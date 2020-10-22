Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила попытку завладения урожаем госпредприятия "Опытное хозяйство "Белокриницкое" Института сельского хозяйства Западного Полесья Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что должностные лица в октябре текущего года вступили в сговор с коммерческими структурами. Через подделку документов и использование фирм-прокладок злоумышленники планировали переоформить права на урожай с земель госхозяйства на бизнесменов. Ориентировочная стоимость семян подсолнечника, которыми собирались завладеть злоумышленники, составляет более 60 млн гривен.

Правоохранители задержали 3 комбайна, которые незаконно собирали урожай, грузовой транспорт с семенами подсолнечника госпредприятия весом более 40 тонн.

На изъятую сельхозтехнику и агропродукцию судом наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

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