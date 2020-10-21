Ехали в роддом: в Ривненской области в ДТП погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате лобового столкновения легковых автомобилей на Ривненщине один человек погиб, еще двое были госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.

Смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 8:20 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Корнин.

Как установили следователи, водитель автомобиля "Honda" - 27-летний житель г. Ривне, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Volkswagen" под управлением 37-летнего жителя областного центра.

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В результате ДТП травмы водитель и пассажирка "Volkswagen": мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, его 32-летнюю жену - в травматологию.

25-летняя пассажирка "Honda", которая находилась на последнем сроке беременности, от полученных травм погибла на месте. Ее мужа с различными телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение. Супруги ехали в роддом.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские будут устанавливать все обстоятельства смертельного ДТП.







Фото: сайт полиции