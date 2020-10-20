Пожар в жилом доме в Днепре: сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, среди которых ребенок. ФОТОрепортаж

20 октября в 4:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на проспекте Мира Индустриального района города Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, по указанному адресу направлено очередные отделение 3-й и 18-ой государственных пожарно-спасательных частей 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в лифтовой шахте. Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения вывели на свежий воздух по лестничной клетки в аппаратах защиты органов дыхания 10 человек, среди котороых был ребенок. В результате пожара огнем уничтожен мусор в лифтовой шахте, повреждена кабина и двери лифтовой шахты на общей площади 15 м. кв", - сказано в сообщении.

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Пожар локализован в 4:00 и ликвидирован в 4:39. К тушению пожара были привлечены 8 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.





Фото: сайт ГСЧС