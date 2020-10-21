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Сотрудник СБУ задержан на взятке в $5 тыс. за розыск украденного автомобиля в Харькове, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задержан старший оперуполномоченный Главного отдела защиты национальной государственности УСБУ в Харьковской области во время получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, сотрудник Службы безопасности Украины требовал и получил 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды от жительницы Харькова за проведение оперативных действий, а именно за розыск похищенного автомобиля, а также содействие в изъятии и возвращении ей транспортного средства.

После получения неправомерной выгоды его задержали правоохранители.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Также читайте: Сотруднику ФСБ России сообщено о подозрении за содействие оккупации Крыма, - Офис генпрокурора

Сотрудник СБУ задержан на взятке в $5 тыс. за розыск украденного автомобиля в Харькове, - Офис Генпрокурора 01
Сотрудник СБУ задержан на взятке в $5 тыс. за розыск украденного автомобиля в Харькове, - Офис Генпрокурора 02
Сотрудник СБУ задержан на взятке в $5 тыс. за розыск украденного автомобиля в Харькове, - Офис Генпрокурора 03
Сотрудник СБУ задержан на взятке в $5 тыс. за розыск украденного автомобиля в Харькове, - Офис Генпрокурора 04

Автор: 

взятка (6158) СБУ (19890) Харьков (7474) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+5
А шо СБУ занимается розыском угнанных авто ? Хотя удивляться собственно нечему ,они занимаются чем угодно только не тем чем должны заниматься ...
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21.10.2020 15:20
+4
що поробиш - загальний стан хвороби "недосуспільства" ( як в загалі)...
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21.10.2020 15:14
+4
тяжело СБУ
сам украл-сам расследовал
А деньги-это просто благодарность пострадавшей за тяжелый труд
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21.10.2020 15:22
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Красивая подстава для подставщиков.
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21.10.2020 15:13 Ответить
Он требовал, а не ему предложили/договорились. Каким боком сбу к розыску украденного не понятно ?!
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21.10.2020 15:18 Ответить
Вопрос не к вам, а вообще, риторический ))
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21.10.2020 15:22 Ответить
Это - старая схема. Человек из органов в сговоре с ворами и обещает за вознаграждение "найти" автомобиль.
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21.10.2020 15:26 Ответить
Так никто его не подставлял. Наверно, кто-то написал заяву и за ним следили. Или дамочка оказалась со связями
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21.10.2020 15:31 Ответить
5000 долларов подкинули )))))))))
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22.10.2020 01:25 Ответить
Там в том СБУ , Сидор на Сидоре сидит и Сидором погоняет. и да реформу начал гетьма-кондитер
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21.10.2020 17:02 Ответить
Не удивительно,что В ментуре вообще ужас
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21.10.2020 17:21 Ответить
що поробиш - загальний стан хвороби "недосуспільства" ( як в загалі)...
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21.10.2020 15:14 Ответить
на святое!....
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21.10.2020 15:17 Ответить
А что он должен был бесплатно искать её тачилу?
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21.10.2020 15:19 Ответить
А что СБУ заняться нечем?
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21.10.2020 15:26 Ответить
А шо СБУ занимается розыском угнанных авто ? Хотя удивляться собственно нечему ,они занимаются чем угодно только не тем чем должны заниматься ...
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21.10.2020 15:20 Ответить
В Харькове сепарня типа "топазов" по улицам безнаказанно шляется, а "защитники нацгосударственности" занимаются угнанными авто. Вот такие у нас "органы" в вотчине Допы и Гепы
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21.10.2020 15:24 Ответить
Шабашка не удалась... Придется возвращать авто.....
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21.10.2020 15:22 Ответить
тяжело СБУ
сам украл-сам расследовал
А деньги-это просто благодарность пострадавшей за тяжелый труд
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21.10.2020 15:22 Ответить
А кто-то в последнее время видел главного СБУшника лейтенанта Баканова?
Сотрудник СБУ задержан на взятке в $5 тыс. за розыск украденного автомобиля в Харькове, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4837
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21.10.2020 15:25 Ответить
Неполная информация.Тогда предположу я.Машина стоит 2 тыс,просит за поиск 5 тыс,головой ударился?
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21.10.2020 15:55 Ответить
На кукан этого бойца, на кукан.
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21.10.2020 17:00 Ответить
 
 