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Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила попытку завладения урожаем госпредприятия "Опытное хозяйство "Белокриницкое" Института сельского хозяйства Западного Полесья Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что должностные лица в октябре текущего года вступили в сговор с коммерческими структурами. Через подделку документов и использование фирм-прокладок злоумышленники планировали переоформить права на урожай с земель госхозяйства на бизнесменов. Ориентировочная стоимость семян подсолнечника, которыми собирались завладеть злоумышленники, составляет более 60 млн гривен.

Правоохранители задержали 3 комбайна, которые незаконно собирали урожай, грузовой транспорт с семенами подсолнечника госпредприятия весом более 40 тонн.

На изъятую сельхозтехнику и агропродукцию судом наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

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Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ 01
Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ 02
Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (19890) сельское хозяйство (332) урожай (210) НААН (19) Ровенская область (1233)


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Ровненские мыши
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22.10.2020 16:38 Ответить
Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4148
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22.10.2020 16:44 Ответить
У зв'язку з нарощуванням темпів пандемії коронавірусу, і загрозою локдауну економіки України, українці повинні поставити владі ультиматум, щодо заборони експорту продовольства.
І писати на опитувальних бланках: «Косяк на кухні, хліба не замінить !»
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22.10.2020 16:43 Ответить
Як казав один кіногерой радянського кіно "..знаю одного професора якій намалює 10крб. 60 млн грн. Від оригіналу не відрізниш.." А в нас ціла НАН. Вищій пілотаж...
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22.10.2020 17:01 Ответить
 
 