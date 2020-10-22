В течение двух дней харьковские полицейские провели у наркодилеров 85 обысков: изъяты наркотики, психотропы и прекусоры на 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Харьковщине в течение двух дней полицейские провели у наркодилеров 85 обысков. Во время мероприятий из незаконного оборота изъято наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" превышает пять миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины

Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины совместно с другими подразделениями полиции Харьковской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, провели мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков в регионе. Среди разоблачены правонарушения - изготовление, хранение и сбыт наркотиков. Также у некоторых фигурантов полицейские обнаружили оружие и боеприпасы.

В частности, в рамках мероприятий прекращена незаконная деятельность организованной преступной группы, которая сбывала метадон в Харькове.

Три женщины сбывали наркотики путем закладок. Организатором группировки оказалась 22-летняя харьковчанка. В состав группы входило две женщины в возрасте 42 и 44 года. Их задержали на очередной попытке осуществить незаконную сделку. Во время обысков у фигуранток изъяли "чеки" с метадоном, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты и деньги. Дилерам уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, правоохранители разоблачили деятельность трех жителей Харькова, которые с помощью Интернет-сети и каналов в мессенджере распространяли наркотики и психотропы путем закладок. Во время санкционированных обысков по месту жительства наркодилеров обнаружены и изъяты марихуана, мефедрон, PVP, марки LSD, галлюциногенные грибы, метамфетамин, каннабис, а также зип-пакеты для фасовки запрещенного товара.

Задокументирована и преступная деятельность более пятидесяти человек, жителей Харькова и района, которые незаконно хранили наркотические средства и психотропные вещества. У злоумышленников изъята марихуана, амфетамин, растения конопли, а у некоторых фигурантов - еще и оружие и боеприпасы к нему.

В общем из незаконного оборота изъято более 120 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более 35 литров прекурсоров, более 1200 растений конопли, оружие патроны и боеприпасы.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более пяти миллионов гривен.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. По всем выявленным фактам следователи Харьковщины начали уголовные производства, в частности по статьям 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт полиции

Правоохранители продолжают мероприятия по установлению каналов поступления наркотиков на территорию Харьковщины, а также других лиц, причастных к незаконным ободков с наркотиками.