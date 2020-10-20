Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Захвативший в Беларуси власть "президент" Александр Лукашенко распорядился, чтобы силовики больше не задерживали 73-летнюю жительницу Минска Нину Багинскую. Пенсионерка регулярно выходит на митинги, сумма выписанных ей штрафов превышает $17 тыс.

Свое распоряжение не задерживать больше Багинскую Лукашенко озвучил на совещании по кадровым вопросам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

"Ну, молодец. Она убежденный человек, ну что тут скажешь. Она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы", - сказал Лукашенко.

Багинская участвует в акциях протеста с 1988 года. Весь мир заговорил о ней после того, как на видео попал момент, когда омоновцы пытались остановить пенсионерку с бело-красно-белым флагом. Багинская ответила: "Я гуляю".

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После этого женщине начали посвящать рисунки, а ее фразу - массово использовать на протестах.

Багинскую много раз задерживали во время демонстраций и отбирали у нее бело-красно-белые флаги. Впрочем, она не боится и продолжает выходить на протесты с новыми флагами. Сумма выписанных ей штрафов составляет более 17 000 долларов.















