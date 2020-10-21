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Новости Фото ДТП
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Ехали в роддом: в Ривненской области в ДТП погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате лобового столкновения легковых автомобилей на Ривненщине один человек погиб, еще двое были госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.

Смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 8:20 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Корнин.

Как установили следователи, водитель автомобиля "Honda" - 27-летний житель г. Ривне, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Volkswagen" под управлением 37-летнего жителя областного центра.

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В результате ДТП травмы водитель и пассажирка "Volkswagen": мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, его 32-летнюю жену - в травматологию.

Ехали в роддом: в Ривненской области в ДТП погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы 01

25-летняя пассажирка "Honda", которая находилась на последнем сроке беременности, от полученных травм погибла на месте. Ее мужа с различными телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение. Супруги ехали в роддом.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские будут устанавливать все обстоятельства смертельного ДТП.

Ехали в роддом: в Ривненской области в ДТП погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы 02
Ехали в роддом: в Ривненской области в ДТП погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы 03
Ехали в роддом: в Ривненской области в ДТП погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы 04
Фото: сайт полиции

ДТП (7673) беременность (80) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+10
Считайте три человека в Хонде погибли. А нехер было гнать как угорелый, что б на встречку выехать, на машинах в роддом едут планово, иначе - скорая.
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21.10.2020 08:08
+8
Біда що тут ще скажеш.
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21.10.2020 08:07
+8
Боже, яке горе.. що ж тебе заставило так їхати з дружиною та не народженим дитям....
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21.10.2020 08:43
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Ошибка оканчивающаяся смертельным исходом - попытка уйти от лобового столкновения на обочину встречного движения.
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21.10.2020 08:02 Ответить
Хотите сказать, что раз есть риск лобового столкновения, то нужно уже не сворачивать?! Ничего глупее я не слышал! Может еще и газку прибавить?!
Самое страшное столкновение, это не боковое, не по касательной и не вылет на обочину! Самое страшное - это лобовое столкновение!!! Вылет на обочину пусть даже с кувырканием - меньшее зло (если конечно все умные и пристегнуты).
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21.10.2020 09:36 Ответить
Вы в такой ситуации были? А я был, обгоняя фуру едущую в лоб машину на встрече, включил правый поворот и максимально прижался к фуре, было очень страшно, большое спасибо встрече, принял максимально к обочине, так и разошлись, больше я так не рискую. Случилось это на первых 10 тыс.км пробега.
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21.10.2020 09:49 Ответить
Просто, у вас была ситуация, где можно "протиснуться", вы рискнули и вам ПОВЕЗЛО - места хватило! А могло неповезти - вас бы черкануло и развернуло....половина вашей машины оказалась бы под фурой, по второй половине получили бы удар со своей полосы.....с вероятностью 90% в вашей машине погибли бы все и пристегнутые и непристегнутые (вас бы вырезали из той машины).
В таких ситуациях я был и места протиснуться обычно нет. Некоторые водители, видя, что их рискованно обгоняют и идет встречка, могут даже газку прибавить (а некоторые еще и левее взять), чтобы "наказать" вас за то, что вы их обогнали.....И таких персонажей каждый 2й!
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21.10.2020 10:00 Ответить
А вы не пробовали поставить себя на место другой стороны? Куда ему деваться?
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22.10.2020 04:05 Ответить
ваш пост - супер(но обгон явно неразумный), а супер - тому, кто на встречке пошел на обочину и не запаниковал.В первый год (или 10 тыс км) многие бьют машины -типа "я уже езжу круто".
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21.10.2020 10:01 Ответить
опять евробляхери
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21.10.2020 10:06 Ответить
Подушки не сработали на сером авто-явный евробляхер-корч уже бывший в ДТП. При нормальных авто с подушками и пристегнутыми отделались-бы только телесными повреждениями-салон у обеих авто целый
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22.10.2020 00:10 Ответить
А когда тебе на встречу выскакивают, то у тебя нет вариантов... Либо в лоб, либо вправо... Главное, чтобы тот кто выскочил, тоже не попер на обочину...
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22.10.2020 04:01 Ответить
вот тот второй вариант - если влево для него вильнет обгоняющий тебя - то есть такой термин для лобовых "встретились на обочине".Так что если успеть увидеть,что он петлянул в сторону обочины, то лучше остаться на дороге.
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22.10.2020 10:27 Ответить
Вот тут как раз плохо, что нет общих правил в такой ситуации... Можно "встретится" и на обочине и на дороге...
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22.10.2020 12:13 Ответить
PS Тут единого рецепта действий нет, иногда рискуя и действуя, даже вопреки статистике дающей больший процент выживания наоборот можно спасти себе жизнь. Так жизнь спасти может и непристегнутый ремень. И делать на этом основании выводы что нужно непристегиваться - глупо! Нужно понимать что больший шанс дает все же пристегнутый ремень. Каждый сам решает как ему действовать и идти в вабанк или нет
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21.10.2020 10:06 Ответить
Мне просто повезло, без всяких к вам претензий.
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21.10.2020 10:13 Ответить
Золоте правило : "Не впевнений - не обганяй!!!"
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21.10.2020 13:22 Ответить
Единственно правильное решение... А несколько раз бывал именно этой "втсречкой"... А у меня и не было других вариантов, кроме как уходить вправо... Слева сразу две машины в два ряда
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22.10.2020 03:57 Ответить
*А я несколько раз...
