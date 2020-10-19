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"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Минцифры представило "словарь терминов по онлайн-безопасности". ДОКУМЕНТ

Министерство цифровой трансформации разработало "толковый словарь" терминов и явлений цифрового мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Государственная политика должна быть понятной украинцам, а многие термины и явления цифрового мира являются новыми для граждан. Часто термины понятнее детям, чем их родителям. Поэтому мы разработали словарь, где можно найти объяснение многих терминов - от "дипфейка" и "кибербуллинга" до "секстинга" и "фишинга", - отмечают в Минцифры.

Также планируется публикация в TikTok коротких видео с объяснениями терминов из словаря.

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Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 01
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 02
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 03
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 04

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Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 05
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 06
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 07
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 08

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Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 09
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 10
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 11
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 12
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 13

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Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 14
Жертводорікання, мережевий черв’як, порнопомста, - Минцифры представило словарь терминов по онлайн-безопасности 15

Автор: 

слово (9) кибербезопасность (674) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+9
"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Минцифры представило "толковый словарь цифровых терминов" - Цензор.НЕТ 4644
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19.10.2020 23:40
+5
"Тридварас" - полшестой прызыдент...
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19.10.2020 23:51
+4
Чим би дитя не бавилося- аби не вагітніло. Це я про ;Мінцифру;.
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19.10.2020 23:33
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Чим би дитя не бавилося- аби не вагітніло. Це я про ;Мінцифру;.
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19.10.2020 23:33 Ответить
У скільки сотень мільйонів ₴ обходяться забавки для платників податків?..
Так мало того - такими своїми забавками вони задають шкоду.
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20.10.2020 04:51 Ответить
Країна котиться в дупу.А ці фігнею займаються.Ну що прихильники зелених.вам подобається.Скоро ще раз закриють Україну,тоді вже може насмієтеся досхочу.
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19.10.2020 23:35 Ответить
вот вам новый термин в словарик: "страхолюдина" - цифровая хламидия, живущая в МИД РФ.. Спокойной ночи вам всем!
"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Минцифры представило "толковый словарь цифровых терминов" - Цензор.НЕТ 8570
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19.10.2020 23:35 Ответить
"Тридварас" - полшестой прызыдент...
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19.10.2020 23:51 Ответить
Кому з вас прихильники зелених,це потрібно? Що вам це дасть?
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19.10.2020 23:35 Ответить
Цитата - "Государственная политика диджитализации должна быть понятной Украинцам......."

"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Минцифры представило "толковый словарь цифровых терминов" - Цензор.НЕТ 1535
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19.10.2020 23:36 Ответить
Классный шнобель в вошьдя на фото.
Он каг бы га шото намекает....
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19.10.2020 23:53 Ответить
Диджыдализация.
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20.10.2020 04:24 Ответить
Всегда радуюсь за людей, у которых действительно много свободного времени
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19.10.2020 23:36 Ответить
"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Минцифры представило "толковый словарь цифровых терминов" - Цензор.НЕТ 6468
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19.10.2020 23:36 Ответить
Ну як що,Ваш кібермозок фото цибулі прийняв за порнуху то я уявляю собі за що може він прийняти особливо важливі та термінові документи.
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19.10.2020 23:36 Ответить
"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Минцифры представило "толковый словарь цифровых терминов" - Цензор.НЕТ 4644
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19.10.2020 23:40 Ответить
А де популярне слово Дікпік?
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19.10.2020 23:41 Ответить
хм.. пАпрАшу непонятными словами при мне не выражаться и не употреБЛЯТЬ !!!
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19.10.2020 23:42 Ответить
Краще щось, ніж нічого.
Для багатьох - інформація корисна, з якою варто ознайомитися.
Але окремі речі - аут повний.
Жертводорікання, застосунок, порнопомста - НІ !!! І ще раз НІ !
А що завадило написати =месенджер= ?
Шкоду не =наносять=, а завдають. Це - русизм.

Так само, як і з блазнем, який =задає= питання, а не ставить.

