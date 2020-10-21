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Новости Фото Пьяные за рулем
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Пьяный водитель устроил лобовое ДТП под Харьковом: погибли отец и дочь. ФОТОрепортаж

Полиция начала уголовное производство по факту столкновения автомобилей ЗАЗ и Toyota в районе развилки автодорог Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Белгород, в результате которого погибли 2 человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что иномарка двигалась со стороны города Дергачи в направлении улицы Салтовское шоссе. Автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ. В результате ДТП погибли 41-летний водитель и его 15-летняя дочь.

"Следователем открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пьяный водитель устроил лобовое ДТП под Харьковом: погибли отец и дочь 01
Пьяный водитель устроил лобовое ДТП под Харьковом: погибли отец и дочь 02
Пьяный водитель устроил лобовое ДТП под Харьковом: погибли отец и дочь 03
Пьяный водитель устроил лобовое ДТП под Харьковом: погибли отец и дочь 04

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Водитель и пассажир автомобиля Toyota в результате аварии не пострадали. По предварительным данным, оба молодых человека (19 лет и 21 год) находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они проходят медицинское освидетельствование.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что за рулем внедорожника находился 19-летний харьковчанин, который ранее привлекался к административной ответственности по ст. 130 (управление транспортными средствам лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоУАп Украины.

ДТП (7673) смерть (9218) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+26
Какой-то прокурор купит себе новый лексус когда отмажет этого ублюдка
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21.10.2020 13:52
+15
и не снимать с годик
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21.10.2020 13:57
+10
пока не начнут таких мажорных уродов жечь на месте вместе с машинами.... них.. не поменяется
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21.10.2020 14:10
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Какой-то прокурор купит себе новый лексус когда отмажет этого ублюдка
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21.10.2020 13:52 Ответить
лже мантиец купит- у него больше возможности...- но наживутся многие- факт...
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21.10.2020 15:11 Ответить
и не снимать с годик
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21.10.2020 13:57 Ответить
Папулька отмазки? Интересно.
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21.10.2020 13:59 Ответить
Будущий хозяин жызни только начал свой путь к успеху...
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21.10.2020 14:08 Ответить
пока не начнут таких мажорных уродов жечь на месте вместе с машинами.... них.. не поменяется
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21.10.2020 14:10 Ответить
Не почнуть. Нікому.
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21.10.2020 14:14 Ответить
тогда ситуация не изменится
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21.10.2020 14:16 Ответить
Самое интересное что наш наркоман клоун покрывает этих преступников
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21.10.2020 14:12 Ответить
Жах.... і знову п,янь та срань..
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21.10.2020 14:15 Ответить
у всіх містах і селах бандюки на машинах з 4-ма однаковими цифрами на номерах і з дванадцятьма подушками безпеки щоденно вбивають людей. І жити, як кажуть можновладці все краще і краще.
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21.10.2020 14:26 Ответить
Сколько ещё это будет происходить, всем по барабану.
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21.10.2020 14:50 Ответить
В старину действовал принцип талиона. Талио́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. tālĭo, от talis - такой же) - категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие. Принцип назначения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 уголовного наказания за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступление , согласно которому мера наказания должна точно, буквально соответствовать вреду, причинённому вследствие совершения преступления («око за око, зуб за зуб»). Молодой человек просто о нем не знает.
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21.10.2020 15:02 Ответить
..а хоть бы и знал- кому этот принцип применять..??- он его убил....................(((
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22.10.2020 00:28 Ответить
Вс'я п'янь їздить на дорогих авто.. знають що можуть відкупитися. Ще двоє загиблих на совісті дурного бидла.
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21.10.2020 15:11 Ответить
Це тепер і на совісті президента ,який відмінив закон про кримінальну відповідальність за водіня автомобілем в нетверезому стані,цей закон вступав в силу з 1-го липня 2020 року і проіснував два дні ,пожалів мажорів та всяку п'яну мерзоту,а тепер із за них стільки смертельних аварій.
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21.10.2020 15:36 Ответить
Очередные мажорные ублюдки.
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21.10.2020 16:06 Ответить
а зеленое чмо не подписало закон об уголовке за синьку за рулем....
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21.10.2020 17:58 Ответить
в этом случае и так уголовная ответственность.а учитывая возраст водителя и на какой машине он ехал то тут любые законы не подействуют.
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21.10.2020 18:21 Ответить
А соевый за ПЯТЬ лет почему не принял такой закон ?
В Германии давече ТРЕЗВЫЕ гонщики убили в покатушках человека - по ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет тюрьмы - это цивилизованная Европа ....
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21.10.2020 18:25 Ответить
а вам все третий год порох мнится, ну так вы его поменяли, чего же "хорошее" зеленое чмо не подписало закон? что мозги набекрень? зелепузики пердаки порвали и тут им порох виноват-не смеши клована придурок!
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23.10.2020 08:47 Ответить
Прошу прощения - их приговорили к ПОЖИЗНЕННОМУ

"Берлинских стритрейсеров приговорили к пожизненному сроку
Стритрейсеры устроили гонки в Берлине и рядом с универмагом KaDeWe протаранили джип - погиб человек. Суд приговорил их к пожизненному заключению."
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21.10.2020 18:28 Ответить
Но это же Европа - в Той же Греции привез нелегала - по 12 лет тюрьмы сразу за каждого без разговоров , в Вене (столица Австрии) после карантина разрешенная скорость для авто = 20 км/ч , и попробуй превысь , в Англии не то что убийство - простое покушение автоматически ПОЖИЗНЕННОЕ .
А у нас бандитов грузинских в центре ловят за разбой , и оказывается их судьи много раз уже отпускали за такие же преступления...
Европе такая страна с дикими законами нафиг не нужна ....
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21.10.2020 18:35 Ответить
П'яний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка - Цензор.НЕТ 4185П'яний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка - Цензор.НЕТ 4702

Стали известны личности водителя и пассажирки Lanos, которые погибли в ДТП утром 21 октября в Харькове, когда в авто влетел внедорожник Toyota, за рулем автомобиля Lanos был 41-летний подполковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и его 15-летняя дочь.
В Toyotе были два нетрезвые уродца. Один из них - сын бывшего полицейского начальника, который сразу же приехал на место и начал отмазывать сына.
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21.10.2020 19:13 Ответить
единственный подполковник честный на ланосе ездил и того укурок убил...
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23.10.2020 08:49 Ответить
я тоже так подумал (честно!)
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23.10.2020 09:29 Ответить
"4-10 лет буцигарни и лишение права управлять авто на 3 года"- за убийство 2 людей.Закон дурацкий. Надо судить как за умышленное убийство одного или нескольких человек и пожизненно лишать прав вождения.
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21.10.2020 20:15 Ответить
"4-10 лет буцигарни и лишение права управлять авто на 3 года"- за убийство 2 людей.Закон дурацкий. Надо судить как за умышленное убийство одного или нескольких человек и пожизненно лишать прав вождения.
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21.10.2020 20:19 Ответить
 
 