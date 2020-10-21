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Канал незаконной миграции иностранцев в Украину блокирован на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Канал незаконной миграции иностранцев в Украину блокирован на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы лиц, которые наладили канал незаконной миграции иностранцев и их противоправную легализацию на территории нашего государства с использованием поддельных документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники создали ряд фиктивных субъектов хозяйствования на территории Житомирской области, которые не осуществляли никакой хозяйственной деятельности. Они использовали их исключительно как прикрытие для незаконного въезда и легализации в Украине выходцев из одной из стран Ближнего Востока. Общая стоимость предоставления незаконных "услуг" организаторов колебалась от 3 тыс. до 20 тыс. долларов США в зависимости от комплекта поддельных документов.

21 октября контрразведка СБУ задержала в Житомире одного из участников преступной группы при получении денежного вознаграждения за организацию незаконной переправки в Украину одного из клиентов. По результатам проведения обысков правоохранители изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Канал незаконной миграции иностранцев в Украину блокирован на Житомирщине, - контрразведка СБУ 01
Канал незаконной миграции иностранцев в Украину блокирован на Житомирщине, - контрразведка СБУ 02
Канал незаконной миграции иностранцев в Украину блокирован на Житомирщине, - контрразведка СБУ 03

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19890) миграция (261) Житомирская область (1390)


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Ну я понимаю незаконная эмиграция через Закарпатскую область, через Одесскую. А через Житомирскую как? Эмигранты там с неба падают, что ли?
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21.10.2020 17:37 Ответить
канал блокировали , а черных на улицах все больше и больше
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21.10.2020 18:38 Ответить
Некоторые не.. ой, афроамериканцы из Нигерии открыли в Киеве парикмахерские, салоны красоты. Не знаю, как там со стрижками, а вот за пакетиками волшебного зелья клиенты заходят.
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03.11.2020 16:36 Ответить
а миграция наротного депутата мертвечука в Крым была какой ?
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21.10.2020 18:43 Ответить
Выходит, гражданство Украины это не так уж и плохо？
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03.11.2020 16:34 Ответить
 
 