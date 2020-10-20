Завтра в Изюме простятся с умершим бывшим пленником наемников РФ Кимом Дувановым. ФОТО
Завтра, 21 октября, в городе Изюм Харьковской области в 10.00 состоится церемония прощания с Кимом Владимировичем Дувановым, 25.11.1971 года рождения, старшим солдатом 43-го отдельного мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады, который попал в плен в мае прошлого года, а в конце декабря 2019-го вернулся во время обмена пленными. Умер 18.10.2020 года в санатории города Одесса от болезни сердца.
Об этом со ссылкой на начальника регионального отдела информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталия Саранцева сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
У него остались жена и двое сыновей.
Ким Дуванов служил в Вооруженных силах Украины с 2017 года. Он попал в плен в 2019 году на Донетчине, когда восемь украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию.
Помочь семье можно, перечислив деньги на карту 5168 7573 9462 4912 (Елена Дуванова).
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