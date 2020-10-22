В аэропорту Львова пограничники обнаружили загрязненный радиацией прибор, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
В аэропорту Львова пограничники обнаружили измерительный прибор, радиационный фон которого значительно превышал нормы безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Комплекс радиационного контроля "Янтарь" сработал вчера в пункте пропуска "Львов-авиа".
С помощью комплекса пограничники обнаружили источник радиационного фона, который превышал норму в десятки раз. Выяснилось, что в грузе международного почтового отправления рейса, следовавшего в Ригу, находился секстант - морской оптический прибор для измерения величины угла.
До прибытия специалистов ГП "Радон" прибор был размещен на складе временного хранения с ограниченным доступом с целью последующего извлечения и проведения экспертизы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
с Новой Земли скорее всего, где всякую ядерную уйню взрывали.
Ее делали с использованием солей радия. Соответственно таки приборы не "загрязнены радиацией" а есть сами источниками радиации по определению.
Краска эта полный ад, со временем она рассыхается и рассыпается по всему прибору и остается на руках у тех кто его трогал. Хорошо что ее давно запретили.
Цензор на фото два секстана, какой из них радиоактивный? На первом фото - старый, а на втором и третьем новый дизайн выпуска наверное 70х годов. Только очень сильно поеден шашелью ящик. Вряд-ли он радиоактивный.