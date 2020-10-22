Одессит зарезал знакомого и спрятал его труп на балконе, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские разоблачили одессита, который лишил жизни знакомого и спрятал его на балконе своей квартиры
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
Во время отработки территории обслуживания правоохранители обратили внимание на запах, который просочился в подъезд одной из многоэтажек. Установив хозяина дома, они выяснили, что 44-летний мужчина совершил умышленное убийство.
По словам задержанного, с потерпевшим - 42-летним горожанина - он познакомился на улице, пригласил его в гости, а во время застолья нанес смертельные ножевые ранения, поскольку тот якобы с избыточным тщеславием рассказывал о своей жизни.
Полицейские изъяли из квартиры фигуранта орудия преступления, окровавленную одежду и другие вещественные доказательства.
"Действия мужчины правоохранители квалифицировали по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - сообщил начальник Малиновского ОП Виктор Герасименко.
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