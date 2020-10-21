С 21 октября по 1 ноября МВД переходит на усиленный вариант несения службы, - Яровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С 21 октября по 1 ноября Министерство внутренних дел Украины будет работать в усиленном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

"С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполици. Особое внимание на перемещение всех групп", - сообщил Яровой.

Первый замминистра добавил, что до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Также, по его словам, под охрану уже взяли 1 340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2 729 полицейских.

"Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса", - сказал он.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что правоохранители взяли под охрану 35 объектов, осуществляющих избирательную документацию.

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"Полиция не предоставляет оценку любым политическим событиям, только предупреждает возможные провокации. Кроме того, поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", - сказал Клименко.

Кроме того, в Нацполиции обратили внимание на то, что полицейские будут контролировать масочный режим на участках.

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что ГСЧС выполнили все мероприятия, определенные МВД и готовы к обеспечению безопасности во время проведения местных выборов.

"Специалисты службы уже провели проверку на местах голосования. По результатам проверок выявлено 215 000 нарушений, из которых 120 000 - устранено. Привлечены к административной ответственности около 120 000 человек, которые подали административные иски в суды о полном или частичном закрытии более тысячи объектов", - сказал он.

Николай Чечеткин подчеркнул, что в день выборов будут усиленно нести службу более 42 000 спасателей и более 3000 специальной техники и 12 воздушных судов.



Фото: сайт МВД

Как известно, 25 октября в Украине запланированы местные выборы.