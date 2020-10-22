В течение двух дней харьковские полицейские провели у наркодилеров 85 обысков: изъяты наркотики, психотропы и прекусоры на 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Харьковщине в течение двух дней полицейские провели у наркодилеров 85 обысков. Во время мероприятий из незаконного оборота изъято наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" превышает пять миллионов гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины
Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины совместно с другими подразделениями полиции Харьковской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, провели мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков в регионе. Среди разоблачены правонарушения - изготовление, хранение и сбыт наркотиков. Также у некоторых фигурантов полицейские обнаружили оружие и боеприпасы.
В частности, в рамках мероприятий прекращена незаконная деятельность организованной преступной группы, которая сбывала метадон в Харькове.
Три женщины сбывали наркотики путем закладок. Организатором группировки оказалась 22-летняя харьковчанка. В состав группы входило две женщины в возрасте 42 и 44 года. Их задержали на очередной попытке осуществить незаконную сделку. Во время обысков у фигуранток изъяли "чеки" с метадоном, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты и деньги. Дилерам уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, правоохранители разоблачили деятельность трех жителей Харькова, которые с помощью Интернет-сети и каналов в мессенджере распространяли наркотики и психотропы путем закладок. Во время санкционированных обысков по месту жительства наркодилеров обнаружены и изъяты марихуана, мефедрон, PVP, марки LSD, галлюциногенные грибы, метамфетамин, каннабис, а также зип-пакеты для фасовки запрещенного товара.
Задокументирована и преступная деятельность более пятидесяти человек, жителей Харькова и района, которые незаконно хранили наркотические средства и психотропные вещества. У злоумышленников изъята марихуана, амфетамин, растения конопли, а у некоторых фигурантов - еще и оружие и боеприпасы к нему.
В общем из незаконного оборота изъято более 120 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более 35 литров прекурсоров, более 1200 растений конопли, оружие патроны и боеприпасы.
По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более пяти миллионов гривен.
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. По всем выявленным фактам следователи Харьковщины начали уголовные производства, в частности по статьям 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители продолжают мероприятия по установлению каналов поступления наркотиков на территорию Харьковщины, а также других лиц, причастных к незаконным ободков с наркотиками.
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и будут рассказывать ,что для медицинских целей ! Иди докажи !
Наприклад, одного садять на 6 р. за те що друга накурив кілька разів, а баригам дають умовний)
Ідеальний кодекс для суддів коли є "від ... до ..." вибирай сам)
СМІХ. Це тільки верхівка айсбергу, те що продають кожен день в аптечних мережах Кернеса і Ко буде цифрою більше, а може більше і нулем. Прибирають всіх "лівих"
И так бы - постоянно, а не только перед выборами.
И так бы - с обязательными посадками, конфискацией имущества.