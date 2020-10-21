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Не понравились стены в больнице: в Киеве мужчина жестоко избил врача металлическим стулом. ФОТОрепортаж

В киевской больнице №17 мужчина напал на врача из-за того, что ему не понравилось состояние стен в помещении медучреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Муниципальной Варты в Facebook.

"Больница №17. "Больному" не понравились стены помещения, из-за чего он трижды ударил по голове врача металлическим стулом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник был сразу задержан сотрудниками Муниципальной охраны.

"Врач госпитализирован. У него сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья", - говорится в сообщении.

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Не понравились стены в больнице: в Киеве мужчина жестоко избил врача металлическим стулом 01
Не понравились стены в больнице: в Киеве мужчина жестоко избил врача металлическим стулом 02
Не понравились стены в больнице: в Киеве мужчина жестоко избил врача металлическим стулом 03
Фото: Муниципальная Варта

Не понравились стены в больнице: в Киеве мужчина жестоко избил врача металлическим стулом 04

избиение (9797) Киев (25513) врачи (1515)


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Топ комментарии
+45
Ну может стены в тюряге ему понравятся больше, кто его знает?
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21.10.2020 15:06
+22
Маю надію, що стіни СІЗО йому прийдуться більш довподоби.
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21.10.2020 15:07
+17
Его надо в больнице оставить - для опытов.
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21.10.2020 15:06
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ну так ему надо два стула в руки и в раду запустить ..
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21.10.2020 15:05 Ответить
Его надо в больнице оставить - для опытов.
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21.10.2020 15:06 Ответить
Подожди, не спеши.
Нужно сначала выяснить за кого врач.
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21.10.2020 15:08 Ответить
Ну может стены в тюряге ему понравятся больше, кто его знает?
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21.10.2020 15:06 Ответить
Но к сожаоению у нас в стране виноватые оказывается сами потерпевшие, если это дело не возьмет на личный контроль товарищ Аваков.
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21.10.2020 15:20 Ответить
Маю надію, що стіни СІЗО йому прийдуться більш довподоби.
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21.10.2020 15:07 Ответить
В тюрьме теперь пусть заценит.
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21.10.2020 15:07 Ответить
Нужно было пациента поместит в частную больничку,а не в коммунальную с свдепоскими стенами и оборудованием
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21.10.2020 15:07 Ответить
откупится
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21.10.2020 15:08 Ответить
уже шуршит
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21.10.2020 15:27 Ответить
А че он так на врача? Мэр отвечает за коммунальные больницы. Надо было на Кличко со стулом броситься. Да видно кишка тонка до Крещатика добраться.
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21.10.2020 15:09 Ответить
На чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе? Не... это просто тупо.
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21.10.2020 15:43 Ответить
Прописать этому пациенту лечебное кровопускание и трехлитровую клизму пять раз в день.
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21.10.2020 15:09 Ответить
...чтобы ты, свинья, понимала, о чем речь - с тобой и говорят на свинячьем... Понимаешь, свинья?
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21.10.2020 15:15 Ответить
О ! Руссишешвайн !
То у тебе твоя срака хрюкає, пляшку просить.
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21.10.2020 15:15 Ответить
На фото стены как стены, ничего особенного.
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21.10.2020 15:13 Ответить
Сегодня стены,а завтра не понравится портрет Президента и к чему мы придём опять к революции? Вот на Московии один протестующий запустил пластиковый стакан в полицейского,так кремлёвский Фюрер сказал ,что сегодня пластиковый стакан,а завтра стрелять начнёт в полицейских,наверное судья даст пациенту 3 года тюрьмы.
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21.10.2020 15:13 Ответить
меньше верьте тому, что пишут наши сми, иначе у нас зепреЗедент будет вечно
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21.10.2020 15:17 Ответить
Вы думаете что Зеленский не будет на второй срок выбран, когда на финале будет Мертветчук и Зеленский? Придурковатость нарида Украины сразу не проходит
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21.10.2020 15:21 Ответить
Суровые украинские будни.
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21.10.2020 15:13 Ответить
И это ты нам, чмырь запоребриковый рассказывать, будешь?
В Кировской области избили врачей
В Новокузнецке неизвестные избили водителя скорой помощи
Врача и водителя скорой помощи избили в больнице Иркутской области
Достаточно?
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21.10.2020 15:20 Ответить
Тебе кацапские выложить, дебилоид?
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21.10.2020 15:48 Ответить
Не оправдываю, но и не верю, что дело в стенах. Скорее всего был конфликт "интересов", раз даже в новостях "больной" написано в кавычках
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21.10.2020 15:14 Ответить
А чиво он,яхидно улыбался и корчил рожи?
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21.10.2020 15:16 Ответить
скорее всего пациенту было отказано в медицинской помощи и он был послан врачом известном направлении.
В результате врач получил по голове.
А насчет стен - наши доблестные сми и не такую ересь могут придумать
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21.10.2020 15:16 Ответить
"Атказана ф помашьчі"? Ти там був? Можеш піти у своїх фантазіях далі, і висрати фразу типу "нападайушьчєва атпустіть і наґрадіть". Знаєш, ти заслуговуєш на свинське ставлення до себе як пацієнта лікарні і на некомпетентних лікарів-хабарників. Бидлу-бидляче "обслуговування"
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21.10.2020 15:22 Ответить
узбагойся)))
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21.10.2020 16:58 Ответить
Отправить его как подопытного кролика на медицинские эксперементы! Глядишь и вакцина от ковид появиться быстрей!
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21.10.2020 15:17 Ответить
Ой шо-то я сомневаюсь ,что из-за стен ...скорее всего пан доктор грубанул-хаманул ,зо шо и отхватил или запросил ни по чину ...
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21.10.2020 15:21 Ответить
Повторяю до усеру---пока не будет принят закон о короткостволе для всех---так и будет. А вот как примут---уже к утру так почти не будет, а через неделю окончательно так не станет. И сразу можно 40% с бюджета что на МВД ранее запланировали дать---так забрать на другое. И сократить там же запросто 25% личного состава! Да и просто а как же приятно иногда в жару потрогать прохладу воронёной стали растегнув кобуру---так, для себя! Как мороженное покушал по быстряку.
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21.10.2020 15:22 Ответить
Чушь. В таком случае подобный психоз может закончиться не травмой врача, а его смертью, ибо наличие короткоствола тебя от пули не защитит.
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21.10.2020 15:33 Ответить
По поводу закона об оружии личном всегда шли дебаты в разное время и в разных странах. Но есть одна железная закономерность---в тех странах, где пока такое не было введено---разрешение на короткоствол. А вот когда уже принято где либо было, или давно уже---дискуссии полностью отпадают. В Молдове уже больше 10 лет такому закону например. Речь ведь не о том кто быстрей передёрнет---а о ответственности за законно купленое оружие. Ведь тот у кого есть, но не по закону, всегда проиграет если достанет. И это сразу уравнивает момент. Ведь официальное оружие можно применять по закону. А левое нельзя---это ведь ходячая с тобой статья, даже если оружие не применилось. Этот закон просился запросто в 2015 г в разгар войны. Как ни странно---это тоже бы сработало. Одна из самых больших ошибок Пороха.
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21.10.2020 15:46 Ответить
Ну какая может быть ответственность у дебила, который стулом проламывает врачу голову?
У него что - мозги есть, что ли? Если такому крышу сносит - он хватает, что под руку попадется - стул так стул, пистолет, так пистолет и пускает в ход.
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21.10.2020 17:38 Ответить
Дебил или не дебил определяет єкспертиза и вьідает справку .
А вьі достаточно плохо представляете значение єтого слова, чтоб делать вьіводьі.

