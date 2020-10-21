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"Стус прийде за тобою", - активисты пикетируют концерт-холл в Николаеве, где проводит встречу с избирателями Медведчук. ФОТО

В Николаеве активисты пикетируют концерт-холл "Юность", где должен проводить встречу с избирателями лидер партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформа.

Они держат в руках плакаты "Стус прийде за тобою", "ОПЗЖ = смерть", "Миколаїв = Україна"

У входа собрались и депутаты облсовета от "ОПЗЖ", среди которых замечены и те, кто час назад отказался участвовать в сессии облсовета, будто "через пиар председателя облсовета". В частности, это Максим Невинчаный, Татьяна Демченко и некоторые другие. Между ними и представителями Нацкорпуса и "Свободы" время от времени возникают словесные перепалки.

На месте дежурят усиленные наряды полиции, которые пытаются не допустить силовых противостояний. Сейчас все обходится без столкновений.

Смотрите также: Баннеры в поддержку книги "Дело Василия Стуса" вывесили на центральном мосту в Днепре. ФОТО

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Почему Медведчук боится Стуса? Полный разбор. ВИДЕО

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Стус прийде за тобою, - активисты пикетируют концерт-холл в Николаеве, где проводит встречу с избирателями Медведчук 01
Стус прийде за тобою, - активисты пикетируют концерт-холл в Николаеве, где проводит встречу с избирателями Медведчук 02
Стус прийде за тобою, - активисты пикетируют концерт-холл в Николаеве, где проводит встречу с избирателями Медведчук 03
Стус прийде за тобою, - активисты пикетируют концерт-холл в Николаеве, где проводит встречу с избирателями Медведчук 04

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Николаев (2149) Стус (94) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+19
Стуса уж нет сколько десятилетий, а его до сей поры боятся в московии, и продолжают судить ....
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21.10.2020 14:14
+18
Как там Медведчук, чтит память своего папочки гитлеровского полицая? Надо ему об этом напомнить и спросить? И всем украинцам напомнить, как этот прислужник нацистов отправлял украинцев на рабский труд в Рейх.
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21.10.2020 14:13
+16
в шайтанате Сушка упала под хабаровском надо выпить грамм 100 коньяка
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21.10.2020 14:15
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А хвороба про Covid-19 у Медведчука, то фейк?
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21.10.2020 14:10 Ответить
Кому быть повешенным, тому расстрела можно не боятся.
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21.10.2020 14:12 Ответить
Его не повесят, его в фекальном отстойнике утопят.
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21.10.2020 14:14 Ответить
Не надо пачкать говно разными медведчуками. Говно отторгнет такое, как медведчук.
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21.10.2020 14:19 Ответить
но для начала нужно зеленкой его рожу от прыщей намазать
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21.10.2020 14:51 Ответить
Він особисто від кума прийняв спутника.
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21.10.2020 14:40 Ответить
Та в курсі, і що той супутник виявився препаратом для худоби від ящуру.
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21.10.2020 14:42 Ответить
кацап вонючий может кто башку разобьет
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21.10.2020 14:12 Ответить
У нас та в Одесі можуть. Мало відчайдушних хлопів, але є і коли попадуть їм в поле зору колаборанти - начувайтесь падли.
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21.10.2020 14:39 Ответить
помню шуфричу тут нос набили.. хотя где его не били
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21.10.2020 15:03 Ответить
Ну, у нал алежке шторублей (Олег Царьов) наваляли за будь здоров.
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21.10.2020 18:54 Ответить
Все,кто встречается с мертвечуком-"законтаченные".
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21.10.2020 14:12 Ответить
Как там Медведчук, чтит память своего папочки гитлеровского полицая? Надо ему об этом напомнить и спросить? И всем украинцам напомнить, как этот прислужник нацистов отправлял украинцев на рабский труд в Рейх.
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21.10.2020 14:13 Ответить
То добре... є ще патріоти в Украіні.. (!) ...не всіх пересадили
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21.10.2020 14:14 Ответить
Стуса уж нет сколько десятилетий, а его до сей поры боятся в московии, и продолжают судить ....
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21.10.2020 14:14 Ответить
в шайтанате Сушка упала под хабаровском надо выпить грамм 100 коньяка
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21.10.2020 14:15 Ответить
О-ооо... Да? Хорошо же! Водила тоже перестал быть?
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21.10.2020 14:28 Ответить
нет, водилы живые
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21.10.2020 14:37 Ответить
Это печально.
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21.10.2020 14:41 Ответить
Дай Бо не остання))
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21.10.2020 14:46 Ответить
Хочу поздравить жителей Николаева.
Уникальный случай и проишествие в истории города Николаев! Подонок проводит встречу с дебилами.
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21.10.2020 14:17 Ответить
Судя по фоткам молодежь рубит бабло, при том не факт от они вообще из Николаева.
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21.10.2020 14:18 Ответить
рузьге, чого приперся?
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21.10.2020 14:22 Ответить
Падла по работе здесь.
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21.10.2020 14:29 Ответить
боюсь спросить, а что если тебе показать пустую бутылку, то какие сексуальные фантазии воспрянут в твоем недоразвитом калцапском мозгу ?
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21.10.2020 14:35 Ответить
Да я уже писал ,вы как белорусы с цветами ,на Медведчука это не действует ,только керосин помогает от Медведчуков 😡😡😡 Отпаивать надо
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21.10.2020 14:19 Ответить
Приезжай )) тут не початый край работы
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21.10.2020 15:21 Ответить
Вот, вам - кравчуччина и кучмизм в действии.
КПСС не была запрещена, агенты КГБ не были люстрированы.
В странах Балтии Медведчук должен быть получить 10 лет за пособничество репрессиям КПСС и КГБ.
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21.10.2020 14:20 Ответить
"Стус прийде за тобою", - активісти пікетують концерт-хол у Миколаєві, де проводить зустріч із виборцями Медведчук - Цензор.НЕТ 4925
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21.10.2020 15:52 Ответить
для ведмедчука потрібно ввести окрему статтю: антиукраїнська агітація. ото була б карма
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21.10.2020 14:21 Ответить
Мертвечуки "рулят" в Україні!!!
Падли обсілися охороною до них так просто і не доберешся!!
Свободі і НК респект!, ото хоч вони покажуть на парашних пальцем!!!
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21.10.2020 14:43 Ответить
Ех, треба було дочекатися, щоб він приїхав і всі розсілися
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21.10.2020 14:47 Ответить
А де ж поділися нац. дружини всякі там.. Коломойський мабуть зарплату затримує.
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21.10.2020 14:52 Ответить
В никалаеве рулит опа. Весь горсовет обсели, с криминалом бизнесы у них.
На выборах не за кого голосовать (((
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21.10.2020 14:57 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/politics/u-mikolaevi-napali-na-pensionera-iz-plakatom-proti-medvedchuka-v-rukakh-202010211232625 У Миколаєві напали на пенсіонера із плакатом проти Медведчука в руках
У Миколаєві стався інцидент біля концертного залу "Юність" - жінка напала на літнього чоловіка, який стояв з плакатом.

