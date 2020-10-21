"Стус прийде за тобою", - активисты пикетируют концерт-холл в Николаеве, где проводит встречу с избирателями Медведчук. ФОТО

В Николаеве активисты пикетируют концерт-холл "Юность", где должен проводить встречу с избирателями лидер партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформа.

Они держат в руках плакаты "Стус прийде за тобою", "ОПЗЖ = смерть", "Миколаїв = Україна"

У входа собрались и депутаты облсовета от "ОПЗЖ", среди которых замечены и те, кто час назад отказался участвовать в сессии облсовета, будто "через пиар председателя облсовета". В частности, это Максим Невинчаный, Татьяна Демченко и некоторые другие. Между ними и представителями Нацкорпуса и "Свободы" время от времени возникают словесные перепалки.

На месте дежурят усиленные наряды полиции, которые пытаются не допустить силовых противостояний. Сейчас все обходится без столкновений.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".







