Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко. ФОТО

В Украину снова пустили российского пропагандиста Бориса Корчевникова.

Об этом написал в фейсбуке блогер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, это тот самый оккупант, который брал интервью у Моторолы, говорил в эфирах что украинцы фашисты и убивают мирных жителей, поддерживал и призывал к ведению агрессивной войны против Украины и неоднократно посещал оккупированный Крым, где и снимал часть своих передач", - написал Стерненко, добавив, что Корчевников уже бывал в Киеве в прошлом году.

По его словам, он обращался в СБУ и ГПСУ с требованием запретить Корчевникову въезд в Украину, но службы не отреагировали.

"Также я через суд заставил СБУ открыть уголовное производство против Корчевникова. Но СБУ очень быстро производство закрыло с формулировкой "нет состава преступления"", - сообщил Стерненко.

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По словам Стерненко, Корчевников приехал на "съемки с участием Оксаны Марченко".