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Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?". ФОТО

Народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова решила напечатать свой вопрос к президенту Владимиру Зеленскому на футболке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Устиновой в Facebook, нардеп пришла в футболке с надписью "Весной какого года будем сажать?" на заседание Верховной Рады 20 октября, когда выступал Зеленский с ежегодным посланием.

"Мой вопрос сегодня к Президенту", - прокомментировала нардеп свою фотографию.

Нардеп Голоса Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: Весной какого года будем сажать? 01

Напомним, зимой и весной 2019 года страну заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами "Весна покажет, кто где украл", "Придет весна – сажать будем", которые намекали на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Голос партия (499) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+21
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 543
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20.10.2020 14:23
+19
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 3423
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20.10.2020 14:25
+15
12 вопросов к Зеленскому...
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 244
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20.10.2020 14:25
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Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 543
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20.10.2020 14:23 Ответить
Добпвить - И кого?
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20.10.2020 14:24 Ответить
Я не фанат зели , но это дёшево . Запомните , сажать - табу .
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20.10.2020 14:25 Ответить
Про табу там другая история...
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 1838
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20.10.2020 14:35 Ответить
12 вопросов к Зеленскому...
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 244
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20.10.2020 14:25 Ответить
А ще я б хотів знати, хто такі "бариґи".
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20.10.2020 15:24 Ответить
чому відпустили абрамявічюсів?...ситуація в укроборонпромі кричуща, літаки падають і відповідальних немає
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20.10.2020 15:49 Ответить
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 3423
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20.10.2020 14:25 Ответить
Ух-ты, Зеля читать умеет!
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20.10.2020 14:48 Ответить
А на піаніно кака іграєт!
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20.10.2020 14:50 Ответить
Просто не каждый из 73 % зебилов умеет читать
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20.10.2020 14:56 Ответить
Ну, не зря же их в Трускавце по картинкам учили...
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20.10.2020 14:57 Ответить
..просто сажать, из надписи и её выступлений понятно, что ей пофиг - абы когось - это тупо, разве чтобы перехватить у Зели потеряного зебила-протрирота из прошлогоднего лохотрона..
а вот сажать реально виновных и не сажать невиновных - это уже прогресс.. в Украине пока что всё наоборот(
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20.10.2020 15:26 Ответить
А должно быть написано ,,КОГО?"
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20.10.2020 15:47 Ответить
Будуть "саджати" того року, коли "голос" у "пінчука" проріжеться Як кажуть, хто б говорив
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20.10.2020 15:47 Ответить
Слабенько )
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20.10.2020 16:04 Ответить
Голос действительно туповатая партия. Задай сейчас зебилам вопрос Должен ли Зеленский сесть в тюрьму, если подтвердится коррупция Офиса Президента и лично Президента 73% ответят ДА
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20.10.2020 19:28 Ответить
 
 