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Новости Фото Убийство Шеремета
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Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Шевченковского районного суда Киева на улице Дегтяревской собрались активисты. Они планируют блокировать здание, если суд не изменит меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы акции напоминают, что Андрей Антоненко находится под стражей 315 дней.

Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 01
Фото: Олег Богачук
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 02
Фото: Олег Богачук
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 03
Фото: Олег Богачук
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 04
Фото: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по "делу Шеремета" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского


Видео: Олег Богачук

Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 05
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 06
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 07
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 08

Читайте: Дело Шеремета: суд сменил одного из трех присяжных

Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 09
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 10
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 11
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 12

Смотрите: Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из выездов - на Дегтяревской - активисты поставили машину. Автомобилям приходится объезжать по трамвайным путям.

Полосы в сторону Лукьяновки перекрыла полиция.

Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 13
Фото: Олег Богачук
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 14
Фото: Олег Богачук
Активисты планируют блокировать суд, если Антоненко не изменят меру пресечения 15
Фото: Олег Богачук

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также читайте: Дело Шеремета: прокурор хочет допросить 263 свидетелей

Автор: 

Киев (25513) суд (25092) Богачук Олег (1462) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+14
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід - Цензор.НЕТ 2369
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21.10.2020 18:47
+12
пЭДИК 353... учитесь работать, а то всю жизнь за копейки будете срать на сайтах.
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21.10.2020 18:35
+7
Какать будеш у своєму мордорі кацапчик.
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21.10.2020 18:35
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Какие ещё активисты? Какие политические преследования? Реально провокация. Разогнать всех тунеядцев.
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21.10.2020 18:30 Ответить
пЭДИК 353... учитесь работать, а то всю жизнь за копейки будете срать на сайтах.
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21.10.2020 18:35 Ответить
Это же Лукашенко объявился, его стиль общения
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21.10.2020 19:49 Ответить
Какать будеш у своєму мордорі кацапчик.
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21.10.2020 18:35 Ответить
Кацапському лайну слова не давали!
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21.10.2020 18:35 Ответить
вот как у тебя последняя извилина распрямилась, так в тот же день
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21.10.2020 19:54 Ответить
Какие ещё суды? У нас что не судья или прокурор, то живут как олигархи и за каждое решение есть прайс в баксах. Кто больше занес, за тем и "правда"
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21.10.2020 18:31 Ответить
Кацапському лайну слова не давали!
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21.10.2020 18:35 Ответить
Від тебе дуже тхне ******.
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21.10.2020 18:37 Ответить
Ати його нюхав?
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21.10.2020 18:39 Ответить
А тобі не тхне?
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21.10.2020 18:44 Ответить
Важко сказати. Дуже багато розвелось усяких бродячих професійних активістів. Є суд, є судова реформа Петра Олексійовича. Нехай суд виносить вирок. Доречі, там, здається, присяжні будуть, чи я помиляюсь?
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21.10.2020 18:50 Ответить
Було б не погано якби ті судді з початку судили тих хто їх реформував як що вони вважають що в Україні є суд.
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21.10.2020 18:56 Ответить
70% укрїнців чекають, коли реформовані суди візьмуться за Сивочолого реформатора.
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21.10.2020 19:20 Ответить
это ты уже видел результат апроса зеленскава ?
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21.10.2020 20:05 Ответить
У нормальній країні за відсутності грунтовних доказів таку справу б закрили на етапі досудового слідства... Можна бути за Петра Олексійовича чи за Володимира Олександровича, пофіг, але якщо людина не сліпа і має щось у голові, то визнає, що справа шита білими нитками.

