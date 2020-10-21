В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов. ФОТО
Уроженец оккупированных территорий, который служит в 1 батальоне, 2 роты, 92-й бригады Дмитрий Валерьевич Айвенко - активный пользователь "ВКонтакте" и сторонник Путина и "колорадов".
Об этом сообщил в Facebook участник АТО Николай Ворошнов, информирует Цензор.НЕТ.
Он приложил к посту личный состав батальона и скриншоты из социальных сетей Айвенко.
"Сепары в ВСУ. Предатели в 92-й бригаде. Или, когда на шевронах желто-голубой флаг с трезубцем, а под пикселем - футболка с Путиным и двуглавая курица на колорадской ленте, в виде кулона на шею. Не просто предатели-штабисты, а на самом передке, с оружием в руках. Пьют и едят вместе с нашими ребятами, которые даже не подозревают что перед ними предатель, который только и ждет неприкрытой спины нашего воина, чтобы всадить в него пулю", - пишет Ворошнов.
Он предполагает, что подобные предатели могут быть причастны к организации "неожиданных подрывов" машин бойцов, возвращающихся после выполнения задач на передовой.
"Откуда появляются эти "закладки"? Пропустили, пропустили тысячи раз? Возможно. Но маловероятно. А возможно, эти мины закладывают такие, как Дима? Подпевая тихонечко "...славься, Отечество..."? По-тихому уничтожая наших ребят, а мы слышим "небоевые" потери? Выдергивают кольцо и засовывают гранату за броник спящему бойцу, а мы слышим "неосторожное обращение с оружием", - пишет Ворошнов.
По его информации, в 92-й бригаде полно "выпускников" с дипломами с оккупированных территорий.
"Есть даже такие, у которых родители в боевиках. В погоне за "полной штаткой" 92-я набирает всех, даже не глядя в их документы. Я уже не говорю хотя бы о какой-то проверке личностей. На возмущение неравнодушных военных отвечают выговорами и "это не вашего ума дело". Даже больше - такие коллаборанты уже начинают кучковаться в подразделения. Больше и больше подтягивают "своих" в ряды ВСУ. Когда 92-я зайдет на позиции, эти бойцы с оружием в руках будут "защищать" Украину. И будут новые "небоевые" и "неосторожное обращение с оружием" среди наших патриотов", - уверен Ворошнов.
Он также призвал "не путать путинских хвастунов с настоящими патриотами с оккупированных территорий".
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Где доблабанные новые ракеты, новые танки, новые самолеты, новые бтры, новые ударные бпла и их проекты с поэтапными чекпоинтами.Первая версия повторения хотя бы ссровского, вторая- улучшения ттх. Не надо сразу инопланетную суперверсию, а долбить кувалдой по назначенным местам.И не вестись на свинособацкие обсирания украинкой вооруженки - они обсирают чтобы уничтожить эту самую волю к построению своей армии и вооружения.
Где полная изоляция от кацапов= чтобы даже ворона не пролетела, а не какая-то диана михайлова не публиковала для отчета подчеркнутые фамилии украинских производителей для чекистов что где развалить в украине. Поймать суку и посадить на 20 лет по 111.Если кацапы будут ее менять - значит чк проект и финансировался чк.Есть такой згурец- тот симметрично отчеты по укроборонке клепает для германии под видом новостей впк.
Звідки з'являються ці "закладки"? Пропустили, пропустили тисячі разів? Можливо. Але мало вірогідно.
А можливо, ці міни закладають такі як Діма?
Підспівуючи тихесенько "...славься Отечество..." ? По-тихому знищуючи наших хлопців, а ми чуємо "небойові" втрати? Висьмикуюють кільце і засовують гранату за бронік сплячому бійцю, а ми чуємо "необережне поводження зі зброєю".
воно займається комедійним жанром.
Но при этом хотят хахлов назад в кацапский имперский под имитацией коммунизма ссср. Потому что сами не могут без хахлов ничего построить.
1. Везде пытаются высмеять украинцев что они не способны строить средства вооружения.
2. Везде воют чтобы деньги тратились на школы-скорые-больницы, а не сначала на оружие для защиты этих школ-больниц, армию и защиту украины.Если такое видите -это профессор из теринститута тут вас изучает и обманывает.
3. Везде засылаются диверсанты для уничтожения производственных цепочек.Таких как лебедев и уруский, который все пытается сделать реформы разделения укроборонпрома чтобы их возглавили чекисты и все развалили.Например, отрк Гром-2 строго контролируется чекистами, чтобы украина не заимела его - потому нужно процессы ставить в сми и общественно контролировать шаг за шагом, иначе украина не получит гром-2.
