Дельцы производили в Киеве поддельный антисептик, его закупала КГГА. ФОТОрепортаж

КГГА заключила договор на поставку антисептика на 19 млн грн. По данным ГФС, средство дезинфекции производили с нарушениями из неизвестного сырья, а горадминистрации продали по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Поставкой некачественных антисептиков занимались должностные лица одного из предприятий.

"Было установлено, что в разгар эпидемии COVID-19 они победили в конкурсных торгах, проводимых Департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации, на общую сумму более 19 млн грн. И, начиная с мая 2020 года, осуществляли реализацию некачественных, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, средств дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам", - сказано в сообщении.

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На производстве под Киевом изъяли почти 1,2 тыс. литров "готовой продукции" и 1,2 тонны технического спирта неизвестного качества и происхождения, из которого изготовлялись так называемые "антисептики".

Полиция начала дело по по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Изъятый антисептик направили на экспертизу, чтобы определить, насколько опасным он может быть для здоровья.

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