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Инспекторы таможенного поста на Виннитчине "зарабатывали" до 80 тыс. грн в месяц на взятках, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили постоянную схему систематического получения неправомерной выгоды, организованную должностными лицами Подольской таможни.

По данным предварительного следствия, аферу организовали двое главных инспекторов поста "Могилев-Подольский" совместно с таможенным брокером, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Винницкой области. Деньги злоумышленники требовали от компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, и физических лиц. За вознаграждение злоумышленники обещали клиентам ускорить таможенное оформление товаров и искусственно минимизировать отчисления в государственный бюджет. По оперативным данным, нелегальный доход от коррупционной деятельности составил в среднем 80 тысяч гривен в месяц. Действовала схема полгода.

Задержали злоумышленников в помещении таможенного поста после получения взятки от очередного клиента за беспрепятственный ввоз автомобиля и товаров широкого потребления.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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Продолжается следствие. Проверяется причастность руководства таможенного поста к коррупционной деятельности.

Разоблачение злоумышленников проводили сотрудники УСБУ в Винницкой области совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

Инспекторы таможенного поста на Виннитчине зарабатывали до 80 тыс. грн в месяц на взятках, - СБУ 01
Инспекторы таможенного поста на Виннитчине зарабатывали до 80 тыс. грн в месяц на взятках, - СБУ 02

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Инспекторы таможенного поста на Виннитчине зарабатывали до 80 тыс. грн в месяц на взятках, - СБУ 03
Инспекторы таможенного поста на Виннитчине зарабатывали до 80 тыс. грн в месяц на взятках, - СБУ 04
Инспекторы таможенного поста на Виннитчине зарабатывали до 80 тыс. грн в месяц на взятках, - СБУ 05
Инспекторы таможенного поста на Виннитчине зарабатывали до 80 тыс. грн в месяц на взятках, - СБУ 06

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Инспекторы таможенного поста на Виннитчине зарабатывали до 80 тыс. грн в месяц на взятках, - СБУ 07

Автор: 

Винница (726) Винницкая область (1033) правоохранительные органы (2970) СБУ (19890) силовики (2798) таможня (1958) Государственная таможенная служба (164)


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Да ладно в месяц, скорее уже в день.
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21.10.2020 17:10 Ответить
Молодцы молодеж!!!!! Работа идет!!!!!СБУ - пашет!!!!
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21.10.2020 17:17 Ответить
Курочка по зернышку клюёт , вернее, клевала
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21.10.2020 17:18 Ответить
На таможне курочка жрет в три горла, и все равно - мало.
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21.10.2020 17:57 Ответить
не ділились ?
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21.10.2020 17:19 Ответить
Инспекторы таможенного поста на Виннитчине "зарабатывали" до 80 тыс. грн в месяц на взятках

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Так вроде норм все... Неужели налог с "заработка" не заплатили?
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21.10.2020 17:23 Ответить
Это шутка?
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21.10.2020 17:29 Ответить
это после первой или второй перезагрузки
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21.10.2020 17:36 Ответить
Полгода? А до этого не действовала схема??? Сколько волка не корми... любой государственный клерк, (Охранник, погранец, таможенник, судья, исполнитель и т.п.)у которого в руках есть «шлагбаум» делает из этого бизнес. Попадётся- порешают с ментами или через суд. Кто-то знает «сидящего» таможенника? Они все откладывают на чёрный день, на порешать...
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21.10.2020 20:09 Ответить
 
 