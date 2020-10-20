Баннеры в поддержку книги "Дело Василия Стуса" вывесили на центральном мосту в Днепре. ФОТО

На центральном мосту в Днепре 20 октября состоялась акция в поддержку книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Днепровские активисты вывесили баннеры с цитатами из книги - те, которые, по решению Дарницкого районного суда Киева 19 октября, запрещены к распространению. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как рассказал организатор акции Владислав Мельничук, таким образом они хотят привлечь внимание к роли адвоката Виктора Медведчука в процессе над Стусом.

Баннеры изготовили за счет неравнодушных горожан, сбор объявили в соцсетях. Собрать удалось больше, чем стоят баннеры, и оставшиеся деньги активисты планируют потратить на закупку книги Кипиани для библиотек и школ.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".