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22.10.2020 04:07 Ответить
Если обгонять придерживаясь правил безопасного обгона, то уходить никуда не надо никогда от слова совсем. Встречный авто внезапно появляется только тогда когда правила безопасного обгона нарушены. Если нет знака, запрещающего обгон, это еще не значит что это можно делать.
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21.10.2020 12:36 Ответить
Біда що тут ще скажеш.
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21.10.2020 08:07 Ответить
Закон Дарвина.Не умеешь ездить по правилам то не должен вообще.
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21.10.2020 16:42 Ответить
Считайте три человека в Хонде погибли. А нехер было гнать как угорелый, что б на встречку выехать, на машинах в роддом едут планово, иначе - скорая.
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21.10.2020 08:08 Ответить
Реформы Супрун в действии, про скорые можете забыть.
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21.10.2020 12:22 Ответить
Бабы с детьми гибнут не от реформы, а от того что от дерзких дебилов рожают.
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21.10.2020 12:32 Ответить
Может у женщины роды начинались, сложно судить с какой целью он это сделал.
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21.10.2020 22:36 Ответить
А что там судить? Как обычно, орала как бешеная давай быстрей...
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22.10.2020 04:11 Ответить
Співчутья загиблим, нари винуватцю.
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21.10.2020 08:08 Ответить
винуватець- муж погибшей.
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21.10.2020 08:18 Ответить
І йому з цим усе життя жити.
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21.10.2020 08:24 Ответить
если выживет....
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21.10.2020 09:34 Ответить
с таким на душе я даже не знаю как жить, вполне возможно что он убъет и себя
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21.10.2020 09:49 Ответить
не пристегнуте были вот и результат
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21.10.2020 08:39 Ответить
Цілком ймовірно, що вагітна не могла пристегнутися
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21.10.2020 08:55 Ответить
Есть ремни для беременных, но муж про такое скорее всего не знал, все что нужно знать об его заботе о жене.
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21.10.2020 12:26 Ответить
могла
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21.10.2020 23:07 Ответить
Боже, яке горе.. що ж тебе заставило так їхати з дружиною та не народженим дитям....
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21.10.2020 08:43 Ответить
А що їх примушує не користувався ременями безпеки?
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21.10.2020 14:49 Ответить
Царство небесное погибшей, выздоровления пострадавшим. А водителю, убившему свою жену и ребенка, премию Дарвина и реального срока за убийство.
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21.10.2020 10:08 Ответить
За рулём не муж был, судя по статье.
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21.10.2020 10:14 Ответить
Как не муж если сказано что супруги ехали в роддом.
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21.10.2020 10:38 Ответить
Будьте внимательней, пожалуйста.
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21.10.2020 18:32 Ответить
Цитата из статьи "Ее мужа с различными телесными..."
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21.10.2020 21:33 Ответить
Я тоже первоначально так понял... Прочитал второй раз, и понял что в Хонде было только ДВОЕ, муж с беременной женой...
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22.10.2020 04:15 Ответить
Вот вам и амеробиток, в который пожлобились поставить подушки...
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21.10.2020 10:19 Ответить
Похоже это Хонда Одиссей уже была бита в морду в штвтвх и датчики подушек все срабатывали.
Машину сразу списали как total loss и с аукциона в Украину где прилепили кое-как прежний бампер и всё - не бит не крашен.
Салон у неё целый совершенно
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21.10.2020 13:25 Ответить
У многих машин подушка безопасности не взрывается если человек не пристёгнут ремнём. Скорее всего они ехали без ремней.
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21.10.2020 22:23 Ответить
А про ребёнка почему нет инфы? Его же можно было спасти....
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21.10.2020 11:01 Ответить
Не тот уровень , вертолет не прислали, а кесарево на дороге перочинным ножом никто не будет делать и вообще сейчас все силы медицины брошены на борьбу с ковидом
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21.10.2020 12:08 Ответить
Ви мали на увазі на "велике будівництво" доріг а по факту великий розпил бабла?
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21.10.2020 15:14 Ответить
О чем ты? там от ребенка оказавшегося между непристегнутой мамой и торпедой осталась отбивная. Лобовой удар на ее стороне. Даже дверь сложилась. Там без шансов.
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21.10.2020 12:50 Ответить
беда...
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21.10.2020 12:59 Ответить
удар по фото не сильный. погибшие и тяжелые там потому что ремни никто не одел.

украина все таки пока не европа. вас там надо по поребриковски просто тупо *******. по другому не доходит. нет ремня - подача в рыло без объяснений.
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21.10.2020 12:16 Ответить
А сильный удар это когда об столб пополам разрывает?
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21.10.2020 12:51 Ответить
100% аби не тупили й використовували ремені наслідки не були б такі тяжкі.
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21.10.2020 14:47 Ответить
Да, инженеры свою работу сделали, салон у обоих авто цел. Но зачем ремни, они неудобные, одежду пачкают, и мы ж не лохи в ДТП попадать
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21.10.2020 15:22 Ответить
беда...
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21.10.2020 12:58 Ответить
Нехтування елементарними правилами безпеки призводить до трагічних насладків.
По ушкодженням автівок видно що як би були використані ремені безпеки то насдідки могли бути не такі тяжкі. Але деякі люди не здатні робити висновки, вчитися й думають що з їми не станеться.... нажаль.
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21.10.2020 14:45 Ответить
Ужасный случай.
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21.10.2020 23:48 Ответить
 
 