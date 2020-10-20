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Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко. ФОТО

В Украину снова пустили российского пропагандиста Бориса Корчевникова.

Об этом написал в фейсбуке блогер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, это тот самый оккупант, который брал интервью у Моторолы, говорил в эфирах что украинцы фашисты и убивают мирных жителей, поддерживал и призывал к ведению агрессивной войны против Украины и неоднократно посещал оккупированный Крым, где и снимал часть своих передач", - написал Стерненко, добавив, что Корчевников уже бывал в Киеве в прошлом году.

По его словам, он обращался в СБУ и ГПСУ с требованием запретить Корчевникову въезд в Украину, но службы не отреагировали.

"Также я через суд заставил СБУ открыть уголовное производство против Корчевникова. Но СБУ очень быстро производство закрыло с формулировкой "нет состава преступления"", - сообщил Стерненко.

Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко 01

Смотрите также: "Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пикетирует каналы Медведчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам Стерненко, Корчевников приехал на "съемки с участием Оксаны Марченко".

Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко 02

Медведчук Виктор (1789) пропаганда (3676) россия (95526) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+109
при клоуне и киселя могут пригласить
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20.10.2020 16:25
+65
І всім пох... ментам , сбу, прокуратурі , депутатам , нацкорпусу , правому сектору , всім пох...
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20.10.2020 16:28
+59
когда вошь квартальную раздавят
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20.10.2020 16:30
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при клоуне и киселя могут пригласить
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20.10.2020 16:25 Ответить
а чому не в Раду вже відразу?! зелені вилупки стаханівськими темпами зливають Україну *****! поки не повернемо Пороха назад у Президентське крісло, у України немає майбутнього!
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20.10.2020 18:55 Ответить
А такой грозный был, когда требовал наказать виновных за сдачу Крыма...
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20.10.2020 17:00 Ответить
Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5994
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20.10.2020 17:57 Ответить
Аякже, він професійний лицедій.
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20.10.2020 20:32 Ответить
партнеры...
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20.10.2020 16:25 Ответить
Коли це пліадство закінчиться ??
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20.10.2020 16:27 Ответить
когда вошь квартальную раздавят
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20.10.2020 16:30 Ответить
Коли у влади будуть ...УКРАЇНЦІ !
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20.10.2020 17:49 Ответить
Українці вже були при владі. Але ти, мразото, гадив їх безперевно роками і привів до влади чужинців. Колись тобі за це воздасться і ніхто за тебе не вступиться.
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20.10.2020 19:49 Ответить
забавно, тупая плять слила украинскую власть, а сейчас блеет про мечту
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20.10.2020 20:26 Ответить
Сліпий народ, якщо Президента-патріота кинув, повіривши ворожим провокаторам. З таким народом в цій країні ніколи не буде хорошо.
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20.10.2020 20:44 Ответить
Нада была исчё адин сейнир пакрасить и спалить, тада бы ьошно выпоролили.
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20.10.2020 22:43 Ответить
на ножа мразь
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20.10.2020 16:27 Ответить
І всім пох... ментам , сбу, прокуратурі , депутатам , нацкорпусу , правому сектору , всім пох...
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20.10.2020 16:28 Ответить
а главное что народу пох... поговорят и проглотят,ничем не отличаемся от русни, такие же терпилы
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20.10.2020 18:05 Ответить
Згоден, але в першу чергу структури що я написав вони зобов,язані реагувати і діяти (!) в таких випадках , інакше нах вони взагалі потрібні?
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20.10.2020 18:39 Ответить
Программа Зеленскага и ее реализация.
ХавайТе.
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20.10.2020 16:29 Ответить
Стерненко про торгаша-баригу Баканова :

"Корчєвніков вже бував у Києві минулого року. Після того я звертався до СБУ та ДПСУ з вимогою заборонити йому в'їзд в Україну.

Але служби не відреагували.

Також я через суд змусив СБУ відкрити і кримінальне провадження проти Корчєвнікова.
Але СБУ дуже швидко провадження закрила із формулюванням «нема складу злочину».

Ну бо це ж не мене переслідувати.

