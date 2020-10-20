Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?". ФОТО

Народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова решила напечатать свой вопрос к президенту Владимиру Зеленскому на футболке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Устиновой в Facebook, нардеп пришла в футболке с надписью "Весной какого года будем сажать?" на заседание Верховной Рады 20 октября, когда выступал Зеленский с ежегодным посланием.

"Мой вопрос сегодня к Президенту", - прокомментировала нардеп свою фотографию.

Напомним, зимой и весной 2019 года страну заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами "Весна покажет, кто где украл", "Придет весна – сажать будем", которые намекали на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров.

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