РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9059 посетителей онлайн
Новости Фото
3 269 6

В аэропорту Львова пограничники обнаружили загрязненный радиацией прибор, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В аэропорту Львова пограничники обнаружили измерительный прибор, радиационный фон которого значительно превышал нормы безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Комплекс радиационного контроля "Янтарь" сработал вчера в пункте пропуска "Львов-авиа".

С помощью комплекса пограничники обнаружили источник радиационного фона, который превышал норму в десятки раз. Выяснилось, что в грузе международного почтового отправления рейса, следовавшего в Ригу, находился секстант - морской оптический прибор для измерения величины угла.

До прибытия специалистов ГП "Радон" прибор был размещен на складе временного хранения с ограниченным доступом с целью последующего извлечения и проведения экспертизы.

Также читайте: Правительство утвердило проекты постановлений Рады про изменение границ 7 городов

В аэропорту Львова пограничники обнаружили загрязненный радиацией прибор, - Госпогранслужба 01
В аэропорту Львова пограничники обнаружили загрязненный радиацией прибор, - Госпогранслужба 02
В аэропорту Львова пограничники обнаружили загрязненный радиацией прибор, - Госпогранслужба 03

Автор: 

Госпогранслужба (6420) граница (5269) Львов (4582) радиация (321)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
моряку какому то, штурману особенно подарок. с АПЛ наверное, если светится..или может на шкале что то с фосфора..????
показать весь комментарий
22.10.2020 12:31 Ответить
фосфор причем? Он не радиоактивный.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:55 Ответить
"наследство" совкового северного флота,
с Новой Земли скорее всего, где всякую ядерную уйню взрывали.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:45 Ответить
Навигационные приборы что в Совке что на Западе раньше делали со светящимися в темноте метками на шкале, также светящаяся краска была на стрелках.
Ее делали с использованием солей радия. Соответственно таки приборы не "загрязнены радиацией" а есть сами источниками радиации по определению.
Краска эта полный ад, со временем она рассыхается и рассыпается по всему прибору и остается на руках у тех кто его трогал. Хорошо что ее давно запретили.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:59 Ответить
Ця радіоактивна фарба має колір брудного піску і не світиться як фосфор. Якщо стрілки та шкала мають біле покриття або ж світятся в темноті салатовим, особливо як посвітити туди ліхтарем з мобільного, то прилад (годинник, тумблер, компас) не радіоактивний. Радіоактивні шкали та стрілки старих військових приладів, вічки на тумблерах 60-х років відповідного (грязнопіщаного, жовто-кремового кольору), які чомусь не світять в темноті.
показать весь комментарий
22.10.2020 20:09 Ответить
Секстан а не секстанТ.
Цензор на фото два секстана, какой из них радиоактивный? На первом фото - старый, а на втором и третьем новый дизайн выпуска наверное 70х годов. Только очень сильно поеден шашелью ящик. Вряд-ли он радиоактивный.
показать весь комментарий
22.10.2020 19:32 Ответить
 
 