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Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

... и тут Зе!презедента понесло...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я увидела банального пиарщика и циника. Когда мы все стояли на Майданах, он членом играл на рояле, - Сюмар о выступлении Зеленского в Раде. ВИДЕО

Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

На правах рекламы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Парахаботы, астанавитесь!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не сможет прикрыть Крымом ползучую капитуляцию и собственную беспомощность, - Турчинов

Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Это действительно страшно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам

Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Краткое содержание ежегодного послания к Раде

Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Затверджено форму урни для проведення опитування Президента

Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Уточняющий вопрос

Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Прививка "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

ВР (29246) Зеленский Владимир (20362) Медведчук Виктор (1789) политика (6967) фотожаба (14389)


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Нас нет, а вас?

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9470
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21.10.2020 01:22
+55
Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8955
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20.10.2020 23:54
+48
Чернівці... "патамушта прахвесионали!"))
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1134
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21.10.2020 01:10
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Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8955
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20.10.2020 23:54 Ответить
Чернівці... "патамушта прахвесионали!"))
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1134
показать весь комментарий
21.10.2020 01:10 Ответить
https://uploads.disquscdn.com/images/92822be5b8fc58c66b6833daa376b958a2f885c4a7841327b5ea228c4f73a8c8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7f406e6128a51cf8ab9307a46db807af6b134c2d9e647ff7b751e6050cc48fc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5457a09f3e4a5f8f78c0a581165925ae2a1c7b9cffaae867674408928735ba06.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b3d169a36992c409cfb5f8305e16d16de32b977de4cb837a845d5a48d300698d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c826dc53f8cb2a33080b28acc1e88cb5180013c33ddada879dce99ac19afaa6e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e298d5654e732f5ee5c43aec6ab790b77f88fffd7fc78758163a89d5b457f609.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b3cc9fb84184a6a6742a8d0cfe16db5229d70fc20832703bfc0cb31d90b8c78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/725aa08ba714b3193323b0a5530a3add607a7cddc02fb3ed94a1d4080046a536.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/fdadcf90bd55cb6214e5004b5cf3a917738b2450b29c7897eda08e60bfe21c6c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/affe35a86fe7c8cf95b5efddc269422bfd7614d462a23da1f6b9f195cb747d2f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/905b3ca1361ff3062b4bb7b2df14602615ff28884a1e97a020e9d027b88d9267.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/affe35a86fe7c8cf95b5efddc269422bfd7614d462a23da1f6b9f195cb747d2f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/da9ceaec9b8dd702ff6e0803be48e319748c575bcfb5f5ec2586d0c2b2774a04.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e24e6ad4c1c03454b29c6c07cdcc8b5c4baead612d351df43c607808ca8d86d4.png https://uploads.disquscdn.com/images/e24e6ad4c1c03454b29c6c07cdcc8b5c4baead612d351df43c607808ca8d86d4.png https://uploads.disquscdn.com/images/94ecec91235589e3d09a1c77031dd9d3a489b8653560d624db58c6fd2ecb6663.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5139c856c48ea2763bfa571e20f644f8311634a65bb59bbc7aebfa31288489aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5b5d6a57aee5101d2da0b5bee5e6673443e9e2e88a6e030d00195d27bc272513.jpg

.э...э..э.ээ..

.
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21.10.2020 00:00 Ответить
https://uploads.disquscdn.com/images/92822be5b8fc58c66b6833daa376b958a2f885c4a7841327b5ea228c4f73a8c8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7f406e6128a51cf8ab9307a46db807af6b134c2d9e647ff7b751e6050cc48fc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5457a09f3e4a5f8f78c0a581165925ae2a1c7b9cffaae867674408928735ba06.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b3d169a36992c409cfb5f8305e16d16de32b977de4cb837a845d5a48d300698d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c826dc53f8cb2a33080b28acc1e88cb5180013c33ddada879dce99ac19afaa6e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e298d5654e732f5ee5c43aec6ab790b77f88fffd7fc78758163a89d5b457f609.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b3cc9fb84184a6a6742a8d0cfe16db5229d70fc20832703bfc0cb31d90b8c78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/725aa08ba714b3193323b0a5530a3add607a7cddc02fb3ed94a1d4080046a536.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/fdadcf90bd55cb6214e5004b5cf3a917738b2450b29c7897eda08e60bfe21c6c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/affe35a86fe7c8cf95b5efddc269422bfd7614d462a23da1f6b9f195cb747d2f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/905b3ca1361ff3062b4bb7b2df14602615ff28884a1e97a020e9d027b88d9267.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/affe35a86fe7c8cf95b5efddc269422bfd7614d462a23da1f6b9f195cb747d2f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/da9ceaec9b8dd702ff6e0803be48e319748c575bcfb5f5ec2586d0c2b2774a04.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e24e6ad4c1c03454b29c6c07cdcc8b5c4baead612d351df43c607808ca8d86d4.png https://uploads.disquscdn.com/images/e24e6ad4c1c03454b29c6c07cdcc8b5c4baead612d351df43c607808ca8d86d4.png https://uploads.disquscdn.com/images/94ecec91235589e3d09a1c77031dd9d3a489b8653560d624db58c6fd2ecb6663.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5139c856c48ea2763bfa571e20f644f8311634a65bb59bbc7aebfa31288489aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5b5d6a57aee5101d2da0b5bee5e6673443e9e2e88a6e030d00195d27bc272513.jpg

