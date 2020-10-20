Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко. ФОТО
В Украину снова пустили российского пропагандиста Бориса Корчевникова.
Об этом написал в фейсбуке блогер Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
"Напомню, это тот самый оккупант, который брал интервью у Моторолы, говорил в эфирах что украинцы фашисты и убивают мирных жителей, поддерживал и призывал к ведению агрессивной войны против Украины и неоднократно посещал оккупированный Крым, где и снимал часть своих передач", - написал Стерненко, добавив, что Корчевников уже бывал в Киеве в прошлом году.
По его словам, он обращался в СБУ и ГПСУ с требованием запретить Корчевникову въезд в Украину, но службы не отреагировали.
"Также я через суд заставил СБУ открыть уголовное производство против Корчевникова. Но СБУ очень быстро производство закрыло с формулировкой "нет состава преступления"", - сообщил Стерненко.
По словам Стерненко, Корчевников приехал на "съемки с участием Оксаны Марченко".
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ХавайТе.
"Корчєвніков вже бував у Києві минулого року. Після того я звертався до СБУ та ДПСУ з вимогою заборонити йому в'їзд в Україну.
Але служби не відреагували.
Також я через суд змусив СБУ відкрити і кримінальне провадження проти Корчєвнікова.
Але СБУ дуже швидко провадження закрила із формулюванням «нема складу злочину».
Ну бо це ж не мене переслідувати.
І ось вже сьогодні Корчєвніков постить фото біля Києва та літає країною на вертольоті Медведчука."
Хавай.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ЦЬОМУ СКРЄПНОМУ П*ДАРАСУ ГОЛОВУ НЕ ВІДІРВУТЬ В КИЇВІ ?
ДЕ АВАКОВСЬКІ ПОТЄШНІ ПОЛКИ І ПАТРІОТИ ПО НАКАЗУ
Це дно.