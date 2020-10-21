Не понравились стены в больнице: в Киеве мужчина жестоко избил врача металлическим стулом. ФОТОрепортаж
В киевской больнице №17 мужчина напал на врача из-за того, что ему не понравилось состояние стен в помещении медучреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Муниципальной Варты в Facebook.
"Больница №17. "Больному" не понравились стены помещения, из-за чего он трижды ударил по голове врача металлическим стулом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник был сразу задержан сотрудниками Муниципальной охраны.
"Врач госпитализирован. У него сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+45 NonCFist
показать весь комментарий21.10.2020 15:06
+22 Николай Николаевич #334532
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+17 Харьков Сумской
показать весь комментарий21.10.2020 15:06
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Нужно сначала выяснить за кого врач.
То у тебе твоя срака хрюкає, пляшку просить.
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Достаточно?
В результате врач получил по голове.
А насчет стен - наши доблестные сми и не такую ересь могут придумать
У него что - мозги есть, что ли? Если такому крышу сносит - он хватает, что под руку попадется - стул так стул, пистолет, так пистолет и пускает в ход.
А вьі достаточно плохо представляете значение єтого слова, чтоб делать вьіводьі.
Используя медицинские терминьі для оскорблений широкая народная масса часто и не догадьівается о наличии у нее самой соответствующего диагноза