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В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов. ФОТО

Уроженец оккупированных территорий, который служит в 1 батальоне, 2 роты, 92-й бригады Дмитрий Валерьевич Айвенко - активный пользователь "ВКонтакте" и сторонник Путина и "колорадов".

Об этом сообщил в Facebook участник АТО Николай Ворошнов, информирует Цензор.НЕТ.

Он приложил к посту личный состав батальона и скриншоты из социальных сетей Айвенко.

В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и колорадов, туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов 01

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В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и колорадов, туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов 02
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и колорадов, туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов 03

"Сепары в ВСУ. Предатели в 92-й бригаде. Или, когда на шевронах желто-голубой флаг с трезубцем, а под пикселем - футболка с Путиным и двуглавая курица на колорадской ленте, в виде кулона на шею. Не просто предатели-штабисты, а на самом передке, с оружием в руках. Пьют и едят вместе с нашими ребятами, которые даже не подозревают что перед ними предатель, который только и ждет неприкрытой спины нашего воина, чтобы всадить в него пулю", - пишет Ворошнов.

Он предполагает, что подобные предатели могут быть причастны к организации "неожиданных подрывов" машин бойцов, возвращающихся после выполнения задач на передовой.

Также смотрите: Дочь совершившего самосожжение ветерана Микитенко требует встречи с Зеленским: "Имейте мужество посмотреть мне в глаза". ВИДЕО

"Откуда появляются эти "закладки"? Пропустили, пропустили тысячи раз? Возможно. Но маловероятно. А возможно, эти мины закладывают такие, как Дима? Подпевая тихонечко "...славься, Отечество..."? По-тихому уничтожая наших ребят, а мы слышим "небоевые" потери? Выдергивают кольцо и засовывают гранату за броник спящему бойцу, а мы слышим "неосторожное обращение с оружием", - пишет Ворошнов.

По его информации, в 92-й бригаде полно "выпускников" с дипломами с оккупированных территорий.

"Есть даже такие, у которых родители в боевиках. В погоне за "полной штаткой" 92-я набирает всех, даже не глядя в их документы. Я уже не говорю хотя бы о какой-то проверке личностей. На возмущение неравнодушных военных отвечают выговорами и "это не вашего ума дело". Даже больше - такие коллаборанты уже начинают кучковаться в подразделения. Больше и больше подтягивают "своих" в ряды ВСУ. Когда 92-я зайдет на позиции, эти бойцы с оружием в руках будут "защищать" Украину. И будут новые "небоевые" и "неосторожное обращение с оружием" среди наших патриотов", - уверен Ворошнов.

Он также призвал "не путать путинских хвастунов с настоящими патриотами с оккупированных территорий".

Смотрите также: Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и колорадов, туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов 04

Автор: 

