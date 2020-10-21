Не понравились стены в больнице: в Киеве мужчина жестоко избил врача металлическим стулом. ФОТОрепортаж

В киевской больнице №17 мужчина напал на врача из-за того, что ему не понравилось состояние стен в помещении медучреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Муниципальной Варты в Facebook.

"Больница №17. "Больному" не понравились стены помещения, из-за чего он трижды ударил по голове врача металлическим стулом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник был сразу задержан сотрудниками Муниципальной охраны.

"Врач госпитализирован. У него сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья", - говорится в сообщении.

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Фото: Муниципальная Варта