С помощью взятки $40 тыс. нотариусу мошенники пытались перерегистрировать право собственности на здание в центре Одессы, - Нацполиция. ФОТО

С помощью поддельных документов и денежного вознаграждения государственному регистратору злоумышленники пытались перерегистрировать на другое лицо право собственности на здание в центре Одессы площадью более две тысячи квадратных метров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области

В сообщнии отмечается: "После передачи нотариусу фиктивных документов и 40-ка тысяч долларов США оба правонарушители были задержаны детективами следственного управления ГУНП, по силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения."

"Сейчас с фигурантами проводятся неотложные следственные мероприятия. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - отметил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Александр Саламаха.





