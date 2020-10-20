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Баннеры в поддержку книги "Дело Василия Стуса" вывесили на центральном мосту в Днепре. ФОТО

На центральном мосту в Днепре 20 октября состоялась акция в поддержку книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Днепровские активисты вывесили баннеры с цитатами из книги - те, которые, по решению Дарницкого районного суда Киева 19 октября, запрещены к распространению. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как рассказал организатор акции Владислав Мельничук, таким образом они хотят привлечь внимание к роли адвоката Виктора Медведчука в процессе над Стусом.

Баннеры изготовили за счет неравнодушных горожан, сбор объявили в соцсетях. Собрать удалось больше, чем стоят баннеры, и оставшиеся деньги активисты планируют потратить на закупку книги Кипиани для библиотек и школ.

Баннеры в поддержку книги Дело Василия Стуса вывесили на центральном мосту в Днепре 01

Также на Цензор.НЕТ: Запрет книги "Дело Василия Стуса": киевляне организовали "чтения при свечах" под Печерским райсудом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Почему Медведчук боится Стуса? Полный разбор. ВИДЕО

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Автор: 

Днепр (4418) Кипиани Вахтанг (48) Медведчук Виктор (1789) Стус (94)


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Топ комментарии
+21
Баннеры в поддержку книги "Дело Василия Стуса" вывесили на центральном мосту в Днепре - Цензор.НЕТ 671
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20.10.2020 22:02
+13
Медведчук - молодец, хорошую рекламу сделал для книги
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20.10.2020 21:59
+12
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 22:29
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Медведчук - молодец, хорошую рекламу сделал для книги
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20.10.2020 21:59 Ответить
О-оо! Может Днепр не такой уж и пропащий?
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20.10.2020 22:00 Ответить
да он и не был никогда пропащим. Протасов же, Литовченко. %)
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20.10.2020 22:02 Ответить
Конечно, нашлось 5 человек на миллион
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20.10.2020 22:03 Ответить
ой не банери треба підвішувати, дивний ми нарід.......... .
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20.10.2020 23:02 Ответить
Понимаю что имел ты в виду другое, но подобными заявлениями ты несколько оскорбляешь патриотов Украины в Днепре.
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20.10.2020 22:10 Ответить
Я не хтив.
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20.10.2020 22:12 Ответить
А чому знов ті самі граблі-Днепр,чому не Днипро (рос.) !! Топоніми не перекладаються , а пишуться транскрипцією !!)))
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20.10.2020 22:31 Ответить
Надо-было у мертвечины на воротах повесить
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20.10.2020 22:02 Ответить
Баннеры в поддержку книги "Дело Василия Стуса" вывесили на центральном мосту в Днепре - Цензор.НЕТ 671
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20.10.2020 22:02 Ответить
О, слопатоедное только с чеченской бутылки слезло, и давай в ынтырнэтах кукарекать.
Это тебе не "чеченя круто" кричать, свинособака...
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20.10.2020 22:07 Ответить
уже много книг написано про методы советской пропаганды и про фейки, но вам до сих пор нею юзают)))
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20.10.2020 22:10 Ответить
причому тут банер ? медведчука треба причепить
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20.10.2020 22:12 Ответить
А где тушка под баннером.
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20.10.2020 22:12 Ответить
В каждом городе такой банер должен висеть.
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20.10.2020 22:20 Ответить
НАЦКОРПУС ГДЕ ВЫ? Пороха свинками закидали каждая стоит 214 грн кстати,и если вы последовательны прийдите под офис этого дьявола Мертвечука и закидайте его игрушками дьявола ато сразу кидается в глаза что поездка в Москву не один раз сошла с рук ноль реакции под судом Антоненко вас никогда не было книги Стуса ноль реакции пропагандона росии приехавший к Мертвечуку также ноль ни пикета ни на сайте нацкорпуса ничего нет только недавно был пикет против рекламы лгбт тц Гуливер ну и в парке Шевченко на гей параде в этом вы мастера а как важное чтото для страны вас и в помине нет Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9876 Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4030
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20.10.2020 22:23 Ответить
НАЦКОРПУС ГДЕ ВЫ? -Понабирали в рот гівна і не мукають! грошові трансфери ще не надійшли!
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20.10.2020 22:27 Ответить
Всі радикали в усьому світі фінансуються кремблем. Аксіома.
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20.10.2020 22:32 Ответить
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20.10.2020 22:51 Ответить
Вялись за кума самого *****? А йому до лампочки.
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20.10.2020 22:29 Ответить
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 22:29 Ответить
Переконати істоту з паранноїдальною маячнею"Русского мира" в голові ,практично не можливо !!)))
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20.10.2020 22:36 Ответить
руSSкій мір виховує таких "істот" з дитячих садків, не щкодуючи ні грошей, ані зусиль.....
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21.10.2020 00:14 Ответить
Молодці! Нє то шо грьобані аваківські нацжони!
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20.10.2020 22:36 Ответить
https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/kievlyane-pod-sudom-ustroili-massovoe-chtenie-zapreschennoj-knigi-delo-vasiliya-stusa-foto-i-video.htm Киевляне под судом устроили массовое чтение запрещенной книги "Дело Василия Стуса". нужно ещё чтения продолжить у выборочных штабов ОПЗЖ
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20.10.2020 22:41 Ответить
На центральном мосту в Днепре 20 октября состоялась акция в поддержку книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Источник: https://censor.net/ru/p3225961

Підтримую - Медведчук то ВІДРИЖКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
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20.10.2020 22:49 Ответить
https://inlviv.in.ua/lviv/podyakujte-poroshenkovi-farion-***********-shho-suddyu-yaka-zasudyla-knygu-pro-stusa-pryznachyv-svoyim-ukazom-p-yatyj-prezydent «Подякуйте Порошенкові» - Фаріон стверджує, що суддю, яка засудила книгу про Стуса, призначив своїм указом п'ятий президент

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Які тут претензії до націоналістів ?! Спочатку ВИ голосуєте за всяких Порошенків - Зеленських - Медведчуків, а потім у всьому звинувачуєте націоналістів ?! Спочатку подивіться на себе у дзеркало !
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20.10.2020 23:36 Ответить
Метведчук говорит что не против от лица Украины руководить оккупированным российскими войсками Крымом и частью оккупированного юго востока Украины,чтобы помочь чем то народу ,который находиться в оккупации больше шести лет. Он говорит что его любят все украинцы.
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20.10.2020 23:39 Ответить
Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2805
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20.10.2020 23:39 Ответить
Нацкорпус и остальные поцреоты из-за своей тупости не знают даже кто такой Василий Стус.
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21.10.2020 00:29 Ответить
"Самый глупый из грехов дьявола - тщеславие".
Выиграл, называется, в суде ))))
Теперь все будут знать правду про мертвечука
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21.10.2020 01:23 Ответить
Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4944
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21.10.2020 08:54 Ответить
книгу можно заказать на якобо
доставка 3,11
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21.10.2020 12:41 Ответить
Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 859
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21.10.2020 14:05 Ответить
Медведчук неуклонно придерживается своей линии со времен работы со Стусом, книга только укрепляет его дух и веру в победу.
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21.10.2020 19:07 Ответить
 
 