Донбасс (26956) коллаборационизм (870) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+82
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 5444
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21.10.2020 17:56
+52
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 4461
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21.10.2020 18:07
+34
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 818
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21.10.2020 17:56
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В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 818
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21.10.2020 17:56 Ответить
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 4461
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21.10.2020 18:07 Ответить
вошьдь...
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21.10.2020 18:42 Ответить
Я б використав словосполучення "прєдаодітєль лохов". Це ближче до істини. На вошдя воно не тягне.
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21.10.2020 19:16 Ответить
молодая жена - новая квартира. всё по феншую.)
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21.10.2020 20:10 Ответить
А почему Хомчак не в тюрьме после Иловайска, а вместо етого остался на службе и даже не лишился звания? То же самое про многих других сепаров и предателей так же как и судей спрокурорами.
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21.10.2020 20:56 Ответить
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 5444
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21.10.2020 17:56 Ответить
мутят новую "гражданскую войну" нам
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21.10.2020 18:00 Ответить
то есть, это готовая мятежная часть ВСУ будет против Украины если готовится ватный мятеж
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21.10.2020 17:59 Ответить
То ********** патріоти.
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21.10.2020 18:02 Ответить
Восстановить РАКЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ в кпи сикорського, который уничтожил порошенко - это стратегичекая защита украины в будущем. На факультете восстановить летательные аппараты, электроника к ним, матрицы инфракрасные-видимого д-на, оптика, оптических электросенсоров и др технологии прицеливания и целеуказания и оптических сенсоров.
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21.10.2020 22:18 Ответить
no comment.........😡😡😡
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21.10.2020 18:03 Ответить
А на піаніні вони теж можуть збацать "слався атєчєства"???
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21.10.2020 18:07 Ответить
Сядь на дієту Дієго, може переможеш.
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21.10.2020 18:09 Ответить
Т.е.,ты это в защиту руснявого дерьма в 92-ой выступил?
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21.10.2020 18:11 Ответить
не шатайте трибуну, бубочка и так после послания Раде сбежал сразу, чуть не стошнило болезного...
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21.10.2020 18:08 Ответить
пістец...
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21.10.2020 18:10 Ответить
Напевно такий набір йде не лише в 92 бригаді.
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21.10.2020 18:14 Ответить
Це від командування та оточення залежить, свої погляди важко приховати, в іншій бригаді він вже був серед "небойових" втрат.
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21.10.2020 18:17 Ответить
нічого важкого - мовчиш і своє робиш.
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21.10.2020 18:23 Ответить
В том то и дело, что они даже не прячутся... Я не знаю, какая бригада стояла полгода назад под светлодаркой, но несколько человек от туда мне заливали про "гражданскую" войну...
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22.10.2020 00:32 Ответить
Зеленскому нужно 5 лет или больше чем кличку чтобы оно что-то начало догонять. Но кличко лучше - у него бешеная мотивация - он лупит кувалдой в одну точку не переставая по киевским решалам, пока коррупционная гора не начинает сыпаться, чтобы начали рождаться результаты. А у зеленского нифига, кроме бешеной проституточности.2 года он уже просидел и ни самолета ни нового танка.ДА оно быстро и не импортозамещается, в авиамоторостроении проекты вообще делаются за 10 лет без форсирования, но делал хотя бы отчеты что сделано и для чего - шаг за шагом - и ложить как кацапы это будут обсирать - они для этого и есть чтобы обсирать. Но ноль, зеро, пустышка.
Где доблабанные новые ракеты, новые танки, новые самолеты, новые бтры, новые ударные бпла и их проекты с поэтапными чекпоинтами.Первая версия повторения хотя бы ссровского, вторая- улучшения ттх. Не надо сразу инопланетную суперверсию, а долбить кувалдой по назначенным местам.И не вестись на свинособацкие обсирания украинкой вооруженки - они обсирают чтобы уничтожить эту самую волю к построению своей армии и вооружения.
Где полная изоляция от кацапов= чтобы даже ворона не пролетела, а не какая-то диана михайлова не публиковала для отчета подчеркнутые фамилии украинских производителей для чекистов что где развалить в украине. Поймать суку и посадить на 20 лет по 111.Если кацапы будут ее менять - значит чк проект и финансировался чк.Есть такой згурец- тот симметрично отчеты по укроборонке клепает для германии под видом новостей впк.
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21.10.2020 22:19 Ответить
Я знаю десятки випадків, коли наші машини підривалися там, де вже їздили тисячі разів. Хлопці, повертаючись з завдань "за 0", підривалися за лічені метри перед нашими позиціями, хоча йшли слід в слід як і виходили, і там точно не було заміновано...

Звідки з'являються ці "закладки"? Пропустили, пропустили тисячі разів? Можливо. Але мало вірогідно.

А можливо, ці міни закладають такі як Діма?

