"Стус прийде за тобою", - активисты пикетируют концерт-холл в Николаеве, где проводит встречу с избирателями Медведчук. ФОТО
В Николаеве активисты пикетируют концерт-холл "Юность", где должен проводить встречу с избирателями лидер партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформа.
Они держат в руках плакаты "Стус прийде за тобою", "ОПЗЖ = смерть", "Миколаїв = Україна"
У входа собрались и депутаты облсовета от "ОПЗЖ", среди которых замечены и те, кто час назад отказался участвовать в сессии облсовета, будто "через пиар председателя облсовета". В частности, это Максим Невинчаный, Татьяна Демченко и некоторые другие. Между ними и представителями Нацкорпуса и "Свободы" время от времени возникают словесные перепалки.
На месте дежурят усиленные наряды полиции, которые пытаются не допустить силовых противостояний. Сейчас все обходится без столкновений.
Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".
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Уникальный случай и проишествие в истории города Николаев! Подонок проводит встречу с дебилами.
КПСС не была запрещена, агенты КГБ не были люстрированы.
В странах Балтии Медведчук должен быть получить 10 лет за пособничество репрессиям КПСС и КГБ.
Падли обсілися охороною до них так просто і не доберешся!!
Свободі і НК респект!, ото хоч вони покажуть на парашних пальцем!!!
На выборах не за кого голосовать (((
У Миколаєві стався інцидент біля концертного залу "Юність" - жінка напала на літнього чоловіка, який стояв з плакатом.
Пенсіонер влаштував монопікет із плакатом, на якому згадувалося ім'я Віктора Медведука. Невідома підійшла до нього і спробувала вирвати у нього плакат, обзиваючи його "комуністом". Коли це помітили інші активісти і стали привертати увагу поліції - жінка втекла.
До активіста підійшла поліція, однак правоохоронців активісти звинуватили в тому, що вони захищають тільки депутатів, а не простих людей і пенсіонерів.
Сам пенсіонер зізнався, що в нього після нападу сталася психологічна травма.
Зустріч Медведчука була запланована на 13:00 20 жовтня у концерт-холі «Юність». На ній Медведчук планував представити кандидата у мери Миколаєва від «ОПзЖ» Владислава Чайку.
Представники «Нацкорпусу» заблокували вхід до холу та не впускали нікого всередину. Вони тримали в руках плакати з написами «Стус прийде за тобою», «Чемодан - вокзал - Росія» та «ОПзЖ = смерть». Під будівлею чергували близько 50 представників поліції та Нацгвардії.Перед початком заходу там почали збиратися представники ОПзЖ, між ними та «Нацкорпусом» виникали суперечки, але сутичок не було.
У підсумку зустріч скасували. За https://mycity.mk.ua/news/521946 даними видання, Медведчук та Рабинович з Миколаєва поїхали в Одесу.