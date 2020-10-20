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Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Захвативший в Беларуси власть "президент" Александр Лукашенко распорядился, чтобы силовики больше не задерживали 73-летнюю жительницу Минска Нину Багинскую. Пенсионерка регулярно выходит на митинги, сумма выписанных ей штрафов превышает $17 тыс.

Свое распоряжение не задерживать больше Багинскую Лукашенко озвучил на совещании по кадровым вопросам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

"Ну, молодец. Она убежденный человек, ну что тут скажешь. Она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы", - сказал Лукашенко.

Багинская участвует в акциях протеста с 1988 года. Весь мир заговорил о ней после того, как на видео попал момент, когда омоновцы пытались остановить пенсионерку с бело-красно-белым флагом. Багинская ответила: "Я гуляю".

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко объявил смену тактики относительно участников протестов: "Мы в спокойном режиме найдем каждого". ВИДЕО

После этого женщине начали посвящать рисунки, а ее фразу - массово использовать на протестах.

Багинскую много раз задерживали во время демонстраций и отбирали у нее бело-красно-белые флаги. Впрочем, она не боится и продолжает выходить на протесты с новыми флагами. Сумма выписанных ей штрафов составляет более 17 000 долларов.

Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 01Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 02Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 03Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 04Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 05
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 06
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 07

Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 08
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 09
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 10
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую 11

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) пенсионеры (837) протест (5858)