Підспівуючи тихесенько "...славься Отечество..." ? По-тихому знищуючи наших хлопців, а ми чуємо "небойові" втрати? Висьмикуюють кільце і засовують гранату за бронік сплячому бійцю, а ми чуємо "необережне поводження зі зброєю".
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21.10.2020 18:17 Ответить
А СБУ что?
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21.10.2020 18:17 Ответить
тож нічого
воно займається комедійним жанром.
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21.10.2020 18:23 Ответить
СБУ занято отслеживанием порно-чатов в сети!
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21.10.2020 18:58 Ответить
Танцуют под дудку сепара. баканова , а тот под флейту *****
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21.10.2020 19:06 Ответить
СБУ трясе бізнес, бореться з корупцією - це багато цікавіше і головне прибутковіше, ніж ловити шпигунів
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21.10.2020 20:48 Ответить
Кацапы разными способами пытаются обмануть, убедить и нае.ать хахлов что они никакое вооружение не способны построить и принизить это любыми способами.
Но при этом хотят хахлов назад в кацапский имперский под имитацией коммунизма ссср. Потому что сами не могут без хахлов ничего построить.
1. Везде пытаются высмеять украинцев что они не способны строить средства вооружения.
2. Везде воют чтобы деньги тратились на школы-скорые-больницы, а не сначала на оружие для защиты этих школ-больниц, армию и защиту украины.Если такое видите -это профессор из теринститута тут вас изучает и обманывает.
3. Везде засылаются диверсанты для уничтожения производственных цепочек.Таких как лебедев и уруский, который все пытается сделать реформы разделения укроборонпрома чтобы их возглавили чекисты и все развалили.Например, отрк Гром-2 строго контролируется чекистами, чтобы украина не заимела его - потому нужно процессы ставить в сми и общественно контролировать шаг за шагом, иначе украина не получит гром-2.
4. Постоянно устраивают катастрофы самолетов, стрельб по израильским самолетах и тд.Чтобы сломать волю к сопротивлению и убедить что в украине ничего не могут и все плохо.
Потому ъ ложите на лживых свинособак. Тихой сапой строить свое.Не взирая ни на какие завывания лживых свинособак. Потому что украина в сср ничего своего не строила, а была лишь в основном производителем запчастей к вооружениям, которые собирались преимущественно в парашке. Даже самолеты ан были на 60% из парашки.
В украине уже импортозамещено больше чем при ссср производилось - рсзо, бтры, вертолеты не строились в украине при ссср, а тем более с полным производственным циклом в украине. Так что не нужно вестись на кацапскую ложь.
Ломите всех кто пытается разными обманами вас убедить что вы ни на что не годны.Всех кто пытается высмеять украинкое вооружение, оно не должно быть сразу инопланетное, а сначала повторить советское и импортозаместить, а потом улучшить ттх - не все сразу - это кацапы любят высмеивать чтобы наеюать как только могут придумать. В парашке ничего лучше чем в ссср так и не смогли строить. Так что шлите лживых свинособатских рукожопов наъ.
НИКАКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ УКРООБОРОНПРОМА ПРИ мутном зеленском с его ермаком и жидо-арахером.
какого хера происходит разделение укроборонрома, если никто не кроме чекистов этот процесс не форсирует(чтобы посадить у руля кластеров чекистов? для тихого развала или диверсии как с торможением выхода гром-2)При пете кластеризация не шла, а тут уруский и чекисты форсируют.Зебилу поъ, он вообще делает из украины тупую проститутку, значит форсируют чекисты, которые хотят через обман и ****** под видом реформы уничтожить то что есть.
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21.10.2020 22:20 Ответить
Ето война. Предатели бывают везде. Кто вам мешает при заварушке втихаря предателя прикопать в овраге? В Дебальцево с предателями так и поступали пока на высоком уровне не начали визжать и расформировывать добровольцев за ето.
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21.10.2020 18:17 Ответить
похоже, что воровство, дезориентация и саботаж, сеяние паники и пораженческих настроений в войсках, слом воинского духа, сковывание военного сопротивления, разоружение и отход с позиций, это то, о чём великий стратех-слуга договорился в омане с патрушевым, за спиной у народа... и зря вы, зелёные улыбаетесь, вы тоже с подводной лодки никуда не денетесь, с таким "капитаном"
