Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под зданием Шевченковского районного суда Киева на улице Дегтяревской собрались активисты. Они планируют блокировать здание, если суд не изменит меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторы акции напоминают, что Андрей Антоненко находится под стражей 315 дней.
Видео: Олег Богачук
На одном из выездов - на Дегтяревской - активисты поставили машину. Автомобилям приходится объезжать по трамвайным путям.
Полосы в сторону Лукьяновки перекрыла полиция.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.
В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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горіла шина ,палала...
хто відповість, що невинні люди мордуються рік по камерах ?