4. Постоянно устраивают катастрофы самолетов, стрельб по израильским самолетах и тд.Чтобы сломать волю к сопротивлению и убедить что в украине ничего не могут и все плохо.
Потому ъ ложите на лживых свинособак. Тихой сапой строить свое.Не взирая ни на какие завывания лживых свинособак. Потому что украина в сср ничего своего не строила, а была лишь в основном производителем запчастей к вооружениям, которые собирались преимущественно в парашке. Даже самолеты ан были на 60% из парашки.
В украине уже импортозамещено больше чем при ссср производилось - рсзо, бтры, вертолеты не строились в украине при ссср, а тем более с полным производственным циклом в украине. Так что не нужно вестись на кацапскую ложь.
Ломите всех кто пытается разными обманами вас убедить что вы ни на что не годны.Всех кто пытается высмеять украинкое вооружение, оно не должно быть сразу инопланетное, а сначала повторить советское и импортозаместить, а потом улучшить ттх - не все сразу - это кацапы любят высмеивать чтобы наеюать как только могут придумать. В парашке ничего лучше чем в ссср так и не смогли строить. Так что шлите лживых свинособатских рукожопов наъ.
НИКАКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ УКРООБОРОНПРОМА ПРИ мутном зеленском с его ермаком и жидо-арахером.
какого хера происходит разделение укроборонрома, если никто не кроме чекистов этот процесс не форсирует(чтобы посадить у руля кластеров чекистов? для тихого развала или диверсии как с торможением выхода гром-2)При пете кластеризация не шла, а тут уруский и чекисты форсируют.Зебилу поъ, он вообще делает из украины тупую проститутку, значит форсируют чекисты, которые хотят через обман и ****** под видом реформы уничтожить то что есть.
Компартия китая ВРЕТ КАК ДЫШЕТ. За ложь об инвестициям им нужно впаять санкции.
За суперворовство и ложь об инвестициях китаю и особенно коммунистической лживой суперворовской(с созданными для воровства целые отрасля в промышленных масштабах) и лживой партии китая полагается МИРОВЫЕ САНКЦИИ.
Китай и инвестиции ничего не имеет общего. Основа китая - ЭТО ВОРОВСТВО технологий и техник производства. Воровство в промышленных(В МИРОВЫХ) масштабах. Так что созданы целые отрасли по воровству - везде где китайцы воруют все производства и технологии до чего могут дотянутся.Целые предприятия которые сортуют ворованый материал и рассылают по отраслям экономики.
НО КОЕ ЧТО СУПЕРВОРОВСКОЙ КИТАЙ украсть не может. Это производство авиадвигателей, сколько копий с оригиналов бы не сделали, у них не получается.
Ситуация в моторсичью К КИТАЙСКОЙ ЛЖИ О ИНВЕСТИЦИЯМИ не имеет ничего общего. Это способ украсть то чего не могут скопировать. И китайцы готовы для этого выделять миллиарды.
Тоесть то что они пытались украсть под видом инвестиций ничего общего с инвестициями не имеет. Есть задача воровской компартии украсть то что они не могут повторить. И они за решение этой задачи готовы платить в воздух, лишь бы нае.пать и украсть.И то что они дали деньги на это - только подтверждает лживых кетайцев. И пусть там не мычат о каких-то инвестициях - не инвестициях, а воровстве под видом инвестиций.
Китайцы прокоррумпировали продажу стратегического предприятия МС- китай это криминал номер 1 в мире.
Потому кетайцы с зельцами идут лесом вместе.
Если китайские ********, воры и обманщики будут вякать о воровстве стратегпредприятия в украине закрывать китайский импорт по секторам, КАК ДЕЛАЮТ ВСЕ УМНЫЕ СТРАНЫ В МИРЕ. Сначала товары самые которые можно быстрее всего импортозаместить на 10% от всего, потом следующие на 20% и так постепенно отказываться довести до 80-90% китайского импорта. Для китая это удар под яйцам причем очень сильный.Для них ЭКСПОРТ ЭТО ВСЕ.Китайская индустрия это для компартии ВСЕ - это соль ихнего существования.
Также отдать техзадание для разрботки новых материалов для авиа, но и в первую очередь для новых модификаций бронесталей марок 71 и 91 для бтров и для танков соответственно.Чтобы они были не хуже финской, а даже и лучше. Лучше держала выстрелы и удары, хорошо и легко сваривалась, и тд. Чтобы не финансировать прогресс и моторсич, президенту с правительством нужно создать отдельно промышленность с институтом с францевичем авиа-металлургии и бронеметаллургии отдельно от прогресса и пусть они продают прогрессу нужные металлы и прогресс заказывает разработки определенных металлов за деньги.