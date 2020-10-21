Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании. ФОТО

Злоумышленники в Киеве на улице Спасской порезали ножом агитационную палатку одной из политических партий и пытались убежать. Во время задержания правонарушители применили газовые баллончики. За содеянное им грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вчера около 20:00 в Подольское управление полиции поступило сообщение о повреждении агитационной палатки одной из политических партий неустановленными лицами. Работники уголовного розыска, которые отрабатывали территорию и находились неподалеку от места совершения преступления, начали преследовать нарушителей, которые распылили газ. Несмотря на то, что полицейские получили химические ожоги глаз, они задержали одного фигуранта на месте, а его сообщника - впоследствии по адресу проживания.





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21-летнего уроженца Николаева и 20-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал им меру пресечения - содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.