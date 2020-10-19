"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Минцифры представило "словарь терминов по онлайн-безопасности". ДОКУМЕНТ

Министерство цифровой трансформации разработало "толковый словарь" терминов и явлений цифрового мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Государственная политика должна быть понятной украинцам, а многие термины и явления цифрового мира являются новыми для граждан. Часто термины понятнее детям, чем их родителям. Поэтому мы разработали словарь, где можно найти объяснение многих терминов - от "дипфейка" и "кибербуллинга" до "секстинга" и "фишинга", - отмечают в Минцифры.

Также планируется публикация в TikTok коротких видео с объяснениями терминов из словаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз продолжит помогать Украине бороться с российской дезинформацией









Также читайте: Онлайн-словарь языка "Мислово" назвал "диджитализацию" словом 2019 года в Украине









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учебный киберполигон открыли в Житомирском военном институте. ФОТОрепортаж











Читайте также: Украине критически не хватает специалистов по кибербезопасности, - секретарь СНБО Данилов



