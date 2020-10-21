Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании. ФОТО
Злоумышленники в Киеве на улице Спасской порезали ножом агитационную палатку одной из политических партий и пытались убежать. Во время задержания правонарушители применили газовые баллончики. За содеянное им грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Так, вчера около 20:00 в Подольское управление полиции поступило сообщение о повреждении агитационной палатки одной из политических партий неустановленными лицами. Работники уголовного розыска, которые отрабатывали территорию и находились неподалеку от места совершения преступления, начали преследовать нарушителей, которые распылили газ. Несмотря на то, что полицейские получили химические ожоги глаз, они задержали одного фигуранта на месте, а его сообщника - впоследствии по адресу проживания.
21-летнего уроженца Николаева и 20-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал им меру пресечения - содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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P.S. а шарики это не партия
А они исправляют то что власть не хочет исправлять
https://twitter.com/nepozormene
https://twitter.com/nepozormene Не позор мене
Мухтара на прив'язі тримаю, бо скажений людей кусає
Я ще не пам'ятаю такої великої кількості реклами, як цього року, cpaна Слуга урода через кожен метр взагалі.
А можна детальніше? Що то за така "одна з політичних сил"? Бо може так трапитись, що йдеться про адептів ведмедчука (чи пєтушарія, чи ще якоїсь холєри). Тоді невдобно вийде - Тощому Тоші доведеться вибачатися перед "невстановленими особами".