Завтра в Изюме простятся с умершим бывшим пленником наемников РФ Кимом Дувановым. ФОТО

Завтра, 21 октября, в городе Изюм Харьковской области в 10.00 состоится церемония прощания с Кимом Владимировичем Дувановым, 25.11.1971 года рождения, старшим солдатом 43-го отдельного мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады, который попал в плен в мае прошлого года, а в конце декабря 2019-го вернулся во время обмена пленными. Умер 18.10.2020 года в санатории города Одесса от болезни сердца.

Об этом со ссылкой на начальника регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталия Саранцева сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

У него остались жена и двое сыновей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену. ФОТО

Ким Дуванов служил в Вооруженных силах Украины с 2017 года. Он попал в плен в 2019 году на Донетчине, когда восемь украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию.

Помочь семье можно, перечислив деньги на карту 5168 7573 9462 4912 (Елена Дуванова).