В аэропорту Львова пограничники обнаружили загрязненный радиацией прибор, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В аэропорту Львова пограничники обнаружили измерительный прибор, радиационный фон которого значительно превышал нормы безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Комплекс радиационного контроля "Янтарь" сработал вчера в пункте пропуска "Львов-авиа".

С помощью комплекса пограничники обнаружили источник радиационного фона, который превышал норму в десятки раз. Выяснилось, что в грузе международного почтового отправления рейса, следовавшего в Ригу, находился секстант - морской оптический прибор для измерения величины угла.

До прибытия специалистов ГП "Радон" прибор был размещен на складе временного хранения с ограниченным доступом с целью последующего извлечения и проведения экспертизы.

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