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21.10.2020 18:21 Ответить
Ймовірно командування цієї бригади теж має рашистські погляди тому й збирає і прикриває таких. Нагадаю, що під час виборів президента України десь 600 (точніше не пам'ятаю) військовослужбовців на фронті проголосували за Бойка - це теж потенційні зрадники.
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21.10.2020 18:30 Ответить
А ті хто за ЗЕ?
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21.10.2020 19:11 Ответить
А ті,хто за Зе - недолугі мізками.
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21.10.2020 23:24 Ответить
Чому ця людина, ветеран, який має бойовий досвід, не звернулася до тих, хто може з вирогідністю 99,99 відсотка перевірити цю інформацію, наприклад, іформнапалм. Заплямована (обісрана) ціла бригада! Що далі - 95-та,54-та,43-тя,1-ша танкова??? Така інформація не може бути просто так вкинутою в інфопростір, вона має бути ретельно перевіреною і максимально доказаною. Інакше це дуже схоже на ворожу спецоперацію з дезинформування та підриву довіри до збройних сил нашої держави.
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21.10.2020 20:58 Ответить
більше 1000 за бойко та вілкула
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21.10.2020 22:12 Ответить
Вміє Цензор зіпсувати настрій.Чи це не Цензор мені його зіпсував?
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21.10.2020 18:34 Ответить
Просто вони працюють за гроші...
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21.10.2020 21:00 Ответить
ПАРТИЯ КИТАЯ - СУПЕРМИРОВОЙ ВОР.
Компартия китая ВРЕТ КАК ДЫШЕТ. За ложь об инвестициям им нужно впаять санкции.
За суперворовство и ложь об инвестициях китаю и особенно коммунистической лживой суперворовской(с созданными для воровства целые отрасля в промышленных масштабах) и лживой партии китая полагается МИРОВЫЕ САНКЦИИ.
Китай и инвестиции ничего не имеет общего. Основа китая - ЭТО ВОРОВСТВО технологий и техник производства. Воровство в промышленных(В МИРОВЫХ) масштабах. Так что созданы целые отрасли по воровству - везде где китайцы воруют все производства и технологии до чего могут дотянутся.Целые предприятия которые сортуют ворованый материал и рассылают по отраслям экономики.
НО КОЕ ЧТО СУПЕРВОРОВСКОЙ КИТАЙ украсть не может. Это производство авиадвигателей, сколько копий с оригиналов бы не сделали, у них не получается.
Ситуация в моторсичью К КИТАЙСКОЙ ЛЖИ О ИНВЕСТИЦИЯМИ не имеет ничего общего. Это способ украсть то чего не могут скопировать. И китайцы готовы для этого выделять миллиарды.
Тоесть то что они пытались украсть под видом инвестиций ничего общего с инвестициями не имеет. Есть задача воровской компартии украсть то что они не могут повторить. И они за решение этой задачи готовы платить в воздух, лишь бы нае.пать и украсть.И то что они дали деньги на это - только подтверждает лживых кетайцев. И пусть там не мычат о каких-то инвестициях - не инвестициях, а воровстве под видом инвестиций.
Китайцы прокоррумпировали продажу стратегического предприятия МС- китай это криминал номер 1 в мире.
Потому кетайцы с зельцами идут лесом вместе.
Если китайские ********, воры и обманщики будут вякать о воровстве стратегпредприятия в украине закрывать китайский импорт по секторам, КАК ДЕЛАЮТ ВСЕ УМНЫЕ СТРАНЫ В МИРЕ. Сначала товары самые которые можно быстрее всего импортозаместить на 10% от всего, потом следующие на 20% и так постепенно отказываться довести до 80-90% китайского импорта. Для китая это удар под яйцам причем очень сильный.Для них ЭКСПОРТ ЭТО ВСЕ.Китайская индустрия это для компартии ВСЕ - это соль ихнего существования.
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21.10.2020 22:22 Ответить
Ну все...Вже вся 92 бригада- зрадники, на чолі із командуванням... Коментатори, ви із глузду з"їхали?! У нас будь-де беруть всіх підряд, а ви, по одному коменту вже проводите "розслідування".
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21.10.2020 18:46 Ответить
в армии половина руководства сепари та малороси.Особенно в тилу
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21.10.2020 22:14 Ответить
пример голосования в армии за бубочку,,50процентов ,,устало от войни,,
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21.10.2020 22:15 Ответить
всіх сук вичислити, і тихо вальнути
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21.10.2020 19:02 Ответить
