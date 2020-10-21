Ехали в роддом: в Ривненской области в ДТП погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате лобового столкновения легковых автомобилей на Ривненщине один человек погиб, еще двое были госпитализированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.
Смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 8:20 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Корнин.
Как установили следователи, водитель автомобиля "Honda" - 27-летний житель г. Ривне, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Volkswagen" под управлением 37-летнего жителя областного центра.
В результате ДТП травмы водитель и пассажирка "Volkswagen": мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, его 32-летнюю жену - в травматологию.
25-летняя пассажирка "Honda", которая находилась на последнем сроке беременности, от полученных травм погибла на месте. Ее мужа с различными телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение. Супруги ехали в роддом.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские будут устанавливать все обстоятельства смертельного ДТП.
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Самое страшное столкновение, это не боковое, не по касательной и не вылет на обочину! Самое страшное - это лобовое столкновение!!! Вылет на обочину пусть даже с кувырканием - меньшее зло (если конечно все умные и пристегнуты).
В таких ситуациях я был и места протиснуться обычно нет. Некоторые водители, видя, что их рискованно обгоняют и идет встречка, могут даже газку прибавить (а некоторые еще и левее взять), чтобы "наказать" вас за то, что вы их обогнали.....И таких персонажей каждый 2й!
Машину сразу списали как total loss и с аукциона в Украину где прилепили кое-как прежний бампер и всё - не бит не крашен.
Салон у неё целый совершенно
украина все таки пока не европа. вас там надо по поребриковски просто тупо *******. по другому не доходит. нет ремня - подача в рыло без объяснений.
По ушкодженням автівок видно що як би були використані ремені безпеки то насдідки могли бути не такі тяжкі. Але деякі люди не здатні робити висновки, вчитися й думають що з їми не станеться.... нажаль.