РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4071 посетитель онлайн
Новости Фото
3 850 7

С помощью взятки $40 тыс. нотариусу мошенники пытались перерегистрировать право собственности на здание в центре Одессы, - Нацполиция. ФОТО

С помощью поддельных документов и денежного вознаграждения государственному регистратору злоумышленники пытались перерегистрировать на другое лицо право собственности на здание в центре Одессы площадью более две тысячи квадратных метров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области

В сообщнии отмечается: "После передачи нотариусу фиктивных документов и 40-ка тысяч долларов США оба правонарушители были задержаны детективами следственного управления ГУНП, по силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения."

"Сейчас с фигурантами проводятся неотложные следственные мероприятия. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - отметил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Александр Саламаха.

С помощью взятки $40 тыс. нотариусу мошенники пытались перерегистрировать право собственности на здание в центре Одессы, - Нацполиция 01
С помощью взятки $40 тыс. нотариусу мошенники пытались перерегистрировать право собственности на здание в центре Одессы, - Нацполиция 02
С помощью взятки $40 тыс. нотариусу мошенники пытались перерегистрировать право собственности на здание в центре Одессы, - Нацполиция 03

Автор: 

мошенничество (1220) Одесса (7879) Нацполиция (16458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На задние в центре Одессы?
показать весь комментарий
21.10.2020 11:09 Ответить
Це очепатка чи Фройд?)))
показать весь комментарий
21.10.2020 11:10 Ответить
Этот новость уже был. Прямо вчера. У Цензора склероз?
показать весь комментарий
21.10.2020 11:14 Ответить
Право на заднее через взятку)
показать весь комментарий
21.10.2020 11:15 Ответить
Анал табу !
показать весь комментарий
21.10.2020 11:19 Ответить
За 40 тис. $ табу знімається
показать весь комментарий
21.10.2020 11:21 Ответить
не,ну тут табу не на анал,а на право собственности на него .на монополизм,так сказать
показать весь комментарий
21.10.2020 11:25 Ответить
 
 