.э...э..э.ээ..
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21.10.2020 00:00 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3168
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21.10.2020 00:05 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 124
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21.10.2020 08:52 Ответить
"кошовий" явно походить не від мавпи, як всі нормальні люди, а від бегемота, мерзопикого й дурнуватого. Яка бридота!
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21.10.2020 09:08 Ответить
_Судя по зрачкам, ощущение что ********** на послании сегодня в Раде был под какими-то веществами.
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21.10.2020 00:06 Ответить
И не только сегодня нюхнул "для храбрости". Оно часто такое

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7134
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21.10.2020 00:21 Ответить
ППЦ... грёбаный наркоман и слуга кремля, другой - уголовник - и слуга кремля. Господи, за что?!
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21.10.2020 00:23 Ответить
За то, что не ценили и мало поддерживали пятого. А дебилы привели полшестого.
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21.10.2020 00:27 Ответить
мало пятый вас обкрадывал?
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21.10.2020 01:12 Ответить
Нас нет, а вас?

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9470
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21.10.2020 01:22 Ответить
Просто Зєля краде ще зухваліше і нахабніше, ніж Пєця. Пєцє ж аудит ніхто не проводив.
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21.10.2020 06:57 Ответить
Зате тобі аудит точно не потрібен. Навіщо обліковувати тирсу в твоїй голові.
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21.10.2020 07:17 Ответить
Якщо - аудит ніхто не проводив , звідки ти знаєш що Петя крав ?? .
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21.10.2020 08:02 Ответить
зачем Вы так жестоко с животным? они же разума не имеют и ответить Вам не могут!
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21.10.2020 08:20 Ответить
Ответить за свои действия действительно не может-привел на трон зе,но обвиняет в этом тех,кто его отродясь не поддерживал и всегда с ним боролся. Л-логика. Самая слабая сторона жулькопоклонников.
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21.10.2020 08:37 Ответить
Чому не крав? А мільярд до "Фонду президента", який він потратив на просрані вибори? До речі, порошнек явно мав перевірену інфу про те, що вувузєло - наркоман. Шо ж ти, гетьмане сиволапий, про це не розповів на всю Україну? Засцяв, да? Свій своєму око не виклює?
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21.10.2020 09:11 Ответить
А если аудит не проводили, и из всех типа "58 дел" нет ни одного о коррупции, а одна казуистическая лажа, то следует простой логический вывод --- вы, батенька, обычный тупой пистун. С чем вас и поздравляю.
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21.10.2020 09:52 Ответить
Не нас,а вас! Нам только добавлял.
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21.10.2020 03:03 Ответить
А ви що, Юльку хотіли? Знову Тисячу хочите? Мало вам однієї?
Без найвищих у світі тарифів нам економіку не підняти. Олігархи піднімають нашу економіку. Тому нам Ахметову треба дякувати, що він купив у Лондоні королевський палац за мільярд. Він - молодець, а ми у нього Криворіжсталь забираємо... Нехай ще таріфи піднімає, ми потерпимо
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21.10.2020 06:50 Ответить
Та йди вже ліки прийми.
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21.10.2020 07:18 Ответить
ванька, ты опять перекрасился? понимаю, выборы, баблокос. тебя еще не турнули из белого братства за двоежопие? на выборах пару тысченок заработаешь, поправишь здоровье
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21.10.2020 07:22 Ответить
Жульку хочешь только ты и еще пару слабоумных олигофренов. Судя по ее рейтингу. И да,отродясь не видел ее мифическую тысячу. А получившие ее пенсы ,как откровенную взятку переб выборами,уже наверное давно просрали ее в Вальгалле.
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21.10.2020 08:43 Ответить
Ванья, Криворіжсталь належить індусу, якщо ти не в темі.
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21.10.2020 09:13 Ответить
Перша фотка особлива. Показує його суть.
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21.10.2020 00:25 Ответить
Таки да. Маленькое, подленькое, завистливое и мстительное ЧМО с комплексом недонаполеона.
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21.10.2020 00:29 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8682
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21.10.2020 22:56 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 652
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21.10.2020 00:21 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2742
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21.10.2020 00:16 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8042
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21.10.2020 00:16 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7038
