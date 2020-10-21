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Иностранные военные атташе побывали на Донбассе и встретились с руководством украинской стороны СЦКК. ФОТО

В городе Соледар Донецкой области состоялась встреча руководства украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с представителями Киевской ассоциации военных атташе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В сообщении отмечается: "Украинскую сторону возглавил руководитель СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан, иностранную делегацию - полковник Йозеф Шуры.

В начале встречи генерал-майор Салкуцан поблагодарил военных атташе за непоколебимую поддержку Украины и за их визит в район проведения операции Объединенных сил.

После этого начальник штаба украинской стороны СЦКК полковник Виктор Харжевский проинформировал о главных задачах, возложенные на СЦКК. В частности, он рассказал о ходе выполнения текущих задач по мониторингу режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, порядок взаимодействия с ОБСЕ и другими международными организациями при выполнении задач, а также о порядке анализа зафиксированных СММ ОБСЕ и СЦКК нарушений режима прекращения огня после принятия дополнительных договоренностей от 27.07.2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.

После завершения брифинга участники встречи обсудили ряд важных вопросов.

Военные атташе выразили свою благодарность украинской стороне СЦКК за то, что они обеспечивают вместе с СММ ОБСЕ гарантии безопасности и режим прекращения огня по всей линии разграничения в Луганской и Донецкой областях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала перемирия на Донбассе наемники РФ не применяли тяжелое вооружение, - СЦКК

Иностранные военные атташе побывали на Донбассе и встретились с руководством украинской стороны СЦКК 01
Иностранные военные атташе побывали на Донбассе и встретились с руководством украинской стороны СЦКК 02

Автор: 

Донбасс (26956) СЦКК (725) атташе (7)


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СЦКК - якась невдала назва, дуже асоціюється з Верховним головнокомандуючим, хоча може це так задумано.))
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21.10.2020 17:20 Ответить
Чому немає представники яких країн ?
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21.10.2020 17:32 Ответить
Бо з ворогом ручкались .
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21.10.2020 17:46 Ответить
Иностранные военные атташе - в строительных касках.
Данелия всё знал - штаны должны быть малиновыми, каски белыми. На заводе белая каска только у начальства (выше сменного мастера). Рабочий класс носит оранжевые или белые потёртые донашивает. Зимой в одних подшлёмника. Да где же там зимы.
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21.10.2020 18:36 Ответить
 
 