Инспекторы таможенного поста на Виннитчине "зарабатывали" до 80 тыс. грн в месяц на взятках, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили постоянную схему систематического получения неправомерной выгоды, организованную должностными лицами Подольской таможни.
По данным предварительного следствия, аферу организовали двое главных инспекторов поста "Могилев-Подольский" совместно с таможенным брокером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Винницкой области. Деньги злоумышленники требовали от компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, и физических лиц. За вознаграждение злоумышленники обещали клиентам ускорить таможенное оформление товаров и искусственно минимизировать отчисления в государственный бюджет. По оперативным данным, нелегальный доход от коррупционной деятельности составил в среднем 80 тысяч гривен в месяц. Действовала схема полгода.
Задержали злоумышленников в помещении таможенного поста после получения взятки от очередного клиента за беспрепятственный ввоз автомобиля и товаров широкого потребления.
Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжается следствие. Проверяется причастность руководства таможенного поста к коррупционной деятельности.
Разоблачение злоумышленников проводили сотрудники УСБУ в Винницкой области совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.
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Так вроде норм все... Неужели налог с "заработка" не заплатили?