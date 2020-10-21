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Новости Фото Местные выборы-2020
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Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании. ФОТО

Злоумышленники в Киеве на улице Спасской порезали ножом агитационную палатку одной из политических партий и пытались убежать. Во время задержания правонарушители применили газовые баллончики. За содеянное им грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вчера около 20:00 в Подольское управление полиции поступило сообщение о повреждении агитационной палатки одной из политических партий неустановленными лицами. Работники уголовного розыска, которые отрабатывали территорию и находились неподалеку от места совершения преступления, начали преследовать нарушителей, которые распылили газ. Несмотря на то, что полицейские получили химические ожоги глаз, они задержали одного фигуранта на месте, а его сообщника - впоследствии по адресу проживания.

Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании 01
Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании 02

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21-летнего уроженца Николаева и 20-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал им меру пресечения - содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Киев (25513) местные выборы (2752) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+39
Интересная эволюция: внезапно партия Шария стала "одной из политических сил", а патриоты - "хулиганами".
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21.10.2020 12:36
+15
Агитпалатку какой партии порезали? Это важно, дабы знать как реагировать.
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21.10.2020 12:36
+13
Петушариев порезали? Понять,простить,отпустить,наградить. И как можно скорее.
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21.10.2020 12:38
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Интересная эволюция: внезапно партия Шария стала "одной из политических сил", а патриоты - "хулиганами".
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21.10.2020 12:36 Ответить
Навіть краще і не скажеш. Там СН на фронт відправилися з представниками Шарія. Вони більше не приховуються, що Шарій є гілкою СН і виконує функцію збурювача суспільства
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21.10.2020 13:20 Ответить
Агитпалатку какой партии порезали? Это важно, дабы знать как реагировать.
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21.10.2020 12:36 Ответить
Неважно . Выбирать некого .
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21.10.2020 12:38 Ответить
Какая разница ...
P.S. а шарики это не партия
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21.10.2020 12:54 Ответить
А для мене завжди є вибір і він незмінний - Україна, патріотичні сили. Хоча ті, хто люто ненавидить Україну, вголос нав'язують думку, що голосувати нема за кого, а самі тишком нишком голосують за партії п'ятої колони типу слуг фуйла, шарія, медведчука і інших рабіновичів.
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21.10.2020 16:53 Ответить
Неважно какая силы палатка важно какая политсила у власти такое расплодила.
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21.10.2020 12:38 Ответить
Рыгов расплодили вы.
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21.10.2020 13:02 Ответить
Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании - Цензор.НЕТ 3044
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21.10.2020 12:40 Ответить
Нехорошей партии, но за это служащий Муниципальной варты и школьник, находящийся под следствием за еще 2 нападения, трагически попали в СИЗО на 2 месяца за ничто - всего 2 раза избили мужика, раздававшего газеты и ментов газом полили
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21.10.2020 13:00 Ответить
Петушариев порезали? Понять,простить,отпустить,наградить. И как можно скорее.
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21.10.2020 12:38 Ответить
Согласен, при условии что, от чувства безнаказанности после петушаров следующий будешь ты
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21.10.2020 12:43 Ответить
Да мне начхать,что ты там мелешь.
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21.10.2020 12:53 Ответить
Ты ради одного говна готов обелить любое другое говно, у рагулей других способов сделать что то в рамках закона и здравого смысла не бывает, ввиду отсутствия интелекта
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21.10.2020 16:04 Ответить
Где такие как ты и где здравый смысл,поц? Вас-ватных ублюдков надо развешивать на деревьях как гирлянды. Беспредельщик о рамках закона вещает. Тьфу,падаль.
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21.10.2020 16:21 Ответить
а если не отпустят - то ты согласен?
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21.10.2020 13:51 Ответить
Не понятно, почему эти смелые борцы всегда убегают?
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21.10.2020 12:39 Ответить
Робин Гуд тоже на месте ограбления не оставался
А они исправляют то что власть не хочет исправлять
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21.10.2020 12:56 Ответить
Про робин гудов - хорошо...., смешно.
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21.10.2020 13:17 Ответить
было бы еще смешнее если бы Робин попал тебе полутораметровой стрелой в глаз с расстояния в полкилометра (он такое практиковал)
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21.10.2020 13:52 Ответить
А чё им ждать? Цветы и конфеты от благодарных граждан?
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21.10.2020 13:13 Ответить
эффект от действа примерно такой же

