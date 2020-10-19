"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Минцифры представило "словарь терминов по онлайн-безопасности". ДОКУМЕНТ
Министерство цифровой трансформации разработало "толковый словарь" терминов и явлений цифрового мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Государственная политика должна быть понятной украинцам, а многие термины и явления цифрового мира являются новыми для граждан. Часто термины понятнее детям, чем их родителям. Поэтому мы разработали словарь, где можно найти объяснение многих терминов - от "дипфейка" и "кибербуллинга" до "секстинга" и "фишинга", - отмечают в Минцифры.
Также планируется публикация в TikTok коротких видео с объяснениями терминов из словаря.
Топ комментарии
+9 Прощай немытая раССея
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+5 Алексей Достоевский
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+4 Порохобандерівець
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Так мало того - такими своїми забавками вони задають шкоду.
Он каг бы га шото намекает....
Для багатьох - інформація корисна, з якою варто ознайомитися.
Але окремі речі - аут повний.
Жертводорікання, застосунок, порнопомста - НІ !!! І ще раз НІ !
А що завадило написати =месенджер= ?
Шкоду не =наносять=, а завдають. Це - русизм.
Так само, як і з блазнем, який =задає= питання, а не ставить.
Я пробігла, не вичитуючи все.
Ну, не треба ж втрачати здоровий глузд все-таки.
Я не розумію "логіки" тієї =готівниці=, про яку написала Оксана.
Ось на цю тему:
https://expres.online/podrobitsi/menyu-chi-stravopis-barbershop-chi-golyarnya
Такі тенденції завжди будуть у мові, іноді потрібен час, щоб слово або прижилося (тоді воно й похідні дає), або було відкинуте / замінене. Терміни у своїй більшості все одно є інтернаціональними. Краще вже поки тримати такий варіант (той же вай-фай, його навіть французи не переклали), ніж вигадувати казна-що. А тоді можна запропонувати щось нормальне з рідної мови. Обидва варіанти (запозичений і рідний) можуть паралельно співіснувати протягом певного часу.
The name Wi-Fi has no further meaning, and was never officially a shortened form of "Wireless Fidelity". Nevertheless, the Wi-Fi Alliance used the https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_slogan advertising slogan "The Standard for Wireless Fidelity" for a short time after the brand name was created, ...
І слід визначитися з кабелем, дротом і проводом у даному контексті. Дріт для мене мусить бути металевий. В ІТ що: кабелі і проводи ? Французькою я кажу: вийняти кабель з модема (câble), але інтернет безпровідний / бездротовий (sans fil).
Я розумію, що різниця між дротом і проводом є, але не знаю, як правильніше =бездротовий= (зв*язок, з*єднання, інтернет) чи =безпровідний=.
До речі, забула написати, що правильним було б теґ, а не тег.
А оте =жертводорікання= я б замінила на =звинувачення жертви=.
Булінг - так, цькування, знущання. =кіберцькування=.
Мова завжди цікава.
Например, членкiня ...