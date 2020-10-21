В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов. ФОТО

Уроженец оккупированных территорий, который служит в 1 батальоне, 2 роты, 92-й бригады Дмитрий Валерьевич Айвенко - активный пользователь "ВКонтакте" и сторонник Путина и "колорадов".

Об этом сообщил в Facebook участник АТО Николай Ворошнов, информирует Цензор.НЕТ.

Он приложил к посту личный состав батальона и скриншоты из социальных сетей Айвенко.

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"Сепары в ВСУ. Предатели в 92-й бригаде. Или, когда на шевронах желто-голубой флаг с трезубцем, а под пикселем - футболка с Путиным и двуглавая курица на колорадской ленте, в виде кулона на шею. Не просто предатели-штабисты, а на самом передке, с оружием в руках. Пьют и едят вместе с нашими ребятами, которые даже не подозревают что перед ними предатель, который только и ждет неприкрытой спины нашего воина, чтобы всадить в него пулю", - пишет Ворошнов.

Он предполагает, что подобные предатели могут быть причастны к организации "неожиданных подрывов" машин бойцов, возвращающихся после выполнения задач на передовой.

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"Откуда появляются эти "закладки"? Пропустили, пропустили тысячи раз? Возможно. Но маловероятно. А возможно, эти мины закладывают такие, как Дима? Подпевая тихонечко "...славься, Отечество..."? По-тихому уничтожая наших ребят, а мы слышим "небоевые" потери? Выдергивают кольцо и засовывают гранату за броник спящему бойцу, а мы слышим "неосторожное обращение с оружием", - пишет Ворошнов.

По его информации, в 92-й бригаде полно "выпускников" с дипломами с оккупированных территорий.

"Есть даже такие, у которых родители в боевиках. В погоне за "полной штаткой" 92-я набирает всех, даже не глядя в их документы. Я уже не говорю хотя бы о какой-то проверке личностей. На возмущение неравнодушных военных отвечают выговорами и "это не вашего ума дело". Даже больше - такие коллаборанты уже начинают кучковаться в подразделения. Больше и больше подтягивают "своих" в ряды ВСУ. Когда 92-я зайдет на позиции, эти бойцы с оружием в руках будут "защищать" Украину. И будут новые "небоевые" и "неосторожное обращение с оружием" среди наших патриотов", - уверен Ворошнов.

Он также призвал "не путать путинских хвастунов с настоящими патриотами с оккупированных территорий".

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