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21.10.2020 00:17 Ответить
Бажано з молоком, щоб часу на відосікі не було...
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21.10.2020 18:31 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7652
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21.10.2020 00:20 Ответить
Конченный п…, предатель , подонок 🤬 🤢🤡🐲🐒************
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21.10.2020 09:06 Ответить
Странно... Картинка с парашного сайта...
В параше две беды - дураки и дороги.
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9041
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21.10.2020 00:21 Ответить
Виходить, що і в нас дурнів вистачає.
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21.10.2020 00:26 Ответить
На pikabu теж це фото.
Мабуть, щось пішло не так...
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21.10.2020 00:30 Ответить
ЗЕбіло. це реалії 2020 - тільки за наші гроші!
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21.10.2020 03:38 Ответить
Наконец-то мы увидели, что означает кацапское пожелание "Скатертью дорога!".
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21.10.2020 07:10 Ответить
Все конечно очень смешно - если бы не было так страшно за Украину !!!...
"я подарю вам всем подарок, его пока не открывай - пока я не захлопну двери и не уеду из страны." - Зелупин
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21.10.2020 00:26 Ответить
Затверджено форму урни для проведення опитування Президента
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9515
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21.10.2020 00:32 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3997
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21.10.2020 00:33 Ответить
Картинки из durdoma.
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21.10.2020 00:36 Ответить
Это точно. Но что поделаешь, раз мудрый нарид этот дурдом во власть выбрал, картинки-то только отражают суть происходящего в стране.
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21.10.2020 00:45 Ответить
https://durdom.in.ua/ Если тебя это возбуждает, зайди и возбудись.
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21.10.2020 01:04 Ответить
Бідолашне, найскоршого тобі одужання
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21.10.2020 07:21 Ответить
Жаби - бімби!!!
Над штабом по боротьбі з ковідОм сміялась в голос. Хоча мені теж страшно, як і геніальним фотожаберам.
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21.10.2020 03:41 Ответить
ах, как остроумно, свежо.
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21.10.2020 04:27 Ответить
Над ким смієтесь? Над собою смієтесь! Це ви вже півтора року спостерігаєте це непорозуміння на Першому місті і досі не спромоглись вийти на вулицю з вимогами дострокових. Навіть в мережах вимагати духу не вистачає. Сміються вони...
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21.10.2020 06:54 Ответить
ваня ты идиот или у тебя биполярочка? это ты же и такие как ты привел это недоразумение к власти. это ты рассказывал "если чо - сметем". ну иди, сметай.
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21.10.2020 07:24 Ответить
Дуже прошу тебе і всіх платних мародерських тролів російського шпигуна Порошенка(яких на сайті 90%) мені не відповідати. Я з людьми спілкуюсь.
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21.10.2020 07:28 Ответить
с какими "людьми" ты "спілкуешься"? ты написал пост под новостью! у тебя люди только в твоей тупой башке. ты можешь назвать того кто хочет с тобой "спілкуватись"? ты мем цензора.
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21.10.2020 08:29 Ответить
Зі мною не спілкуються, але я - мем. Це означає, що мене читають!!!!!!
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21.10.2020 08:40 Ответить
Гордишься ,что стал мемом тупости , ангажированности и неадекватности? Мои поздравления поклоннику ваны.
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21.10.2020 08:48 Ответить
Это значит, что ты укольчик пропустил, и не один 😄
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21.10.2020 08:50 Ответить
Тоесть бананами друг в друга кидаете?
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21.10.2020 13:15 Ответить
Над твоїм вибором сміємось , а не над собою . . Це ти винуватий що зечмо біля корита , ти за нього голосував -агітував , говорив - хуже нє будєт , а тепер вимагаєш дострокових . Ну от і скажи тепер , ти не хворий ? Як можна бути таким телепнем суліма ?? .
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21.10.2020 08:13 Ответить
Ще раз повторюю. Якщо зараз будуть дострокові вибори і у другий тур вийдуть два російських шпигуни Пєці і Зєля, то проголосую знову за Зєлю. А на наступний день буду вимагати йому відставку і дострокові. Бо Зєля слабкіший за Пєцю.
А вам, Максим Перепелиця, дам одну гривню. Ви ж продажний троль? А гривня на дорозі не валяється
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21.10.2020 08:19 Ответить
то проголосую знову за Зєлю)) ..... Ну от , навіть і лікар психіатр не потрібен . Все і так зрозуміло .Голосуй суліма ,, голосуй . Цікаво до чого ти так доголосуєшся . .