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Топ комментарии
+24
Знакове фото !...
...Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую - Цензор.НЕТ 9501...
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20.10.2020 21:05
+20
Здоровья Нине Багинской и долголетия.
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20.10.2020 21:14
+14
таких бы пару десятков тысяч..., и пипец рЭжиму тАракана...
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20.10.2020 21:07
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Правила форума Совет форумчан
в таракана залишилися крихітки совкової поваги до старих людей, хоча я не правий! Це в совку залишилися (невідомим чином, хоча чому невідомим - вибити з людей все найкраще досить тяжко) крихти поваги жо старшого покоління.
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20.10.2020 21:17 Ответить
таких бы пару десятков тысяч..., и пипец рЭжиму тАракана...
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20.10.2020 21:07 Ответить
Профессионалка. Еще Горбачева свергала.
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20.10.2020 21:05 Ответить
І вам комунякам не довго лишилось.
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20.10.2020 21:08 Ответить
Да она при Ленине родилась. Гены.
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20.10.2020 21:19 Ответить
Вона народилась при леніну, а душить вас ленінців без квітів.І перемога буде за нею бо ви навіть її вже злякались
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20.10.2020 21:22 Ответить
Знакове фото !...
...Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую - Цензор.НЕТ 9501...
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20.10.2020 21:05 Ответить
пани Багинская - явно полька или еврейка: её смелое и упорное отторжение тупой совковой несвободы и ублюдочного насилия имеет ярко выраженное генетическое происхождение.
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20.10.2020 21:18 Ответить
так тАракан признал что он диктует "Закону"....- когда он на "Ростов"...
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20.10.2020 21:06 Ответить
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую - Цензор.НЕТ 9307
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20.10.2020 21:08 Ответить
На привеликий жаль, людей розумних та приципових, стає все менше і менше.
Є ймовірність, що бабуся не при повному розумі, але вона на стільки мала, що хочеться побажати жінці здоров"я, довголіття, та виконання мрій.
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20.10.2020 21:11 Ответить
Очень достойная оппозиционерка, чистенькая, аккуратная. Камнями -бутылками не бросается(всем бы так). Ну и бюджет пополняет не слабо.
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20.10.2020 21:13 Ответить
ви про поповнювати бюджет?
тоді я не з вами. в іншому згоден.
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20.10.2020 21:19 Ответить
Ну, как бы я из бюджета пенсию получаю. Так что вы должны меня понимать.
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20.10.2020 21:26 Ответить
вона теж на пенсії, я працюючий пенсіонер, тому, для чого ви акцентували поповнення бюджету білорусі штрафами старої, але принципової жінки?
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20.10.2020 21:34 Ответить
Я не работаю, тк пенсия устраивает, а это зависит от наполнения бюджета.
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20.10.2020 21:40 Ответить
ну мене 700 зелених не приваблюють
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20.10.2020 21:49 Ответить
ваша пенсія звісно більша
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20.10.2020 21:51 Ответить
Меньше. Но отдых(заслуженный) полезней для здоровья.
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20.10.2020 21:55 Ответить
Мой сосед подполковник, но он до 65 лет работал. Заканчивал как и многие пенсионеры сторожем. А мог бы безбедно тунеядствовать, как ты...
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20.10.2020 22:01 Ответить
Это каждый сам решает, как ему поступить(согласно конституции). У меня еще подсобное хозяйство, может тоже сторожа найму.
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20.10.2020 22:07 Ответить
Скоро у каждого ябатьки будет свой бесплатный сторож, представленный ему государством. Ну и харчи и кров над головой на халяву.
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20.10.2020 22:20 Ответить
А ведь есть такая штука-карма.За все накажут тебя или твоих близких людей.Задумайся.Запомни мой пост.
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20.10.2020 22:23 Ответить
Думаешь, пенсию убавят? Вполне возможно. Говорят, через 15 лет их вообще не будет.
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20.10.2020 22:29 Ответить
Лукашистов отправят в трудовые лагеря. И это будет не через 15 лет, а совсем скоро. Хоть на старости лет с тебя минимальный толк будет.
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20.10.2020 22:44 Ответить
Запомни мои слова,хорошо запомни.
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20.10.2020 23:29 Ответить
Ну не будешь ты на этом сайте нормально писать😂🌷
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20.10.2020 22:05 Ответить
То если 'силовик' в отставке, у них приличные пенсии. В 45 лет на пенсию с 50% от последнего месячного оклада. 800-1000 рублей пенсии это как зарплата большинства белорусов. У обычных работяг пенсия 300-500 рублей. В 63 года, у женщин в 58 начало выплат трудовых пенсий.
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20.10.2020 21:59 Ответить
Эта падаль лайкала 5 лет назад в новостях про смерть украинских солдат.Есть еще вопросы?
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20.10.2020 22:08 Ответить
так а чо ты ник такой узяу. литвин и лукашист так не бывает! все литвины бчбэшники. ты значит провакатор.
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20.10.2020 21:29 Ответить
Так и есть. Косит под дурачка-ябатьку.
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20.10.2020 22:21 Ответить
Я так понимаю, что бюджет пока не сильно пополняет. Сомневаюсь, что она прямо бросилась платить более 17 штук вечнозеленых.
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20.10.2020 21:29 Ответить
вот так маленькая птичка-невеличка может выклевать мозг... удоду
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20.10.2020 21:14 Ответить
Здоровья Нине Багинской и долголетия.
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20.10.2020 21:14 Ответить
Склеила бабка ласты диктатору)
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20.10.2020 21:18 Ответить
А не добавить ли к к фамилии "Лукашенко" приставку "милосердный? Ну есть же "***** таврический". Почему нет?
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20.10.2020 21:22 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Мазок на ковид

Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську - Цензор.НЕТ 9556
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20.10.2020 21:25 Ответить
Tam bolsinstve molodioz jest s takimi vzgliadami i protv sssr rezima samoznanca.U nix drugoje poniatije sovsem na oborot cem u rezima kak nado zit.
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20.10.2020 21:37 Ответить
kto tut besilsia za ruski ezik? esli takie patrioni to perehodite na latinitsu i zakanchivaiте s katsapogramotoi, ne?
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20.10.2020 21:44 Ответить
Лукашенко нет аналога даже в советское время. Он из более ранних эпох. В 18 веке Екатерина дарила придворным поместья с крепостными. В этом уникальность Лукашенко. Реинкарнация самое позднее именно 18 века. Что то вроде ИГИЛ в Европе. Уже в 19 веке отношения между людьми и властью в рамки демократии утвердились.