https://twitter.com/nepozormene

https://twitter.com/nepozormene Не позор мене

Мухтара на прив'язі тримаю, бо скажений людей кусає

Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании - Цензор.НЕТ 9901
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21.10.2020 12:41 Ответить
Странная грызня за честную зарплату депутата . Коррупции нет ? Нет ? Не может быть !
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21.10.2020 12:43 Ответить
Будете сміятись... Але зарплату отримують тільки депутати Верховної ради... Всі решту депутати на громадських)) засадах...
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21.10.2020 12:51 Ответить
Тратять мілльйони гривень щоб людям хорошо жилося,ага)))
Я ще не пам'ятаю такої великої кількості реклами, як цього року, cpaна Слуга урода через кожен метр взагалі.
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21.10.2020 13:03 Ответить
А політичну силу знов не встановили? Якщо опзж то коли спіймаєте бешкетників видайте нагороду.
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21.10.2020 12:45 Ответить
Кажуть шо шаріястів... те саме!
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21.10.2020 13:02 Ответить
Ті ж яйця тільки в профіль.
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21.10.2020 13:04 Ответить
Не знаю, у кого какие ощущения, но я кожей чувствую, что предстоящие выборы покажут нам такие фальсификации, что "Шалости проФФессора" покажутся нам никчемной и не стоящей внимания забавой.
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21.10.2020 12:47 Ответить
Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании - Цензор.НЕТ 9148
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21.10.2020 12:50 Ответить
"...у Подільське управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження агітаційного намету однієї з політичних партій невстановленими особами".

А можна детальніше? Що то за така "одна з політичних сил"? Бо може так трапитись, що йдеться про адептів ведмедчука (чи пєтушарія, чи ще якоїсь холєри). Тоді невдобно вийде - Тощому Тоші доведеться вибачатися перед "невстановленими особами".
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21.10.2020 12:56 Ответить
нахрін така новина, коли не пишуть на яку саме партію напали "********" )))). Це шо, державна таємниця?? )))
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21.10.2020 13:10 Ответить
Какие нехорошие фулюганы. Осталось переловить тунеядцев, спекулянтов и расхитителей капиталистической собственности.
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21.10.2020 13:19 Ответить
Только из комментов, размещенных здесь, можна предполагать чью палатку порезали, если действительно путинского агента, тогда менты дебилы, а задержанных тогда жаль, тем более они должны были понимать, что за палатку и распыленный газ путинская судебная система Украины покарает их со всей строгостью "закона".
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21.10.2020 13:23 Ответить
Так петушарий - педофил! Если правоохранительные органы не работают, то вступает в дело - народный самосуд!
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21.10.2020 13:54 Ответить
А почему ты выгораживаешь педофила? Ты что тоже педофил!
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21.10.2020 14:03 Ответить
У врагов Украины не может быть здесь никакого имущества, тем более охраняемого на деньги налогоплательщиков
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21.10.2020 13:55 Ответить
Шариевиц, я в любом случае способен отдохнуть, и без твоих советов. Шарий не первый, кого ваша путлеровская банда раскручивала. Степень активности упоминания зависела от количества вложенных Ордой денег в своих проститутов. А ваше чмо "спалилось" еще когда показывало в ине-те подбитый украинцами ордынский танк, которые Орда тогда ввела на Донбасс, и уверяло что это подбитый танк украинской "хунты", тщатильнее надо работать агентуре, хоть я понимаю после того как очередная проститутка окажется неэффективной, будут еще другие. Мордор пока еще гребет валюту от Меркель и Макрона, надо же ее куда-то вкладывать, и будут еще такие же комментарии, под таким же поводам, от таких "законников", как ты. Но я не знаю чью палатку порезали, если той политической силы, которая защищает суверенитет Украины и безопасность украинского народа, тогда менты действовали бы правильно.
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21.10.2020 14:00 Ответить
Така хуцпистське сьогодення - захищати Україну, це незаконно. Законно - її знищувати.
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21.10.2020 17:08 Ответить
Вообще-то, по справедливости, все палатки, штабы и другие центры влияния вражеских структур (жопы, петушария, московского патриархата, медведчуковских телеканалов и прочее) в стране должны быть вполне законно атакованы УКРАИНСКИМИ службами безопасности, полиции и другими ГОСУДАРСТВЕННЫМИ органами (вплоть до ВСУ) т.к. все эти организации принимали присягу на верность Украине...
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21.10.2020 13:50 Ответить
Если чуваки порезали палатку партии педофила петушария или опеЗЕже то все правильно сделали! Колаборантам - не место на наших улицах!
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21.10.2020 13:52 Ответить
 
 