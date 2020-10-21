С 21 октября по 1 ноября МВД переходит на усиленный вариант несения службы, - Яровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С 21 октября по 1 ноября Министерство внутренних дел Украины будет работать в усиленном режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
"С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполици. Особое внимание на перемещение всех групп", - сообщил Яровой.
Первый замминистра добавил, что до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Также, по его словам, под охрану уже взяли 1 340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2 729 полицейских.
"Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса", - сказал он.
В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что правоохранители взяли под охрану 35 объектов, осуществляющих избирательную документацию.
"Полиция не предоставляет оценку любым политическим событиям, только предупреждает возможные провокации. Кроме того, поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", - сказал Клименко.
Кроме того, в Нацполиции обратили внимание на то, что полицейские будут контролировать масочный режим на участках.
В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что ГСЧС выполнили все мероприятия, определенные МВД и готовы к обеспечению безопасности во время проведения местных выборов.
"Специалисты службы уже провели проверку на местах голосования. По результатам проверок выявлено 215 000 нарушений, из которых 120 000 - устранено. Привлечены к административной ответственности около 120 000 человек, которые подали административные иски в суды о полном или частичном закрытии более тысячи объектов", - сказал он.
Николай Чечеткин подчеркнул, что в день выборов будут усиленно нести службу более 42 000 спасателей и более 3000 специальной техники и 12 воздушных судов.
Как известно, 25 октября в Украине запланированы местные выборы.
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