Используя медицинские терминьі для оскорблений широкая народная масса часто и не догадьівается о наличии у нее самой соответствующего диагноза
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22.10.2020 10:51 Ответить
Это не оскорбление - это определение умсвенных способностей кретина, который стулом проломил врачу голову. Ибо человек этот явно не обладает крепким умом и опасен для общества.
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22.10.2020 10:56 Ответить
это Степанова надо так отхерачить металлическим стулом за стену в больницу, по другому не доходит до них... но пож раздачу попал врач
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21.10.2020 15:44 Ответить
Нифига люди злые. Это все из-за бесконечного негатива в новостях.
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21.10.2020 15:44 Ответить
Не в новостях, а в жизни. Наяву.
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21.10.2020 15:54 Ответить
Саме для таких хворих!
Не сподобалися стіни в лікарні: у Києві чоловік жорстоко побив лікаря металевим стільцем - Цензор.НЕТ 4496
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21.10.2020 16:04 Ответить
Якщо йому не сподобався колір стін чи ще щось то нехай би сам купив матеріали та зробив ремонт за свій кошт. А пику товкти великого розуму не потрібно.
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21.10.2020 16:21 Ответить
В нас такі суди , що легко можуть випустити злочинця і засудити лікаря . Вже літературу забороняти почали , Стуса . Не розумію , для чого нам такі суди і чому суддів не садять в тюрму за корупційні рішення .
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21.10.2020 17:23 Ответить
Что за БРЕД? Мне чего то думается, что все по другому было. Врач хотел ДЕНЕГ с пациента. А получил стулом по голове! Вот это более правдоподобно!
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21.10.2020 20:01 Ответить
как все перекрутить в интрОнете можно
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22.10.2020 15:27 Ответить
 
 