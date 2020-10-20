Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
... и тут Зе!презедента понесло...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я увидела банального пиарщика и циника. Когда мы все стояли на Майданах, он членом играл на рояле, - Сюмар о выступлении Зеленского в Раде. ВИДЕО
На правах рекламы
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе. ДОКУМЕНТ (обновлено)
Парахаботы, астанавитесь!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не сможет прикрыть Крымом ползучую капитуляцию и собственную беспомощность, - Турчинов
Это действительно страшно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам
Краткое содержание ежегодного послания к Раде
Затверджено форму урни для проведення опитування Президента
Уточняющий вопрос
Прививка "русского мира"
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.э...э..э.ээ..
.
.э...э..э.ээ..
Без найвищих у світі тарифів нам економіку не підняти. Олігархи піднімають нашу економіку. Тому нам Ахметову треба дякувати, що він купив у Лондоні королевський палац за мільярд. Він - молодець, а ми у нього Криворіжсталь забираємо... Нехай ще таріфи піднімає, ми потерпимо
В параше две беды - дураки и дороги.
Мабуть, щось пішло не так...
"я подарю вам всем подарок, его пока не открывай - пока я не захлопну двери и не уеду из страны." - Зелупин
Над штабом по боротьбі з ковідОм сміялась в голос. Хоча мені теж страшно, як і геніальним фотожаберам.
А вам, Максим Перепелиця, дам одну гривню. Ви ж продажний троль? А гривня на дорозі не валяється
___________
Що можу сказати пану "анатолію"? Дякую за визнання
Якщо з країною щось станеться лихе , наприклад - реванш візмуть справжні риги і вона повернеться в кацапське стойло , я ,таких як ти з сулімою - абинепорошенківців , буду вважати за ворога ( нарівні з кацапами і сепарами ) , якого треба фізично знищувати . .
Пишу це - від душі , а не просто ради красивих слів ..
.