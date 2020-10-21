На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом. ФОТОрепортаж

Семеро членов экипажа разбившегося под Чугуевом военного самолета Ан-26Ш посмертно награждены медалью "За образцовую службу Украине". Сегодня награды вручены членам семей погибших военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мероприятие состоялось в помещении Чугуевского объединенного райвоенкомата.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Золочевский: "Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственные награды семьям погибших летчиков вручил начальник штаба - первый заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба полковник Андрей Бережной.







После награждения присутствующие почтили память погибших в крушения военнослужащих минутой молчания.

Также читайте: Летчики ВСУ призывают политиков и блогеров не использовать трагедию с Ан-26 под Чугуевом, как повод для манипуляций. ВИДЕО





"Представители командования университета, учебно-авиационной бригады и органов местной власти пообщались с семьями погибших о предоставлении им помощи в решении ряда вопросов, в частности, о порядке выплаты единовременного пособия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Семьям курсантов, погибших при крушении самолета Ан-26 под Чугуевом, выплачены компенсации, - Генштаб ВСУ

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.