Я пробігла, не вичитуючи все.
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19.10.2020 23:44 Ответить
Я нагадую,в міністра Федорова,немає іт освіти.
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19.10.2020 23:44 Ответить
Уявіть собі нездорову уяву людини яка грала в онлайн гру ,,мафія,,а тепер її хоче внедрити в цілій країні Україна але на пзаконній підставі.Що найменше,на мою думку,такій людині потребується лікування в палаті 6 поки ще не розлили олію.
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19.10.2020 23:45 Ответить
"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Мінцифри представило "тлумачний словник цифрових термінів" - Цензор.НЕТ 3303
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19.10.2020 23:48 Ответить
Шо ни панятна, корка силенай плесени у ано ёсц.
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20.10.2020 00:55 Ответить
молодь вчена працює...молодці...вєрной дорогой..
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19.10.2020 23:50 Ответить
Сам міністр Федоров,хоч складе комплектуючі пк,до купи?
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19.10.2020 23:52 Ответить
Богат и могуч украинский язык.
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20.10.2020 00:06 Ответить
Зачем это.. Подростковый жаргон всегда существовал. И у детей есть и был свой жаргон. Просто человек разумный в Минцыфру не вошел.
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20.10.2020 00:32 Ответить
Коли перший раз прочитала,що Wi-Fi українською буде-«бездріт»,сміялася від душі.Але,нічого,привикла.Правда,речення складати з тим «бездротом» трохи незвично,бо Бог його зна,як воно по відмінкам відмінюється.
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20.10.2020 00:39 Ответить
Аде "шакшота хухеля" и "персептронавый далбодятел"
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20.10.2020 00:51 Ответить
А почему Bluetooth на украинский не перевели? "Синійiкло" будет. Не благодарите.
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20.10.2020 01:00 Ответить
Чому Ви не міністр?!!
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20.10.2020 04:55 Ответить
А ще,слово «банкомат»,українською буде-«готівниця».Той хто його перекладав-має специфічне почуття гумору:зрозуміло,що готівниця від слова «готівка»,але сприймається як «годівниця».Але,всім словам слово для мене є слово-«стравопис».Воно в рівень-«паляниці»,тому що тільки україномовний зможе догадатися,що це є»меню».
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20.10.2020 01:16 Ответить
"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Мінцифри представило "словник термінів з онлайн-безпеки" - Цензор.НЕТ 1083
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20.10.2020 01:42 Ответить
Я ридаю. Не чула такого.
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20.10.2020 03:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 WI-FI,це wireless fidelity,перекладач переводить,як Бездротова вірність.На вікіпедії пише,ось таке: бездротова правдивість відтворення.
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20.10.2020 03:59 Ответить
=цо занадто, то нє здрово=.
Ну, не треба ж втрачати здоровий глузд все-таки.
Я не розумію "логіки" тієї =готівниці=, про яку написала Оксана.

Ось на цю тему:
https://expres.online/podrobitsi/menyu-chi-stravopis-barbershop-chi-golyarnya

Такі тенденції завжди будуть у мові, іноді потрібен час, щоб слово або прижилося (тоді воно й похідні дає), або було відкинуте / замінене. Терміни у своїй більшості все одно є інтернаціональними. Краще вже поки тримати такий варіант (той же вай-фай, його навіть французи не переклали), ніж вигадувати казна-що. А тоді можна запропонувати щось нормальне з рідної мови. Обидва варіанти (запозичений і рідний) можуть паралельно співіснувати протягом певного часу.

The name Wi-Fi has no further meaning, and was never officially a shortened form of "Wireless Fidelity". Nevertheless, the Wi-Fi Alliance used the https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_slogan advertising slogan "The Standard for Wireless Fidelity" for a short time after the brand name was created, ...

І слід визначитися з кабелем, дротом і проводом у даному контексті. Дріт для мене мусить бути металевий. В ІТ що: кабелі і проводи ? Французькою я кажу: вийняти кабель з модема (câble), але інтернет безпровідний / бездротовий (sans fil).

Я розумію, що різниця між дротом і проводом є, але не знаю, як правильніше =бездротовий= (зв*язок, з*єднання, інтернет) чи =безпровідний=.

До речі, забула написати, що правильним було б теґ, а не тег.

А оте =жертводорікання= я б замінила на =звинувачення жертви=.
Булінг - так, цькування, знущання. =кіберцькування=.

Мова завжди цікава.
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20.10.2020 05:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 На московській вікіпедії пишуть так: «беспроводная точность»
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20.10.2020 04:01 Ответить
ось і баблішкоо распілілі під видом "важного проєкту" а всі кажуть що вони нічого не роблять...
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20.10.2020 05:22 Ответить
Застосунок, отже...
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20.10.2020 08:59 Ответить
Словари дополняются, а термины не используются.
Например, членкiня ...
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20.10.2020 09:25 Ответить
 
 