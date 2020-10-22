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Тайник с 16 гранатами, тротилом и около тысячей патронов обнаружен на Ривненщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Ривненской области схрон с большим количеством средств поражения и взрывчатки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Военные средства поражения сотрудники спецслужбы обнаружили в замаскированном в лесополосе тайнике вблизи поселка Старое Село Рокитновского района.

Правоохранители изъяли из тайника 4 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 0,5 кг тротила, самодельное взрывное устройство, 12 гранат Ф-1 с запалами, а также около тысячи патронов различного калибра.

Найденные оружие, взрывчатка и боеприпасы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности. Проверяется информация о нелегальной переправке изъятых боевых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

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Тайник с 16 гранатами, тротилом и около тысячей патронов обнаружен на Ривненщине, - СБУ 01
Тайник с 16 гранатами, тротилом и около тысячей патронов обнаружен на Ривненщине, - СБУ 02
Тайник с 16 гранатами, тротилом и около тысячей патронов обнаружен на Ривненщине, - СБУ 03
Тайник с 16 гранатами, тротилом и около тысячей патронов обнаружен на Ривненщине, - СБУ 04
Тайник с 16 гранатами, тротилом и около тысячей патронов обнаружен на Ривненщине, - СБУ 05
Тайник с 16 гранатами, тротилом и около тысячей патронов обнаружен на Ривненщине, - СБУ 06

Автор: 

боеприпасы (2336) взрывчатка (842) оружие (10214) СБУ (19890) Ровенская область (1233)


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Как вы себе это представляете? Сдавать гильзы после боя?
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22.10.2020 13:33 Ответить
Новітня УПА?
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22.10.2020 13:27 Ответить
Щойно хтів написати -відродженя УПА!!Справи дідів не забуті !!!)))
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22.10.2020 13:31 Ответить
Яка там УПА. Ці, що в Рокитнівському районі, за бурштин готові маму продати та влаштувати екологічну катастрофу.
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22.10.2020 13:39 Ответить
Знов Бандери голос чути в лісі, кулемет гніздечко звив у стрісі https://www.youtube.com/watch?v=sUNimTkF2ws&list=RDsUNimTkF2ws&start_radio=1
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22.10.2020 15:02 Ответить
номера хоть перебивайте
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22.10.2020 13:41 Ответить
 
 