10.2020 19:18 Ответить
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
показать весь комментарий
20.10.2020 22:29 Ответить
где ти а где нация
показать весь комментарий
20.10.2020 20:55 Ответить
респект.
ще була б гарна програма для Неньки- басейн з спортивним комплексом в кожне мiсто, ну, вiд, 30 тисяч населення, наприклад.



показать весь комментарий
20.10.2020 21:02 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.10.2020 22:27 Ответить
Порошенко побудує "Концерт-хол Рошен", щоб націю "не виховували напівдилетанти з "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 4921Порошенко побудує "Концерт-хол Рошен", щоб націю "не виховували напівдилетанти з "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 7351
показать весь комментарий
20.10.2020 22:50 Ответить
Оце добра справа. В Америці усі колишні президенти будують щось суспільнокірисне, лікарні, бібліотеки і не лізуть у політику.
показать весь комментарий
20.10.2020 23:04 Ответить
полупокеры из квартала-95
показать весь комментарий
25.10.2020 00:02 Ответить
Страница 5 из 5
 
 