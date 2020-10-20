Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Захвативший в Беларуси власть "президент" Александр Лукашенко распорядился, чтобы силовики больше не задерживали 73-летнюю жительницу Минска Нину Багинскую. Пенсионерка регулярно выходит на митинги, сумма выписанных ей штрафов превышает $17 тыс.
Свое распоряжение не задерживать больше Багинскую Лукашенко озвучил на совещании по кадровым вопросам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".
"Ну, молодец. Она убежденный человек, ну что тут скажешь. Она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы", - сказал Лукашенко.
Багинская участвует в акциях протеста с 1988 года. Весь мир заговорил о ней после того, как на видео попал момент, когда омоновцы пытались остановить пенсионерку с бело-красно-белым флагом. Багинская ответила: "Я гуляю".
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После этого женщине начали посвящать рисунки, а ее фразу - массово использовать на протестах.
Багинскую много раз задерживали во время демонстраций и отбирали у нее бело-красно-белые флаги. Впрочем, она не боится и продолжает выходить на протесты с новыми флагами. Сумма выписанных ей штрафов составляет более 17 000 долларов.
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Є ймовірність, що бабуся не при повному розумі, але вона на стільки мала, що хочеться побажати жінці здоров"я, довголіття, та виконання мрій.
тоді я не з вами. в іншому згоден.
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Мазок на ковид
https://dni-ru.turbopages.org/dni.ru/s/polit/2020/10/5/461127.html
Лукашенко относится как к прислуге не только к сотрудникам своей администрации, но и к собственному народу. У Батьки отсутствует понимание того, что от него устали.
Недавно взаимоотношения Лукашенко с властью сравнили с разводящимися супругами. Батьку назвали отвергнутым мужем, который не может принять то, что ему нужно уйти.
Политолог Леонид Гозман убежден, что Александр Лукашенко живет в раннем феодализме. Дело в том, что президент Белоруссии считает себя господином, чья воля стоит на первом месте.
Эксперт отметил, что советское наследие не помешало белорусам превратиться в свободолюбивый народ, который не приемлет амбиции Лукашенко. Народ хочет жить в современной прогрессивной стране, а не в Средневековье.Гозман подчеркнул, что подобные Лукашенко диктаторы приписывают себе право "казнить" и "миловать" всех, кого захотят. Хоть Батька и вынужден на словах демонстрировать подобие легитимности и законности, но на деле он видит в своих руках безграничную власть. "Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных", - резюмировал эксперт.
Лука становится обузой для "элиток" - нерукопожатность грозит лишением западной медицины, увеселительных поездок, бизнеса и т.д.
Скоро на стороне упыря останутся только самые отмороженные садисты, которым в силу тяжести преступлений нет пути назад.
Круг для упыря неумолимо сужается...