https://dni-ru.turbopages.org/dni.ru/s/polit/2020/10/5/461127.html

Лукашенко относится как к прислуге не только к сотрудникам своей администрации, но и к собственному народу. У Батьки отсутствует понимание того, что от него устали.
Недавно взаимоотношения Лукашенко с властью сравнили с разводящимися супругами. Батьку назвали отвергнутым мужем, который не может принять то, что ему нужно уйти.
Политолог Леонид Гозман убежден, что Александр Лукашенко живет в раннем феодализме. Дело в том, что президент Белоруссии считает себя господином, чья воля стоит на первом месте.
Эксперт отметил, что советское наследие не помешало белорусам превратиться в свободолюбивый народ, который не приемлет амбиции Лукашенко. Народ хочет жить в современной прогрессивной стране, а не в Средневековье.Гозман подчеркнул, что подобные Лукашенко диктаторы приписывают себе право "казнить" и "миловать" всех, кого захотят. Хоть Батька и вынужден на словах демонстрировать подобие легитимности и законности, но на деле он видит в своих руках безграничную власть. "Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных", - резюмировал эксперт.
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20.10.2020 21:44 Ответить
Обязанности начальника, руководство подчиненными.Он не обязан с ними водку пить.
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20.10.2020 21:59 Ответить
Законы должен соблюдать, а он людей своей собственностью считает и ни в какую в отставку. Лукашенко проиграл выборы и сфальсифицировал их!
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20.10.2020 22:03 Ответить
Проигравшие(даже в лото) всегда плачут.
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20.10.2020 22:14 Ответить
А некоторые пробуют с автоматами без рожка бегать с выпученными глазами.
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20.10.2020 22:23 Ответить
Ваши президенты тоже из всяких орудий стреляли, даже на самолетах летали.
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20.10.2020 22:31 Ответить
Ну этот явно бегал с желанием отстреляться по своим же согражданам, которые его на буй послали на выборах. Вот только никто не посоветовал малохольному рожок пристегнуть сперва к автомату.
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20.10.2020 22:38 Ответить
Если бы ты послужил в армии, то знал, когда рожок пристегивают, когда отстегивают.
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20.10.2020 23:06 Ответить
Вот ты послужил и тебя в ябатьку скорчило.
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20.10.2020 23:12 Ответить
слышчь, ябатька пи№здуй к себе на приусадьбу с пензией сваей и не лезь сюда провоцировать нас.. пока нормално жив и доволен...
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21.10.2020 01:24 Ответить
С Багинской у Луки цугцванг случился. Она не платит штрафы - прекрасный пример для беларусов в стратегии мирных протестов и других актах гражданского неповиновения. Арестовать Нину или ее имущество - во сто крат усилить массовость акций, патриотических граффити, партизанских акций.
Лука становится обузой для "элиток" - нерукопожатность грозит лишением западной медицины, увеселительных поездок, бизнеса и т.д.
Скоро на стороне упыря останутся только самые отмороженные садисты, которым в силу тяжести преступлений нет пути назад.
Круг для упыря неумолимо сужается...
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20.10.2020 21:55 Ответить
Старушка достойна уважения..несоизмеримо больше чем "мужчины" стоящие в кольце женщин - типа мирный протест
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20.10.2020 21:57 Ответить
Вот этой милой даме и надо вручить Нобелевскую премию мира. Потому , что эта женщина- настоящая патриотка своей страны .
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20.10.2020 22:38 Ответить
Скоро на всех экранах - Житіє и благіъ дєяния Бацьки Мінскаго.
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20.10.2020 23:43 Ответить
Бабуля-кремень...в отличии от сцыкотных чайников в шлемах!
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20.10.2020 23:46 Ответить
Еще тот кремень. Ей и прокацапская оппозиция в подметки не годится... Там видно как великавозрастные бивни в белых кросах фотают-сэлфятся, но никто за бабуську не подвязывается.
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21.10.2020 00:37 Ответить
И Д И О Т !!!
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21.10.2020 05:31 Ответить
Очень яркая личность . Умная женщина, в отличие от тех же крымских наших бабушек, задурманенных телевизором и звавшим путена. Символ свободной Беларуси
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21.10.2020 06:23 Ответить
Бабка троль
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21.10.2020 07:53 Ответить
 
 