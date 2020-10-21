Дельцы производили в Киеве поддельный антисептик, его закупала КГГА. ФОТОрепортаж
КГГА заключила договор на поставку антисептика на 19 млн грн. По данным ГФС, средство дезинфекции производили с нарушениями из неизвестного сырья, а горадминистрации продали по завышенным ценам.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Поставкой некачественных антисептиков занимались должностные лица одного из предприятий.
"Было установлено, что в разгар эпидемии COVID-19 они победили в конкурсных торгах, проводимых Департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации, на общую сумму более 19 млн грн. И, начиная с мая 2020 года, осуществляли реализацию некачественных, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, средств дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам", - сказано в сообщении.
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На производстве под Киевом изъяли почти 1,2 тыс. литров "готовой продукции" и 1,2 тонны технического спирта неизвестного качества и происхождения, из которого изготовлялись так называемые "антисептики".
Полиция начала дело по по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
Изъятый антисептик направили на экспертизу, чтобы определить, насколько опасным он может быть для здоровья.
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ДА РАЗРЕШИТЕ ВЫ ВСЕМ ЛЮДЯМ ДЕЛАТЬ АНТИСЕПТИКИ И МАСКИ, А НЕ САЖАЙТЕ ТЕХ КТО С ВАМИ НЕ ПОДЕЛИЛСЯ, ПОДОНКИ!
ТЕСТ-СИСТЕМЫ МИМО СБУ НЕ ПРОВЕЗЕШЬ - ПОТОМУ И ТЕСТОВ В СТРАНЕ НЕТ!! ПУБЛИКУЕМАЯ СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ - ЛОЖЬ, Т.К. ТЕСТЫ ДЕЛАЮТ ЕДИНИЦАМ!!!
Під дахом КГГА було налагоджено виробництво фальшивого атисептику (а хто казав, що поганий?) Фактично сама КГГА в себе закуповувала по ДИВНИМ) цінам антисептик.
Дуже гарна схема, гроші льються рікою.