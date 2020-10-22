Тайник с 16 гранатами, тротилом и около тысячей патронов обнаружен на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Ривненской области схрон с большим количеством средств поражения и взрывчатки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Военные средства поражения сотрудники спецслужбы обнаружили в замаскированном в лесополосе тайнике вблизи поселка Старое Село Рокитновского района.

Правоохранители изъяли из тайника 4 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 0,5 кг тротила, самодельное взрывное устройство, 12 гранат Ф-1 с запалами, а также около тысячи патронов различного калибра.

Найденные оружие, взрывчатка и боеприпасы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности. Проверяется информация о нелегальной переправке изъятых боевых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

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