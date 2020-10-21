Сотрудник СБУ задержан на взятке в $5 тыс. за розыск украденного автомобиля в Харькове, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Задержан старший оперуполномоченный Главного отдела защиты национальной государственности УСБУ в Харьковской области во время получения неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, сотрудник Службы безопасности Украины требовал и получил 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды от жительницы Харькова за проведение оперативных действий, а именно за розыск похищенного автомобиля, а также содействие в изъятии и возвращении ей транспортного средства.
После получения неправомерной выгоды его задержали правоохранители.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
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сам украл-сам расследовал
А деньги-это просто благодарность пострадавшей за тяжелый труд