Пенсіонер влаштував монопікет із плакатом, на якому згадувалося ім'я Віктора Медведука. Невідома підійшла до нього і спробувала вирвати у нього плакат, обзиваючи його "комуністом". Коли це помітили інші активісти і стали привертати увагу поліції - жінка втекла.
До активіста підійшла поліція, однак правоохоронців активісти звинуватили в тому, що вони захищають тільки депутатів, а не простих людей і пенсіонерів.
Сам пенсіонер зізнався, що в нього після нападу сталася психологічна травма.
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21.10.2020 15:21 Ответить
У Миколаєві через протести скасували зустріч нардепів «Опозиційної платформи - За життя» Віктора Медведчука та Вадима Рабиновича з виборцями. Про це https://mycity.mk.ua/news/521846 повідомляє місцеве видання «Моє місто».
Зустріч Медведчука була запланована на 13:00 20 жовтня у концерт-холі «Юність». На ній Медведчук планував представити кандидата у мери Миколаєва від «ОПзЖ» Владислава Чайку.
Представники «Нацкорпусу» заблокували вхід до холу та не впускали нікого всередину. Вони тримали в руках плакати з написами «Стус прийде за тобою», «Чемодан - вокзал - Росія» та «ОПзЖ = смерть». Під будівлею чергували близько 50 представників поліції та Нацгвардії.Перед початком заходу там почали збиратися представники ОПзЖ, між ними та «Нацкорпусом» виникали суперечки, але сутичок не було.
У підсумку зустріч скасували. За https://mycity.mk.ua/news/521946 даними видання, Медведчук та Рабинович з Миколаєва поїхали в Одесу.
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21.10.2020 17:00 Ответить
Вот и выплыла правда о этом медведчуке который вещает что то о благе для Украины,а на самом деле это враг нашей страны вместе со своим опзж.
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21.10.2020 17:46 Ответить
Вот и выплыла правда о этом медведчуке который вещает что то о благе для Украины,а на самом деле это враг нашей страны вместе со своим опзж.
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21.10.2020 17:48 Ответить
 
 