Навіть мати убитого Шеремета зізналася, що не вірить у вину Антоненка і Кузьменко!
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21.10.2020 18:59 Ответить
Якщо вину Антоненка не доведуть - відставка Авакова це дуже замало!
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21.10.2020 19:22 Ответить
Тут питання в тому, чому Антоненка вже рік в СІЗО тримають, якщо вагомих доказів не знайшли? Європейський суд розкрошить ті "докази"...
Дві незалежні експертизи підтвердили, що на відео з камер - не Антоненко, ріст не той! Аваковські орли не визнають ці експертизи, зате їхня експертиза говорить - ріст на відео встановити неможливо...
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21.10.2020 21:00 Ответить
Позорный опарыш 🎒 армяшка перекупленный , 💩каломоем ! Отрабатывает заказы убийц - коллаборантов портнова , ермака , по дискредитации и расправе над невинными патриотами ! Долой проклятых подрашистников !
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21.10.2020 20:03 Ответить
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід - Цензор.НЕТ 8011
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21.10.2020 18:43 Ответить
сначала судейский членовоз проверить на пожаробезопасность...
горіла шина ,палала...
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21.10.2020 18:46 Ответить
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід - Цензор.НЕТ 2369
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21.10.2020 18:47 Ответить
Давайте земародеры, отпускайте патриотов пока чаша терпения не переполнилась!
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21.10.2020 18:50 Ответить
А что потом, Дарт Вейдер?
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21.10.2020 21:08 Ответить
А не планують вставити в *оппу суддів затичку, щоб скопився в тих у пузі газ і їх рознесло в калові маси? А то давно вже пора цим бандитам у мантії насипати пургену.
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21.10.2020 18:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/461887https://censor.net/ru/user/477005,Артём Ярмолич, - два зеленый кацапских е..ба..ната.
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21.10.2020 19:01 Ответить
Любой самоубийца-псих.Он сразу попадает в ад.Кроме мусульман ,конечно.Но те взрывают невинных
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21.10.2020 19:22 Ответить
Страна тяжело больна, если ее суды имеют уличное управление.
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21.10.2020 19:27 Ответить
Страна тяжело больна, если ее "суды" не имеют уличное управление = как в твоем москвабаде, козломордый
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21.10.2020 19:34 Ответить
нам було би достатньо закону, якби суди і правоохоронці його виконували.
хто відповість, що невинні люди мордуються рік по камерах ?
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21.10.2020 19:38 Ответить
Виновность или невиновность их докажет суд, они ждут суда, дайте суду состояться.
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21.10.2020 19:47 Ответить
а якщо суду наказали їх засудити ?
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21.10.2020 20:17 Ответить
Так можно к любому решению суда придраться с улицы и парализовать всю судебную систему, создав хаос в стране.
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21.10.2020 20:23 Ответить
Факт , а не якщо ! Зеублюдок ещё до суда обьявил , что они ( невиновные )будут сидеть !
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21.10.2020 20:41 Ответить
Я бы с удовольствием посмотрел бы .как эти псевдо гоняли Метвечука,Бойко,Рабиновича,Шария и Труханова.Но что-то у этих псевдо кишка тонка.Они способны убивать невиновных гонять розовых,голубых и транссексуалов.Корчинский ,наверно подался в Карабах?
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21.10.2020 19:30 Ответить
Да вот, на слабых можно легко отрываться...
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21.10.2020 21:11 Ответить
Зе-сопля -19 повысил полиции зарплату из фонда ковид-19 = чтобы та помогла в репрессиях против патриотов Украины. Репрессии - домашнее задание ***** в доказательство лояльности пацанчика и неизменности курса на сдачу страны
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21.10.2020 19:32 Ответить
Проізвол портновщини в судах...дозволений зелею.
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21.10.2020 19:37 Ответить
В правовом государстве давление на суд(блокирование суда) не допустимо.
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21.10.2020 20:12 Ответить
Блокувати корумповані суди не ефективно. Варто почати застосовувати персональний тиск на кожного суддю. Коли до них дійде що зе-влада платить їм менше за фальсифікацію правосуддя ніж вони втрачають по майну та здоров'ю, думаю вони таки стануть чеснішими...
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21.10.2020 20:31 Ответить
Горбатого - могила исправит ! Не зря же , с них раньше шкуру сдирали !
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21.10.2020 20:44 Ответить
Всех "активистов" в каталажку! Когда это уже закончится? Решение любого вопроса в стране заключается в найме "активистов".
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22.10.2020 10:10 Ответить
 
 