І ось вже сьогодні Корчєвніков постить фото біля Києва та літає країною на вертольоті Медведчука."
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20.10.2020 16:44 Ответить
Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1199
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20.10.2020 17:07 Ответить
Та нє, тепер зе звертається до терпіл на ти. Так що ніяких "те".
Хавай.
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20.10.2020 18:17 Ответить
А шо ? Пересидент еще не наградил пропагандона орденом Я. Мутного ?
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20.10.2020 16:31 Ответить
А где же нац. жены? Былецкий ау!!! Или только за бабло патриоты?
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20.10.2020 16:31 Ответить
"Національні Дружини"? Так їх же заснував і фінансував С. Коротких, единорос що 14-го прилетів з раші і через "Азов" легалізувався, через рік громадянство, квартира, купа грошей ще й реактивний літак (читай вікіпедію). То чия ця приватна армія молокососів, щоправда, вони вже підросли і іграшками не жбурлятимуться, як на Пороха свинками.
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20.10.2020 20:57 Ответить
Мертветчук уже командует в Украине как президент.
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20.10.2020 16:31 Ответить
"Зеленые человечки" агента Зеленского пришли с одной целью - уничтожить Украину а потом и украинцев. Сценарий 1918-1933 почти 1 в 1.
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20.10.2020 16:32 Ответить
на костер и зарезать его
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20.10.2020 16:36 Ответить
Зачем так жестоко Просто распять в трусиках
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20.10.2020 16:40 Ответить
Можно не раз пять, а все сто и без трусов.
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20.10.2020 18:48 Ответить
Тут головне щоб, про Стуса ні слова.
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20.10.2020 16:38 Ответить
ничего удивительного, Бубочка же любит всякую мразоту в Украину пускать.
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20.10.2020 16:41 Ответить
Шо вовчик уже всех кремлевских плюгавых фашистов амнестировал, это уже наши дружбаны, или они вовчика кореша?
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20.10.2020 16:41 Ответить
Если это не вытирание ног об Украину,то что это тогда?
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20.10.2020 16:41 Ответить
Вороги не сплять, в армії усіх командирів поміняли, щоб не було військового перевороту, і щоб справно відступали.
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20.10.2020 21:02 Ответить
сегодня матч динамо-ювентус-может попадет на наших фанатов утырок- они ему расскажут как Украину любить-
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20.10.2020 16:46 Ответить
Этот русский был в оккупированном Крыму, т.е., его смело, по закону, можно арестовывать. Рюкзакян, АГОООВ!
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20.10.2020 16:47 Ответить
Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 472
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20.10.2020 16:52 Ответить
Москали фашисты и враги украинцев, лезут сюда со своим наглым рылом и варнякают про один народ. Монголы ваш один народ.
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20.10.2020 17:02 Ответить
буряты, буряты...
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20.10.2020 23:15 Ответить
У русских нет своего государства, бездомные нам не братья,у вас много своей земли ,стройтесь и не лезьте на чужое
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20.10.2020 17:06 Ответить
зато вЯликия


Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8301
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20.10.2020 21:06 Ответить
Вони мають "Заветьі Ленина" -- построить коммунизм во всем мире. Пролетарии всех стран соединяйтесь! Іншими словами, підкорити весь світ, русифікувати і перетворити на концтабір.
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20.10.2020 21:10 Ответить
Мы ни когда не были братьями,а тем более единым народом и после всего того что вы москали сотворили в нашей стране вы будете нашими врагами на долгие времена.
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21.10.2020 17:03 Ответить
Кто же мешал ввести визовый режим с рашей еще 6 лет назад чтобы разные пропагандисты из за поребрика не шлялись у нас ? Может 95 квартал мешал ?
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20.10.2020 16:57 Ответить
Согласен, это большая ошибка и упущение Пороха. За это его надо посадить.
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20.10.2020 17:04 Ответить
Нет это просто ,,небольшая " такая его оплошность .Пускай кацапы и ихние кроты ездят без виз и дальше .Комик тоже не возражает .Он вообще за все хорошее против всего плохого
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20.10.2020 17:24 Ответить
В опитанні зеленського перше питання повинно бути чому в Україну пускають живого ворога?
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20.10.2020 16:57 Ответить
У нього інші вороги, патріоти, а терористів він відпускає на волю.
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20.10.2020 21:14 Ответить
Дыбилы! Ви зробили це разом !!!
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20.10.2020 16:58 Ответить
Если такое происходит, то СБУ захватил спецназ ФСБ ,а у власти 58% представителей Москвы.
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20.10.2020 17:04 Ответить
Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8659
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20.10.2020 17:09 Ответить
Гнать обратно его с Украины и чем быстрее,тем лучше,циник и негодяй!!!
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20.10.2020 17:19 Ответить
Таких корчевниковых-надо выкорчёвывать из Украины.
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20.10.2020 17:22 Ответить
І що? Нема кому закидати його рожевими свинками? Закінчилися?
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20.10.2020 17:32 Ответить
может, его пугнуть?
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20.10.2020 17:41 Ответить
Я **** дорогая редакция...
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20.10.2020 17:44 Ответить
Ну і де ці всі пацріоти із свинками які за Порохом вслід ходили навіть з унітаза виглядали ? Де мужній Сцемен Насіння чи поросюк ногатий ? А страшний пацріот і націоналіст білий вошь Білецький ? Корч із сволотою ? Чого цей мудак іще не піжжений ?
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20.10.2020 17:49 Ответить
А сам чого дупу від дивана не піднімеш !?
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20.10.2020 17:51 Ответить
Перепис зебілів - оголошується відкритим - перший зебаран https://censor.net/ru/user/34570 пішов ...
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20.10.2020 17:53 Ответить
А ти сам де?!
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20.10.2020 21:32 Ответить
при Зеле всё говно возвращается в зелёный зад, рай для протухших микробов
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20.10.2020 17:59 Ответить
73% дебілів не бажаєте з ним сфоткатися? Це ваш кумир?
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20.10.2020 18:08 Ответить
Не злякався газенвагенів, "концтаборів" для росіян і українського "гестапо".
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20.10.2020 18:11 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 18:15 Ответить
Ну то знайдіть його цього сепара! Що вам Зеленський буде бігати за кожним мудаком,де громадянські корпуси Азову, ПС? Задовбали вже своЇм скигленням у всьому у вас през винен!!!
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20.10.2020 18:18 Ответить
А ви всі ж робили винним Порошенко, навіть коли ваш унітаз не працював. Винний в усьому зеленський ,бо на всіх посадах його 100% люди.
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20.10.2020 18:25 Ответить
алє космос, які нах Азов і ПС ,цим сбУ та інші держ.служби повинні займатись які ПІДПОРЯДКОВАНІ скиглію зендону...
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20.10.2020 18:50 Ответить
Це наслідки того, що керувати Україною вибрали інородця.. Хавайте своє лайно коли неможете думати головою,а думаєте дупою.
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20.10.2020 18:22 Ответить
Где же хунта. Срочно распять мальчика. Можно раз десять и без трусиков.
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20.10.2020 19:27 Ответить
И что ? Некому ему набить пятак?
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20.10.2020 19:53 Ответить
зеЛЮ и его банду зеленую нужно на ростов гнать!
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20.10.2020 20:02 Ответить
Українці самі це хотіли.
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20.10.2020 20:47 Ответить
я б в даному коменті слово українці взяв у лапки.
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21.10.2020 11:29 Ответить
срані "братья".
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20.10.2020 21:30 Ответить
А тому голосуйте за українців-націоналістів, а не а всіляке анти-неукраїнське лайно!
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20.10.2020 21:31 Ответить
При этом зеля там что то с трибуны вещает, пока враги в центре страны и некому тварь пристрелить даже...
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20.10.2020 23:14 Ответить
так это ж харашо, шо пустили- только вот шо,- некому там в столице с ним по-базарить= приглашаю этот организм до днепра)))
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20.10.2020 23:44 Ответить
може даже без инвалидности отъедет...(((
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20.10.2020 23:45 Ответить
чогось при Пороху вся ця гидота в Україну не їхала. А тепер, диви, зелене світло їм..
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21.10.2020 11:28 Ответить
А Порошенко эту курву не пустил бы осквернять столицу своим плебейским духом! Хотя, что мы равняем х** с пальцем!
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21.10.2020 13:24 Ответить
У Порошенко были другие задачи. Он подписал Минские договорняки и Особый статус Донбассу. А шмакле задача была "Земля олигархам" и Капитуляция.
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21.10.2020 14:18 Ответить
росіске лайно женеш копняками в двері, а воно у вікно рогами лізе..
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21.10.2020 14:45 Ответить
Напомню, это тот самый оккупант, который брал интервью у Моторолы, говорил в эфирах что украинцы фашисты и убивают мирных жителей, поддерживал и призывал к ведению агрессивной войны против Украины и неоднократно посещал оккупированный Крым, где и снимал часть своих передач", - написал Стерненко, добавив, что Корчевников уже бывал в Киеве в прошлом году. Источник: https://censor.net/ru/p3225881

ЦЬОМУ СКРЄПНОМУ П*ДАРАСУ ГОЛОВУ НЕ ВІДІРВУТЬ В КИЇВІ ?
ДЕ АВАКОВСЬКІ ПОТЄШНІ ПОЛКИ І ПАТРІОТИ ПО НАКАЗУ

Це дно.
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21.10.2020 15:12 Ответить
Ну так с зелёной причёской отправится назад. Или кирпич на голову случайно упадёт...
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21.10.2020 16:58 Ответить
какие цензурные слова применить к тому ,что в нашей стране шляется всякая шваль из московии ну и времена настали.
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21.10.2020 17:07 Ответить
 
 