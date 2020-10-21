Пьяный водитель устроил лобовое ДТП под Харьковом: погибли отец и дочь. ФОТОрепортаж
Полиция начала уголовное производство по факту столкновения автомобилей ЗАЗ и Toyota в районе развилки автодорог Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Белгород, в результате которого погибли 2 человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно установлено, что иномарка двигалась со стороны города Дергачи в направлении улицы Салтовское шоссе. Автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ. В результате ДТП погибли 41-летний водитель и его 15-летняя дочь.
"Следователем открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Водитель и пассажир автомобиля Toyota в результате аварии не пострадали. По предварительным данным, оба молодых человека (19 лет и 21 год) находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они проходят медицинское освидетельствование.
В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что за рулем внедорожника находился 19-летний харьковчанин, который ранее привлекался к административной ответственности по ст. 130 (управление транспортными средствам лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоУАп Украины.
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