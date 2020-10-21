Шевченковский суд продолжил рассмотрение по сути дела Шеремета без допуска корреспондентов. ФОТОрепортаж

В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

На заседание впустили только операторов и фотографов, без корреспондентов, ссылаясь на карантин и новый рекорд заболеваний COVID-19 в Украине.

На заседании ожидают рассмотрение изменения меры пресечения обвиняемому Андрею Антоненко, который находится под стражей.

Также планируется завершение вступительного слова сторон защиты, рассказал корреспонденту Радио Свобода защитник Виталий Коломиец.

Под судом традиционо собрались активисты, требующие признать невиновность Антоненко и выпустить его на свободу.

















Фото - Олег Богачук

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.