Схоже на провокацію.
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21.10.2020 19:15 Ответить
Ті підриви на позиціях давно вже визивають підозру, тепер усе ясно. Спочатку командирів усіх поміняли, тепер ворогів набирають у підрозділи. Вороги попереду, і збоку. А позаду половина зрадників.
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21.10.2020 19:17 Ответить
Это ещё раз доказывает, что зеленскому нужна не победа, а война.
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21.10.2020 19:20 Ответить
----- Щойно зателефонував Париж --Батьку Махно .щоб терміново відправив свого ГЕ-бе - шника Льову Задова . задля очищення нашого воїнства від ЗЕ-- шкідників !!! А якщо серйозне: НЕ даремно ж свідомо пішов з життя /самоспале-нням Києві /ветеран --АТО-шник Микола Микитенко. сподіваючись . що до нас .врешті-- решт дійде перед якою катастрофою ми всі . сьогодні. стоїмо...А У НАС ВСЕ ХОРОШО .ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА...
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21.10.2020 19:31 Ответить
беги, дима, беги!
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21.10.2020 19:46 Ответить
НИИ спецсталь в запорожье выделить деньги для закупки нового оборудования для испытаний и исследований, а также печь и базовое оборудования для минимального производства спецсталей - чтобы могли сами на себя зарабатывать. Но также получали роялти от больших заводов.Украине нужен закон о роялти.
Также отдать техзадание для разрботки новых материалов для авиа, но и в первую очередь для новых модификаций бронесталей марок 71 и 91 для бтров и для танков соответственно.Чтобы они были не хуже финской, а даже и лучше. Лучше держала выстрелы и удары, хорошо и легко сваривалась, и тд. Чтобы не финансировать прогресс и моторсич, президенту с правительством нужно создать отдельно промышленность с институтом с францевичем авиа-металлургии и бронеметаллургии отдельно от прогресса и пусть они продают прогрессу нужные металлы и прогресс заказывает разработки определенных металлов за деньги.
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21.10.2020 22:21 Ответить
Турбо говновброс на турбо вентилятор, (... пересрать всех со всеми - часть1)
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21.10.2020 19:46 Ответить
типично кацапский комментарий
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21.10.2020 23:39 Ответить
Уе...щная попытка подточить мозг перед выходом бригады в сектор. Тут и обсуждать нечего.
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22.10.2020 07:20 Ответить
З моменту приходу Зе-командувача в армії почала відбуватися *****... Відповідальність повністю лежить на ЗЕ. Висновок: імпічмент або пристрелити покидька.
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21.10.2020 20:07 Ответить
Шо за понти, та частина хіба при Зеленському була сформована? Чи при Зеленському там отримали чини?
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22.10.2020 09:24 Ответить
За півтора року зе-кадрової "політики" на відповідальні пости ставляться зрадники і відверто прокацапське сміття.
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22.10.2020 10:50 Ответить
Павучки в баночці.............
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21.10.2020 20:11 Ответить
Одна з причин втрати Криму - в військах служили місцеві. А вати в тих місцях - важко навіть підрахувати
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21.10.2020 20:43 Ответить
Вірогідно це? Так, може бути. А може й не бути. Взагалі то, такими речами має займатися служба безпеки. Не маючи повної інформації важко говорити так воно чи ні. Йде війна, в тому числі інформаційна і перед публікаціями таких звинувачень необхідно прикласти максимум зусиль аби десять раз перевірити хочаб по трьом різним джерелам таку інформацію. Потім вирішувати такиі справи через органи влади і тільки у випадку використання всіх можливостей публікувати.
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22.10.2020 09:17 Ответить
А мене така новина вже і не дивує - якщо кремлівські агенти сидять на Банковій і в ВР, в вищих офіцерських колах ЗСУ і МВД, в Генпрокуратурі, то логічно, що вони будуть вживляти своїх прихильників і на нижчі ланки.
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22.10.2020 09:21 Ответить
Только убивать...
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22.10.2020 17:30 Ответить
 
 