На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом. ФОТОрепортаж
Семеро членов экипажа разбившегося под Чугуевом военного самолета Ан-26Ш посмертно награждены медалью "За образцовую службу Украине". Сегодня награды вручены членам семей погибших военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Мероприятие состоялось в помещении Чугуевского объединенного райвоенкомата.
Государственные награды семьям погибших летчиков вручил начальник штаба - первый заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба полковник Андрей Бережной.
После награждения присутствующие почтили память погибших в крушения военнослужащих минутой молчания.
"Представители командования университета, учебно-авиационной бригады и органов местной власти пообщались с семьями погибших о предоставлении им помощи в решении ряда вопросов, в частности, о порядке выплаты единовременного пособия", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Умер громко - орден
Умер потише - медаль
Умер тихо - ничего
Причина 1. ДИверсия той тер.страны, которая существует и выделяет деньги на такие провокации.Чтобы не было армии в украине. Это называется технология "захвата без единого патрона" - нае.ать и обмануть всех что армия в украине не нужна. И такими диверсиями начиная со львова 2001м до 2014го и теперь с 2020 снова.Нужно наоборот требовать больше и лучше готовить пилотов и армию.Зеленский своей бесхребетностью провоцирует на такие на него нажимания проблемами. Кровавый зеленский программирует украину на будущие войны, потому что не пытается наказать агрессора за нападение(еще и турцию этот кровавый ублюдок уже СЕГОДНЯ эта зеленая проститутка СОБЛАЗНЯЕТ на нападение, потому что не делает пво на вильхах200,горлицю, сокол-200, гром-2, оплот.. на полностью украинских составляющих - хотя бы по пару штук, экономит на РАЗРАБОТКУ самого главного деньги).
Причина 2. За последние 4 года на обновление моторов и модернизацию леталок было потрачено 1.6 млрд грн.
Только ковидных денег на дороги было направлено 35 млрд в 2020 году, всех 113 млрд на дороги в 2020.1км дороги стоит украине 6млн$,10% стоят машины, 10% зарплаты, 60% материалы - песок, смола и затвердитель(2+тонны песка и смолы стоит 4млн, это до 2000$ за кг песка со смолой с затвердителем).Где ниокры по разработкам золотого асфальта или затвердителя за тысячи долларов за кг.
-Где новые двигатели аи-28 и аи-9500 для ремоторизации. Жирный ублюдок ивченко с ивченко прогресс виновен в старости двигателей, так как зажирел и просит 100$ млн за разработку новой версии двигателя, хотя там работы на 100000 максимум.Зеленский виновен что не требует разработок новых экономичных и более надежных версий и удешевленных через массовое производство авиа-двигателей.
-Где датчики качества топлива, разработанные укранскими НИИ, чтобы пилот видел на каком дерьме он собирается лететь.
Судя по всему, скоро военнослужащим, погибшим от неосторожного обращения с оружием тоже будут медали давать. А от отравления плохой тушенкой и паленой водкой вообще уже и на орден можно будет претендовать. Ну а просто погибнуть в бою - это уже звезда героя.
Люди, а кто же тогда Герой, если барыги обосрали все ордена, звания, знамена и понятия? Возвращаемся к временам, когда Героя давали ко дню рождения? Но не всем - другим давали Орден Октябирьской революции, кому-то талон на Жигули, а у нас будут давать бесплатный билет на концерт Квартала 95...
Апфуеть - дотрахались до нации зеленых инфузорий... Ну или 60%...