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21.10.2020 08:29 Ответить
Більше однієї гривні не дам, Максиме, не випрошуй. Можу запропонувати роботу в огороді.
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21.10.2020 08:39 Ответить
Ванька, возвращайся в палату, не зли санитаров
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21.10.2020 08:53 Ответить
Ты уникум ванюша. Больше насрать юле не смог бы никто и ни за какие деньги,даже если бы очень захотел это сделать. Именно из за твоей ,,деятельности,, читающие твои посты люди убеждаются,что жулька,как и ее немногочисленные поклонники,думают не о будущем Украины,ни о развитии Украины,ни о перспективах Украины,но только о троне для престарелой пятой точки неуемной до власти бабушки,на которой клейма уже ставить негде. Постоянная ложь,переобувание в воздухе,перевирание фактов и обвинение отружающих в своих ошибках и провалах и не дает твоей бахине добраться до столь желанного ей трона. Ты яркий пример каким точно не должно быть украинское общество. Что можно пожелать лично тебе? Пиши больше,пиши чаще. А народ сам разберется,кто прав кто виноват.
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21.10.2020 09:02 Ответить
Якщо навіть російский куратор тролів Цензора Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 600 https://censor.net/ru/user/437998 підключивсь до спілкування, то це означає, що пан Іван Суліма добре залив кацапам сала за шкіру.
___________
Що можу сказати пану "анатолію"? Дякую за визнання
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21.10.2020 09:20 Ответить
Вот вот. Именно об этом,я,ванюша и говорю-даже в кураторы троллей меня назначил. К черту факты,когда можно обсирать всех,клеймить и поливать выгодными тебе эпитетами и придуманными должностями порекручивая и придумывая бездоказательно обвинения. Пиши -пиши,пусть народ читает,сравнивает и оценивает. Твою глупость по отношению лично себя прощаю,ты давно на форуме заслужил снизхождение,учитывая твои природные пределы умственного развития.
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21.10.2020 09:36 Ответить
Вибач, кацапе, твою белькотню не розумію
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21.10.2020 19:26 Ответить
В огородє? 🤕🤕🤕 Потерпевшего малороса лохторат, однозначно...
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21.10.2020 13:19 Ответить
Та ні. Винуватий порошнек, який своєю пожадливістю, брехливістю й зрадництвом привів до влади вувузєлу.
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21.10.2020 09:15 Ответить
Не бреши ,, Петро тут ні до чого ,, він для країни робив все правильно , наскільки міг . Малороса Зе до влади привів ти і суліма , і подібні вам барани , які наслухались кацапскої брехні про Порошенка , розтиражованої нашими олігарічними ЗМІ ,та продажними журнашлюхами . .
Якщо з країною щось станеться лихе , наприклад - реванш візмуть справжні риги і вона повернеться в кацапське стойло , я ,таких як ти з сулімою - абинепорошенківців , буду вважати за ворога ( нарівні з кацапами і сепарами ) , якого треба фізично знищувати . .

Пишу це - від душі , а не просто ради красивих слів ..
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21.10.2020 10:36 Ответить
Если бы хотя бы одна кандидатура была для замены, но наша ылита дотрахалась до зеленых жаб! Поэтому в нашем ставку и жаба - царь!
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21.10.2020 08:46 Ответить
А що, головлікаря ви вже в себе переобрали?
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21.10.2020 07:26 Ответить
Сегодня командует зеленая молодежная палата...
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21.10.2020 08:48 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7783
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21.10.2020 07:52 Ответить
ахахаха
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22.10.2020 10:52 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8950
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21.10.2020 07:53 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9915
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21.10.2020 07:55 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9246
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21.10.2020 07:59 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5323
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21.10.2020 08:04 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3185
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21.10.2020 08:18 Ответить
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21.10.2020 08:22 Ответить
Браво Марине Порошенко. Тонко и со вкусом
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21.10.2020 10:01 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5109

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21.10.2020 09:03 Ответить
Поки не почнуть фотожабити Порошенка, нічого дотепного на ресурсі не з'явиться. ІМХО
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21.10.2020 16:09 Ответить
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5797
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21.10.2020 19:13 Ответить
 
 