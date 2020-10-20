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Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ. ФОТОрепортаж

Накануне местных выборов Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила в Кривом Роге организаторов межрегиональной группировки, которая сбывала оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ установила, что фигуранты также входили в одно из общественных объединений, которое курируется из России.

По предварительной версии следствия, организаторы группы, двое местных жителей, занимались приведением в боевое состояние стартовых пистолетов, получавших оптовыми партиями от своих сообщников из разных регионов страны, в том числе из Харькова. Для переработки и хранения средств поражения фигуранты использовали собственные помещения и гараж, где была оборудована мастерская по "модернизации" оружия. Готовую продукцию злоумышленники реализовывали в закрытых интернет-группах и на специализированных сайтах.

Во время проведения следственно-оперативных действий по месту жительства и в подсобных помещениях злоумышленников правоохранители изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, специальное оборудование и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

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Также у организаторов группы выявлены документальные материалы относительно их участия в деятельности так называемого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", которое пропагандирует сепаратистские идеи в ущерб территориальной целостности Украины. По оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать "втемную" представителей организации для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 01
Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 02
Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 03
Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 04
Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 05
Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 06
Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 07
Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 08
Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 09
Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ 10

Автор: 

Кривой Рог (1403) оружие (10217) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+3
Одноразовое оружие, под один отстрел.
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20.10.2020 17:38
+2
Прямо таки "группировка торговцев оружием".
Накрыли подпольную мастерскую по переделке турецких стартовых пистолетов в резиноплюи.
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20.10.2020 17:32
+2
Ну стартовый не каждый подойдёт ,турецкие есть неплохие а поменять стволик много ума не надо ,но передел есть передел ,вещь ненадёжная ,может в самый нужный момент подвести ...
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20.10.2020 17:34
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Прямо таки "группировка торговцев оружием".
Накрыли подпольную мастерскую по переделке турецких стартовых пистолетов в резиноплюи.
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20.10.2020 17:32 Ответить
Патроны 9 мм Макаров...это для антуража? Пиар проект...
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20.10.2020 18:00 Ответить
Опять "межрегиональная ОПГ" , она же Мафия со свидетельствами из дурдома, аж из 2-х человек.... Когда это лоховство и очковтирательство закончиться?
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20.10.2020 17:33 Ответить
Ну стартовый не каждый подойдёт ,турецкие есть неплохие а поменять стволик много ума не надо ,но передел есть передел ,вещь ненадёжная ,может в самый нужный момент подвести ...
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20.10.2020 17:34 Ответить
Одноразовое оружие, под один отстрел.
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20.10.2020 17:38 Ответить
Я бы не рисковал боевыми патронами из таких пистолей стрелять. Получить затворной рамой по мордяке можно на раз-два.
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20.10.2020 17:54 Ответить
Да,тут главное самому себе ничего не отстрелить ..
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20.10.2020 17:39 Ответить
придётся свободным гражданам искать новую точку, где затариваться стволами )))
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20.10.2020 19:46 Ответить
Секта какая-то дико-скрепная...
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20.10.2020 20:12 Ответить
Прочитал заголовок и подумалось сразу о бубочке.... К сожалению оказались не онЕ
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20.10.2020 20:17 Ответить
так там же живой чело....- мать чесна..- как же мы все тут без такой ксивы..- походу неживые давно.............(((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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21.10.2020 00:11 Ответить
 
 