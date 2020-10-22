Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины предотвратила попытку завладения урожаем госпредприятия "Опытное хозяйство "Белокриницкое" Института сельского хозяйства Западного Полесья Национальной академии аграрных наук.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что должностные лица в октябре текущего года вступили в сговор с коммерческими структурами. Через подделку документов и использование фирм-прокладок злоумышленники планировали переоформить права на урожай с земель госхозяйства на бизнесменов. Ориентировочная стоимость семян подсолнечника, которыми собирались завладеть злоумышленники, составляет более 60 млн гривен.
Правоохранители задержали 3 комбайна, которые незаконно собирали урожай, грузовой транспорт с семенами подсолнечника госпредприятия весом более 40 тонн.
На изъятую сельхозтехнику и агропродукцию судом наложен арест.
Продолжаются следственные действия.
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І писати на опитувальних бланках: «Косяк на кухні, хліба не замінить !»
10крб.60 млн грн. Від оригіналу не відрізниш.." А в нас ціла НАН. Вищій пілотаж...