РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7912 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
5 189 27

В течение двух дней харьковские полицейские провели у наркодилеров 85 обысков: изъяты наркотики, психотропы и прекусоры на 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Харьковщине в течение двух дней полицейские провели у наркодилеров 85 обысков. Во время мероприятий из незаконного оборота изъято наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" превышает пять миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины

Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины совместно с другими подразделениями полиции Харьковской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, провели мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков в регионе. Среди разоблачены правонарушения - изготовление, хранение и сбыт наркотиков. Также у некоторых фигурантов полицейские обнаружили оружие и боеприпасы.

В частности, в рамках мероприятий прекращена незаконная деятельность организованной преступной группы, которая сбывала метадон в Харькове.

В течение двух дней харьковские полицейские провели у наркодилеров 85 обысков: изъяты наркотики, психотропы и прекусоры на 5 млн грн 01

Три женщины сбывали наркотики путем закладок. Организатором группировки оказалась 22-летняя харьковчанка. В состав группы входило две женщины в возрасте 42 и 44 года. Их задержали на очередной попытке осуществить незаконную сделку. Во время обысков у фигуранток изъяли "чеки" с метадоном, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты и деньги. Дилерам уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В течение двух дней харьковские полицейские провели у наркодилеров 85 обысков: изъяты наркотики, психотропы и прекусоры на 5 млн грн 02

Кроме того, правоохранители разоблачили деятельность трех жителей Харькова, которые с помощью Интернет-сети и каналов в мессенджере распространяли наркотики и психотропы путем закладок. Во время санкционированных обысков по месту жительства наркодилеров обнаружены и изъяты марихуана, мефедрон, PVP, марки LSD, галлюциногенные грибы, метамфетамин, каннабис, а также зип-пакеты для фасовки запрещенного товара.

Задокументирована и преступная деятельность более пятидесяти человек, жителей Харькова и района, которые незаконно хранили наркотические средства и психотропные вещества. У злоумышленников изъята марихуана, амфетамин, растения конопли, а у некоторых фигурантов - еще и оружие и боеприпасы к нему.

В течение двух дней харьковские полицейские провели у наркодилеров 85 обысков: изъяты наркотики, психотропы и прекусоры на 5 млн грн 03

В общем из незаконного оборота изъято более 120 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более 35 литров прекурсоров, более 1200 растений конопли, оружие патроны и боеприпасы.

В течение двух дней харьковские полицейские провели у наркодилеров 85 обысков: изъяты наркотики, психотропы и прекусоры на 5 млн грн 04

По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более пяти миллионов гривен.
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. По всем выявленным фактам следователи Харьковщины начали уголовные производства, в частности по статьям 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

В течение двух дней харьковские полицейские провели у наркодилеров 85 обысков: изъяты наркотики, психотропы и прекусоры на 5 млн грн 05
Фото: сайт полиции

Правоохранители продолжают мероприятия по установлению каналов поступления наркотиков на территорию Харьковщины, а также других лиц, причастных к незаконным ободков с наркотиками.

наркотики (2144) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Аваков почистил финансовую базу Кернеса перед выборами?
показать весь комментарий
22.10.2020 09:50
+2
Не плохо прибарахлились полицаи
показать весь комментарий
22.10.2020 09:47
+1
Крыша в Шарите отдыхает
показать весь комментарий
22.10.2020 09:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не плохо прибарахлились полицаи
показать весь комментарий
22.10.2020 09:47 Ответить
внукам хватит
показать весь комментарий
22.10.2020 09:51 Ответить
ето постановачная сьемка - кто работал там тот знает
показать весь комментарий
22.10.2020 10:02 Ответить
То вони поповнять запаси ОПи, зеленому нарколизі що по закладкам стрибати, йому на хату привизуть
показать весь комментарий
22.10.2020 15:00 Ответить
Скоро зеуорды легализуют наркотрафик, как в его любимой нарассии
и будут рассказывать ,что для медицинских целей ! Иди докажи !
показать весь комментарий
22.10.2020 16:40 Ответить
Аваков почистил финансовую базу Кернеса перед выборами?
показать весь комментарий
22.10.2020 09:50 Ответить
Крыша в Шарите отдыхает
показать весь комментарий
22.10.2020 09:51 Ответить
Какая-то часть прокурвов, чикистов и мусоров понесла убытки.
показать весь комментарий
22.10.2020 09:55 Ответить
Понятно даже кто конкретно...
показать весь комментарий
22.10.2020 09:59 Ответить
... а по факту Аваков просто закрыл свой бизнес.
показать весь комментарий
22.10.2020 09:58 Ответить
И сидеть авакову в кресле до закрытия дела Шеремета т. е. вечно.
показать весь комментарий
22.10.2020 10:03 Ответить
поповнили свої запаси
показать весь комментарий
22.10.2020 10:05 Ответить
Нічого, потім почитавши судові рішення можна одразу зрозуміти хто проплатив.
Наприклад, одного садять на 6 р. за те що друга накурив кілька разів, а баригам дають умовний)
Ідеальний кодекс для суддів коли є "від ... до ..." вибирай сам)
показать весь комментарий
22.10.2020 10:21 Ответить
Цыганва.
показать весь комментарий
22.10.2020 10:41 Ответить
Запасаються на новогодние корпоративы! Рачительные хазяева страны...
показать весь комментарий
22.10.2020 10:42 Ответить
85 обысков и только пять лямов..да там у каждого минимум на лям прохода всегда...
показать весь комментарий
22.10.2020 12:08 Ответить
Гєпа і Допа асталісь бєз сладкаво!
показать весь комментарий
22.10.2020 13:21 Ответить
У них як раз усе і гарно - аптечні мережи продають фарамацевтичні наркотики без поблем, а "кустарщіки" як раз і попали під акцію.
показать весь комментарий
22.10.2020 13:23 Ответить
Ну гепа уже не боец , а вот брательник допы «с детства такой «
показать весь комментарий
22.10.2020 16:43 Ответить
На Харьковщине в течение двух дней полицейские провели у наркодилеров 85 обысков. Во время мероприятий из незаконного оборота изъято наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" превышает пять миллионов гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3226284

СМІХ. Це тільки верхівка айсбергу, те що продають кожен день в аптечних мережах Кернеса і Ко буде цифрою більше, а може більше і нулем. Прибирають всіх "лівих"
показать весь комментарий
22.10.2020 13:22 Ответить
Допу, что ли?
показать весь комментарий
22.10.2020 21:51 Ответить
теперь у полюции каникулы
показать весь комментарий
22.10.2020 21:50 Ответить
И так бы - по всей стране.
И так бы - постоянно, а не только перед выборами.
И так бы - с обязательными посадками, конфискацией имущества.
показать весь комментарий
22.10.2020 22:56 Ответить
Нарко мережі під "кришею" не чіпають і чіпати не будуть - бо дуже багато грошей приносять своїм акціонерам
показать весь комментарий
23.10.2020 00:43 Ответить
читаю коменты-охреневаю.хоть что то делается-все равно гумус недоволен.
показать весь комментарий
23.10.2020 00:03 Ответить
Поліція на CADILLAC Escalade. Оце реформа.
показать весь комментарий
23.10.2020 00:10 Ответить
Віджали у вояк чи волонтерів, які його з штатів притягнули?
показать весь комментарий
23.10.2020 00:30 Ответить
 
 