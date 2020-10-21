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На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом. ФОТОрепортаж

Семеро членов экипажа разбившегося под Чугуевом военного самолета Ан-26Ш посмертно награждены медалью "За образцовую службу Украине". Сегодня награды вручены членам семей погибших военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом 01

Мероприятие состоялось в помещении Чугуевского объединенного райвоенкомата.

На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом 02
На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом 03

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На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом 04

Государственные награды семьям погибших летчиков вручил начальник штаба - первый заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба полковник Андрей Бережной.

На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом 05
На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом 06
На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом 07

После награждения присутствующие почтили память погибших в крушения военнослужащих минутой молчания.

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На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом 08
На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом 09

"Представители командования университета, учебно-авиационной бригады и органов местной власти пообщались с семьями погибших о предоставлении им помощи в решении ряда вопросов, в частности, о порядке выплаты единовременного пособия", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Харьковщина (5577)


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Не розумію таких "нагороджень". В чому полягала "зразкова служба"? В безпомічній і безглуздій загибелі?
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21.10.2020 21:53 Ответить
В наше время награждают не за то, что совершил подвиг, а за то, что умер.
Умер громко - орден
Умер потише - медаль
Умер тихо - ничего
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21.10.2020 23:48 Ответить
В країні дураків так прийнято....
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22.10.2020 13:55 Ответить
Угандонили себя и кучу людей.И за это награды?Дно.
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21.10.2020 21:58 Ответить
ПАДЕНИЕ САМОЛЕТОВ В УКРАИНЕ. ВИНОВЕН ЗЕЛЕНСКИЙ.
Причина 1. ДИверсия той тер.страны, которая существует и выделяет деньги на такие провокации.Чтобы не было армии в украине. Это называется технология "захвата без единого патрона" - нае.ать и обмануть всех что армия в украине не нужна. И такими диверсиями начиная со львова 2001м до 2014го и теперь с 2020 снова.Нужно наоборот требовать больше и лучше готовить пилотов и армию.Зеленский своей бесхребетностью провоцирует на такие на него нажимания проблемами. Кровавый зеленский программирует украину на будущие войны, потому что не пытается наказать агрессора за нападение(еще и турцию этот кровавый ублюдок уже СЕГОДНЯ эта зеленая проститутка СОБЛАЗНЯЕТ на нападение, потому что не делает пво на вильхах200,горлицю, сокол-200, гром-2, оплот.. на полностью украинских составляющих - хотя бы по пару штук, экономит на РАЗРАБОТКУ самого главного деньги).
Причина 2. За последние 4 года на обновление моторов и модернизацию леталок было потрачено 1.6 млрд грн.
Только ковидных денег на дороги было направлено 35 млрд в 2020 году, всех 113 млрд на дороги в 2020.1км дороги стоит украине 6млн$,10% стоят машины, 10% зарплаты, 60% материалы - песок, смола и затвердитель(2+тонны песка и смолы стоит 4млн, это до 2000$ за кг песка со смолой с затвердителем).Где ниокры по разработкам золотого асфальта или затвердителя за тысячи долларов за кг.
-Где новые двигатели аи-28 и аи-9500 для ремоторизации. Жирный ублюдок ивченко с ивченко прогресс виновен в старости двигателей, так как зажирел и просит 100$ млн за разработку новой версии двигателя, хотя там работы на 100000 максимум.Зеленский виновен что не требует разработок новых экономичных и более надежных версий и удешевленных через массовое производство авиа-двигателей.
-Где датчики качества топлива, разработанные укранскими НИИ, чтобы пилот видел на каком дерьме он собирается лететь.
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21.10.2020 22:29 Ответить
Странно, мать штурмана который ей якобы рассказывал что самолет не исправен, причем с ее слов не первый раз были эти полеты, получает награду... Да его наказывать посмертно стоит, если он знал о неисправностях, но при этом ничего не сделал ради прекращения этих полетов. По сути он является соучастником преступления. (если действительно были технические ошибки)
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22.10.2020 00:22 Ответить
Вот что значит, когда армией управляют пиджаки в зеленом, а генералы жополизы им потакают во всех их прихотях...
Судя по всему, скоро военнослужащим, погибшим от неосторожного обращения с оружием тоже будут медали давать. А от отравления плохой тушенкой и паленой водкой вообще уже и на орден можно будет претендовать. Ну а просто погибнуть в бою - это уже звезда героя.
Люди, а кто же тогда Герой, если барыги обосрали все ордена, звания, знамена и понятия? Возвращаемся к временам, когда Героя давали ко дню рождения? Но не всем - другим давали Орден Октябирьской революции, кому-то талон на Жигули, а у нас будут давать бесплатный билет на концерт Квартала 95...
Апфуеть - дотрахались до нации зеленых инфузорий... Ну или 60%...
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22.10.2020 09:12 Ответить
 
 